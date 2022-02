Il CEO di Valve afferma che la sala giochi per PC potrebbe arrivare su Steam in futuro

foto : Microsoft

Game Pass è attualmente uno dei Le migliori offerte nei giochi. Per $ 15 al mese, hai accesso a un elenco a rotazione di centinaia di giochi, da piccole isole indipendenti come evacuazione Per grandi film come Alone: ​​infinito. Puoi riprodurlo su Xbox o PC o riprodurlo in streaming da qualsiasi altra parte. Gabe Newell, ora CEO di Valve, dice che non sarebbe contrario a portarlo su Steam.

È stato chiesto a Newell Nuova intervista di giochi per computer Se Valve ha in programma di entrare nel proprio servizio di abbonamento concorrente. Potrebbe chiamarlo qualcosa come Steam Pass. L’ex dipendente Microsoft ha detto di no.

“Non credo sia qualcosa che pensiamo di dover fare da soli, costruendo un servizio in abbonamento in questo momento”, ha detto Newell. “Ma è chiaramente una scelta popolare per i loro clienti e saremmo più che felici di lavorare con loro per ottenerla su Steam”.

Anche se non sembrano esserci piani in corso per mettere Game Pass su Steam, le due società hanno parlato “molto dell’argomento”. “Se i tuoi clienti lo vogliono, devi capire come realizzarlo”, ha detto Newell. giochi per computer. “Questo è dove siamo.”

Microsoft ha chiarito che uno dei suoi grandi obiettivi è convincere quante più persone possibile a registrarsi a Game Pass. È una corsa all’acquisto costante, tra cui Bethesda e Activision Blizzard, è una parte importante di questo. Avere un Game Pass disponibile su vetrine concorrenti potrebbe essere un’altra questione.

Mentre la società nascondeva le versioni per PC dei suoi giochi dietro il Microsoft Store, di recente le ha portate quotidianamente e datate su Steam. Risulta essere un enorme vantaggio per i giochi di servizio dal vivo come mare di ladri che ha visto esplodere il numero dei suoi giocatori dopo che è diventato disponibile sul negozio di Valve.

La console portatile Steam Deck appena lanciata è già tecnicamente compatibile con Game Pass. Sebbene il servizio in abbonamento di Microsoft non supporti SteamOS nativo per un dispositivo basato su Linux, Steam Deck può, almeno in teoria, Doppio sistema operativo per Windows 10consentendo ai potenziali proprietari di passare da Steam a PC Game Pass.

Ovviamente, un grande ostacolo per l’arrivo di Game Pass su Steam è la compartecipazione alle entrate. Microsoft ottiene il 100% di ciò che pagano gli abbonati quando lo utilizzano tramite il lettore Xbox, mentre Valve ottiene tradizionalmente il 30% di tutto ciò che viene venduto tramite Steam. come il bordo puntando aQuesto è probabilmente il motivo per cui solo il livello base del servizio di abbonamento di EA è su Steam mentre EA Play Pro rimane un’esclusiva del suo giocatore Origin.

Tuttavia, sorprendentemente, Valve sembra così aperta ad affrontare tali problemi in primo luogo. Alimentata dalle tasche profonde di Microsoft e dalla crescente influenza nel settore dei giochi, la proposta di valore di Game Pass ha il potenziale per sconvolgere completamente mercati come PlayStation Store e Nintendo eShop se consentito su quelle piattaforme concorrenti. Valve non sembra sentirsi allo stesso modo.