Gli sviluppatori immobiliari devono fallire, se necessario

Il settore immobiliare cinese ha dato lavoro a molti lavoratori edili, che di solito vivono in alloggi temporanei nelle vicinanze.

“Per le società immobiliari che soffrono di grave insolvenza e hanno perso la capacità di operare, quelle che dovrebbero fallire dovrebbero fallire o essere ristrutturate, in conformità con la legge e i principi del mercato”, ha affermato Ni Hong, Ministro dell'edilizia abitativa, urbana e del mercato. Affari rurali. Lo ha detto lo sviluppo in una conferenza stampa sabato.

PECHINO – Le autorità cinesi hanno indicato che i promotori immobiliari cinesi in difficoltà non otterranno un importante piano di salvataggio, avvertendo che coloro che “danneggiano gli interessi delle masse” saranno puniti.

Ha aggiunto: “Coloro che commettono atti che danneggiano gli interessi delle masse saranno fermamente indagati e puniti in conformità con la legge”. “Saranno costretti a pagare il prezzo dovuto.” Questo secondo una traduzione della CNBC delle sue osservazioni in mandarino, pubblicata in una trascrizione ufficiale della conferenza stampa, che si è tenuta in concomitanza con gli incontri parlamentari annuali della Cina. I commenti di Nee arrivano mentre i principali promotori immobiliari, da Evergrande a Country Garden, sono inadempienti sui loro debiti, mentre un calo nelle vendite di nuove case ha messo in discussione il futuro degli affari.

Nel 2020, Pechino ha represso la forte dipendenza degli sviluppatori dal debito per la crescita, nel tentativo di reprimere la speculazione nel mercato immobiliare. Ma molti sviluppatori presto finirono i soldi per finire di costruire gli appartamenti, che di solito vengono venduti agli acquirenti di case in Cina prima che siano completati. Alcuni acquirenti hanno smesso di pagare i mutui a seguito del boicottaggio. READ Le azioni vacillano con l'intensificarsi delle tensioni in Ucraina, gli investitori cercano sicurezza nelle obbligazioni Da allora le autorità hanno annunciato misure per fornire finanziamenti ad alcuni sviluppatori. Ma la posizione nazionale sulla riduzione del ruolo del settore immobiliare nell’economia non è cambiata. L'incontro annuale del governo di quest'anno ha sottolineato l'attenzione del Paese sugli investimenti e sulla creazione di capacità produttive avanzate. Al contrario, la leadership non ha menzionato molto l’enorme settore immobiliare. Il settore immobiliare è stato appena menzionato durante una conferenza stampa incentrata sull’economia la scorsa settimana, mentre Ni ha parlato durante un incontro incentrato sui “mezzi di sussistenza delle persone”. Ni ha affermato che le autorità incoraggeranno la vendita di alloggi e lo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili, sottolineando al contempo la necessità di considerare il lungo termine. I cambiamenti nel settore immobiliare nel breve termine avranno un impatto significativo sull’economia cinese in generale.