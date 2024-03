Jackson Mahomes, fratello dell'MVP del Super Bowl LVIII Patrick Mahomes, condannato a 6 mesi di libertà vigilata in una custodia per batteria

CNN

Jackson Mahomes, il fratello minore del quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, è stato condannato a sei mesi di prigione senza libertà vigilata giovedì dopo aver dichiarato di non contestare una semplice carica della batteria, secondo i documenti del tribunale.

“Jackson è grato per il sostegno della sua famiglia e dei suoi amici durante lo scorso anno. Jackson ha dichiarato di non contestare un'accusa di semplice percossa e gli sono stati concessi sei mesi di libertà vigilata senza supervisione”, ha detto venerdì alla CNN Brandan Davis, avvocato di Jackson Mahomes. “Semplicemente perché il caso finisca e lui possa continuare con la sua vita. La questione ora è chiusa e non rilasceremo ulteriori dichiarazioni.”

Mahomes è stato arrestato e accusato nel maggio 2023 di tre capi d'accusa di violenza sessuale aggravata e un conteggio di percosse da parte dell'ufficio del procuratore della contea di Johnson.

Secondo i documenti del tribunale, a gennaio i pubblici ministeri hanno archiviato i tre capi d'imputazione di violenza sessuale aggravata.

Il fratello di Mahome, Patrick, è il quarterback titolare dei Kansas City Chiefs, con due vittorie al Super Bowl al suo attivo. È anche l'unico quarterback a vincere Miglior giocatore del campionato Due volte in soli sei anni.

Il padre di Patrick Mahomes, Patrick Mahomes Sr., è stato arrestato in Texas con l'accusa di sospetto Guida in stato di ebbrezza A febbraio.

Bramhi Balarajan della CNN ha contribuito a questo rapporto.

Correzione: una versione precedente di questa storia riportava erroneamente l'accusa contro la quale Jackson Mahomes non aveva contestato.