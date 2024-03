Kaitlyn Clark supera Stephen Curry per il record NCAA di triple in una stagione

Caitlin Clark sta ancora riscrivendo i libri dei record della NCAA, anche nel suo tempo libero.

È il leader di tutti i tempi nei field goal da 3 punti realizzati in una singola stagione NCAA, un'impresa legata alla leggenda dei Golden State Warriors ed ex stella della Davidson Stephen Curry e all'ex guardia della Liberty Darius McGee a 162. .

Clark è entrato nella partita di venerdì nei quarti di finale del Big Ten Tournament dell'Iowa contro la testa di serie numero 7 della Penn State con una tripla in meno di un layup che non è arrivato fino al quarto quarto. Ha concluso con 24 punti, 10 rimbalzi e sette assist nella vittoria per 95-62, anche se tirava 5 su 19 e 2 su 14 da 3 punti.

Il suo primo touchdown della partita si è concluso con una tripla mancata a metà del primo quarto, seguita da due tiri liberi per i suoi primi quattro punti. Clark è veloce nel passare la palla quando si tratta di lei, data la sua tendenza a dare priorità ai suoi compagni di squadra e al successo dell'Iowa quando conta.

Ma grazie alla difesa dei Nittany Lions e alla consapevolezza di Clark, ha sbagliato 11 tentativi da 3 punti e ha girato la palla due volte prima di battere il record. Non ha realizzato un canestro fino a quando non ha regalato all'Iowa i primi punti del secondo quarto, e ha segnato una profonda doppietta a meno di quattro minuti dalla fine.

A otto minuti dalla fine del quarto, ha realizzato il tiro da record davanti a una folla esultante. Un'espressione di sollievo balenò sul suo viso prima che alzasse le mani e incoraggiasse l'applauso.

“The Clark Effect” ha portato spettatori e presenze alle stelle in questa stagione, motivo per cui il Big Ten Tournament femminile al Target Center di Minneapolis ha registrato il tutto esaurito per la prima volta nella sua storia. Più di 109.000 fan hanno acquistato i biglietti per l'evento di cinque giorni.

Quando a Curry è stato chiesto della celebrità di Clark, ha riflettuto su quanto tempo è cambiato da quando ha portato folle di giornalisti e fan alle partite di Davidson nel 2008.

“Non riesco a immaginare come sia adesso”, ha detto Curry Atletico. “Twitter in realtà era mio prima di ogni cosa. Non ho avuto Instagram finché non ero al college. Quindi solo l'elemento dei social media lo rende davvero pazzesco.

Non c'erano dubbi su chi avesse attirato il pubblico di venerdì, dato che un udibile “Caitlin Clark, Caitlin Clark, Caitlin Clark” ha rotto il silenzio del pronostico di apertura.

Molti di quei fan hanno apprezzato il momento in cui hanno aspettato pazientemente ore prima che Clarke scendesse in campo.

Il Big Ten Tournament è a eliminazione diretta e la gara di venerdì sarà l'ultima partita in conferenza della carriera universitaria di Clark. Gli Hawkeyes non erano troppo preoccupati dopo essersi portati in vantaggio per 46-26 nel primo tempo.

Dopo la fine dell'indimenticabile corsa di Clark nella NCAA, porterà il suo talento nella WNBA. Ha annunciato i suoi piani di rinunciare al suo quinto anno in Iowa in un post sui social media il 29 febbraio.

Pochi giorni dopo che Clark ha dato la notizia delle sue intenzioni alla WNBA, il 3 marzo, ha infranto il record di tutti i tempi del punteggio NCAA del grande LSU Pete Maravich segnando 35 punti nella vittoria per 93-83 dell'Iowa sull'Ohio State nella sua ultima partita universitaria di stagione regolare. .

Clark ha anche battuto alcuni record nel torneo NCAA dello scorso anno. Detiene il punteggio per il maggior numero di triple realizzate in una singola gara con 25. E ha battuto il record di partite del campionato nazionale per 3 punti, segnandone otto in una sconfitta contro la LSU.

Lei e l'Iowa torneranno al gioco del titolo quando March Madness inizierà alla fine di questo mese. La prova è domenica 17 marzo. Ma gli Hawkeyes sperano di vincere prima il torneo Big Ten, che prevede le semifinali di sabato e la partita di campionato domenica.