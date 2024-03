Russell Wilson ha intenzione di firmare con i Pittsburgh Steelers

Russell Wilson è stato rilasciato dai Broncos dopo due stagioni deludenti. Secondo quanto riferito, rimarrà nell'AFC. (Foto di Jorge Lemos/Noor Photo tramite Getty Images)

La prima tappa di Russell Wilson nella NFL è stata eccezionale, poiché ha giocato a un livello quasi Hall of Fame per i Seattle Seahawks. Dopodiché, le due stagioni di Wilson con i Denver Broncos furono così brutte da finire tra i peggiori affari e contratti nella storia della NFL.

Vedremo cosa porterà il terzo capitolo. Wilson ha annunciato domenica tramite i social media che intende firmare con i Pittsburgh Steelers. Conferma di più resoconti dei media. Tuttavia, i termini dell’accordo non sono stati annunciati Si tratta di un accordo di un anno, ha riferito Adam Schefter di ESPN I Broncos pagheranno anche 38 milioni di dollari come stipendio di Wilson per il 2024.

Cosa aspettarsi da Wilson a Pittsburgh

Due anni fa, quando i Broncos scambiarono per Wilson, c'era molta eccitazione per quello che sarebbe successo. Questa volta nessuno sa cosa succederà dopo.

Wilson non avrebbe potuto trovare una situazione migliore per dare una svolta alla sua carriera. Gli Steelers sono vincitori perenni dopo un'altra serie di playoff. Hanno talento su entrambi i lati della palla e un rispettato allenatore in Mike Tomlin.

Ciò che non avevano era una risposta a metà. Gli Steelers hanno scelto Kenny Pickett al primo turno due anni fa, e la firma di Wilson suggerisce che la squadra si è inasprita dopo quell'esperienza. Hanno ottenuto un'opzione da veterano come quarterback con molti successi nel suo passato e anche un anello del Super Bowl.

Gli Steelers non avevano molto spazio sul tetto salariale, ma questo non era un problema con Wilson perché i Broncos gli devono un grosso stipendio per il 2024. A causa del linguaggio offset, Wilson ha potuto firmare il minimo da veterano con la sua nuova squadra. È una buona soluzione per entrambe le parti. È un'acquisizione senza rischi per gli Steelers e un'opportunità per Wilson di cambiare ancora una volta la sua eredità.

Russell Wilson è migliorato la scorsa stagione

Il ritornello dopo che i Broncos hanno assunto Sean Payton come capo allenatore un anno fa era che lui era responsabile di sistemare Wilson. In un certo senso è stato così.

Wilson è stato molto meglio la scorsa stagione rispetto a Nathaniel Hackett nel 2022. Hackett era sopra la sua testa come capo allenatore della NFL e tutto nello staff dei Broncos era terribile, incluso Wilson. Wilson sembrava uno dei peggiori quarterback della NFL la scorsa stagione.

Wilson non è stato all'altezza di ciò che i Broncos hanno rinunciato per lui nello scambio o nell'estensione del contratto che ha firmato – i Broncos hanno deciso di tagliarlo e mangiarsi 85 milioni di dollari del tetto salariale, dopo tutto – ma era migliore. La sua percentuale di completamento è aumentata dal 60,5 del 2022 al 66,4 della scorsa stagione. Ha tirato per 26 touchdown, rispetto ai 16 dell'anno precedente. Ha ridotto le sue intercettazioni da 11 a 8. Il suo passer rating era 98, dopo aver registrato 84,4 sotto Hackett.

Non aveva intenzione di tornare il giocatore che ha vinto nove Pro Bowls in 10 stagioni dei Seahawks, ma era migliore. È positivo che avrà un'altra possibilità all'età di 35 anni per riscrivere la sua eredità.