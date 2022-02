NASCAR torna a Fontana con entusiasmo e incertezza

FONTANA, CA (AP) – L’asfalto splendidamente esposto alle intemperie dell’Auto Club Speedway è più antico di Austin Cendrick.

L’auto di nuova generazione che

Il mix californiano di vecchio e nuovo, familiare e sconosciuto, può creare una fantastica gara domenicale all’Auto Club Speedway quando inizia lo swing della costa occidentale della NASCAR.

“Per i prossimi quattro mesi… si tratta di chi è lo studente migliore”, ha detto Cendrick.

Tutto sembra inaspettato nella NASCAR quest’anno, come dimostra l’inaspettato dominio a inizio stagione del 23enne debuttante che ha corso la sua prima pole in carriera una settimana dopo la sua prima vittoria.

“C’è molto da imparare e molto da fare, e tutto sta accadendo molto velocemente”, ha detto Cendrick. “Come pilota, non puoi essere distratto da incidenti o errori, o poco tempo (in pratica). Avevo tutti i dati di cui avevo bisogno oggi per sapere cosa mi serviva e iniziare a implementarlo. È divertente poterlo fare. “

La seconda gara della stagione NASCAR è anche l’inizio di qualcosa di grande e la possibile fine di qualcosa di amato.

Le squadre inizieranno la sfida per tutta la stagione per conoscere la loro nuova attrezzatura in una serie di ambientazioni sconosciute. Sabato sono stati concessi solo 15 minuti di prove libere per prepararsi a qualificarsi per la loro prima gara sulla pista di due miglia con la nuova vettura, portando in parte a una sessione di qualifiche con quasi una dozzina di incidenti e testacoda.

È uno sviluppo di buon auspicio per i fan e gli spettatori della TV, ma l’inizio di una lunga notte per le squadre che lottano per mettere insieme le loro auto in tempo per la gara di domenica.

Correranno anche sull’amatissimo asfalto Fontana alto un metro e ottanta che potrebbe essere scomparso prima del ritorno della NASCAR l’anno prossimo. I piani temporanei dell’Auto Club Speedway di strappare questa storica pista da veterani in una breve pista di mezzo miglio riflettono l’evoluzione dello sport verso un diverso tipo di corsa, ma piloti come Kyle Larson e Kyle Busch adorano la personalità e la velocità assoluta di Fontana.

“Mi mancherà”, ha detto Larson, il campione in carica. “Adoro questo stile di pista e il modo in cui la superficie si consuma. Ma per quanto ami queste piste di medio stile – e l’abbiamo visto su Clash – sono le piste corte che rendono questo sport, per me, eccitante. “

L’auto di nuova generazione prospera su piste più brevi perché tratta meglio l’aria inquinata in modo più efficiente. La nuova configurazione renderà le corse migliori su percorsi stradali e in quartieri stretti e corti – e il consenso generale è che queste sono molto più divertenti per i fan rispetto alle gare stazionarie alle massime velocità sui grandi ovali della NASCAR come Fontana.

“Sono per tracce più brevi”, ha aggiunto Larson. “Non mi stanno bene, ma penso ancora che per migliorare questo sport abbiamo bisogno di più di loro. Mi piacerebbe vederlo. Penso che renderà molte persone più entusiaste di questo evento”.

Ritorno in Occidente

Fontana Racing è tornato di nuovo dopo una pausa di un anno. Dopo la vittoria di Alex Bowman nel 2020, la NASCAR non ha corso qui l’anno scorso per la prima volta da quando la pista è stata aperta nel 1997 a causa della pandemia.

Non ancora

La maggior parte dei piloti spera che l’ovale sarà qui almeno il prossimo anno. I piani per costruire lo Short Trail sono stati sospesi a tempo indeterminato a causa di una combinazione di fattori tra cui la pandemia, l’aumento dei costi di costruzione e l’evoluzione di piani completi per l’intera proprietà, che si trova a circa un’ora a est del centro di Los Angeles.

“Noi conducenti ci godiamo questo posto e lo amiamo per quello che è”, ha detto Bush. “Abbiamo amato Atlanta così com’era, ma è tempo di cambiare, è un nuovo tempo. Abbiamo tutti imparato. Abbiamo visto che il nuovo potrebbe funzionare con (Clash at the) Coliseum. Ti venderò il 99% che questo posto avrà una clip.”

Il modo migliore per vivere sulla costa

Fontana è la prima di tre tappe consecutive dell’annuale viaggio di inizio stagione della NASCAR in Occidente, seguita da Las Vegas e Phoenix. L’oscillazione è stata l’ultima cosa accaduta nel 2020 prima della pausa di due mesi della NASCAR a causa della pandemia di coronavirus, e includeva anche gli ultimi eventi di Larson con Chip Ganassi Racing prima della sua sospensione.

versatilità della penna

Il magnate Cindric è stato un altro risultato per il proprietario del team Roger Penske, che ha costruito l’Auto Club Speedway un quarto di secolo fa. Le auto di Penske hanno vinto il Clash di apertura della stagione e la Daytona 500, mentre Scott McLaughlin e Will Power siedono in prima fila questo fine settimana per l’apertura della stagione IndyCar a San Pietroburgo, in Florida.

Possibilità e finali

FanDuel pareggia Sacramento-area Larson come il favorito 4-1 per un’altra vittoria nel sud della California. Kyle Busch, che corre a circa tre ore dalla sua città natale di Las Vegas, ha una quota di 8 1/2 a 1 insieme al famoso Chase Elliott.

___

Altri AP Motorsports: https://apnews.com/hub/auto-racing e https://twitter.com/AP_Sports