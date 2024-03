5 persone sono state uccise e altre 10 ferite dopo la mancata apertura di un paracadute per gli aiuti a Gaza

Il lancio mortale è avvenuto a nord del campo profughi di Beach.

Un paramedico del più grande ospedale di Gaza ha detto venerdì che un lancio di aiuti umanitari nei territori palestinesi settentrionali ha provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 10.

Il capo del pronto soccorso, Muhammad Al-Sheikh, ha detto all'AFP che le vittime sono state portate all'ospedale Al-Shifa di Gaza City.

Al-Sheikh ha detto che il lancio mortale è avvenuto a nord del campo profughi di Beach.

Un testimone del campo ha detto all'AFP che lui e suo fratello hanno seguito gli aiuti con il paracadute, sperando di ottenere “un sacco di farina”.

Muhammad Al-Ghoul ha detto: “All'improvviso, il paracadute non si è aperto ed è caduto come un missile sul tetto di una casa”.

L'uomo di cinquant'anni ha detto all'AFP: “Dopo dieci minuti, ho visto persone che trasportavano tre martiri e altri feriti che alloggiavano sul tetto della casa su cui erano caduti pacchi di aiuti”.

Gli Stati Uniti e la Giordania sono stati tra i paesi che hanno effettuato lanci aerei nel nord di Gaza, dove centinaia di migliaia di persone affrontano condizioni terribili dopo più di cinque mesi di guerra.

Una fonte militare giordana ha detto all'AFP che il regno non ha nulla a che fare con la caduta mortale avvenuta venerdì.

La fonte ha detto: “Il difetto tecnico che ha fatto sì che alcuni paracadute che trasportavano aiuti non si aprissero e cadessero liberamente al suolo durante il lancio su Gaza di venerdì non è stato causato da un aereo giordano”.

Ha aggiunto: “I quattro aerei giordani che hanno effettuato il lancio in collaborazione con altri cinque paesi hanno portato a termine la loro missione senza alcun problema”.

Riferendosi ai cinque morti di venerdì, l’ufficio stampa governativo gestito da Hamas a Gaza ha affermato che i lanci aerei sono “inutili” e “non sono il modo migliore per far arrivare gli aiuti”.

Le Nazioni Unite hanno affermato che i lanci aerei o la creazione di un corridoio di aiuti via mare non possono sostituire la consegna via terra, e hanno esortato a consentire a più camion di raggiungere Gaza attraverso più valichi di frontiera.

