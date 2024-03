Riepilogo delle voci su iOS 18: Siri più intelligente, modifiche al design e altro ancora

Mancano ancora mesi alla presentazione di iOS 18, ma ci sono già molte voci e previsioni riguardanti l'aggiornamento del software, come mostrato di seguito.



Si dice che iOS 18 includa nuove funzionalità di IA generativa ispirate a ChatGPT per Siri e diverse app integrate, e Apple sta pianificando di aggiungere il supporto RCS all'app Messaggi per un'esperienza di messaggistica migliorata tra iPhone e dispositivi Android. Si dice anche che l'aggiornamento conterrà alcune modifiche al design, ma i dettagli rimangono scarsi.

Si prevede che iOS 18 sarà annunciato alla conferenza annuale degli sviluppatori WWDC di Apple a giugno e sarà ampiamente rilasciato a settembre.

Siri più intelligente e intelligenza artificiale generativa



Si dice che iOS 18 abbia nuove funzionalità generali di intelligenza artificiale per Siri, Spotlight, Scorciatoie, Apple Music, Messaggi, Salute, Numeri, Pagine, Keynote e altro, secondo fonti come BloombergMark Gorman e l'informazioneDovunque sia.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha ripetutamente stuzzicato il fatto che l'azienda sta lavorando sull'intelligenza artificiale generativa e prevede di condividere i dettagli “entro la fine dell'anno”.

L’intelligenza artificiale generativa è diventata popolare alla fine del 2022, quando OpenAI ha rilasciato ChatGPT, un chatbot in grado di rispondere a domande e altri messaggi di testo. L’azienda si è inoltre ampliata per includere strumenti AI per foto e video.

Alcune funzionalità di intelligenza artificiale generativa potrebbero essere esclusive dei modelli iPhone 16, che si dice abbiano un motore neurale con “significativamente” più core.

Supporto RCS nell'app Messaggi



A novembre, Apple ha annunciato che supporterà lo standard RCS per la messaggistica multipiattaforma nell’app Messaggi su iPhone a partire “più tardi” nel 2024, quindi è probabile che sia una funzionalità di iOS 18 basata su quel lasso di tempo.

Il supporto RCS dovrebbe apportare i seguenti miglioramenti all'esperienza di messaggistica predefinita tra iPhone e dispositivi Android:

Foto e video ad alta risoluzione

Messaggi vocali

Indicatori di scrittura

Leggi le ricevute

Messaggistica Wi-Fi tra iPhone e dispositivi Android

Chat di gruppo migliorate, inclusa la possibilità per gli utenti iPhone di abbandonare una conversazione che include utenti Android

Queste nuove funzionalità sono già disponibili per le conversazioni da iPhone a iPhone con bolle blu, tramite iMessage, e molte funzionalità sono disponibili anche in app di messaggistica di terze parti, come WhatsApp e Telegram. Il supporto RCS su iPhone estenderà le funzionalità alle bolle verdi nell'app Messaggi.

Modifiche alla progettazione



Nel numero di febbraio della sua newsletter, BloombergApple sta lavorando all'aggiornamento del design iOS “già quest'anno”, ha detto Mark Gurman di Apple.

Gurman deve ancora rivelare eventuali modifiche al design specifiche pianificate per iOS. Tuttavia, nell’edizione di novembre della sua newsletter, ha affermato che il senior management di Apple ha descritto iOS 18 come “ambizioso e avvincente”, con “nuove funzionalità e design chiave”.

Gorman non si aspetta che iOS 18 riceva “una revisione che rispecchi VisionOS”.

Funzionalità di accessibilità

iOS 18 potrebbe includere nuove funzionalità di accessibilità relative a VoiceOver, parlato dal vivo e dimensione del testo.

Più dettagli

Per ulteriori informazioni, leggi il nostro rapporto su iOS 18.