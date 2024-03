L'improvviso infortunio di Taijuan Walker potrebbe spingere Spencer Turnbull nella rotazione dei Phillies

TAMPA, Florida – Spencer Turnbull ha fatto qualcosa di insolito venerdì – almeno insolito per gli standard dell’allenamento primaverile. Indossava un'uniforme completa e sedeva nel bullpen dei Philadelphia Phillies per tutta la durata di una partita della Grapefruit League senza lanciare una palla. Turnbull non è mai stato leale nella sua carriera. I Phillies gli dissero che avrebbe potuto lanciare, ma non intendevano usarlo.

“Vogliamo che si abitui a essere là fuori ogni giorno”, ha detto il manager dei Phillies Rob Thompson. “Sto solo preparandomi mentalmente ed emotivamente per la promozione.”

Quindi, sabato, i Phillies hanno programmato che Turnbull lanciasse tre inning come sollievo. Ma, un’ora prima del primo spettacolo, il piano è cambiato. Taijuan Walker non si sentiva a suo agio dopo aver giocato a palla sabato mattina. Quindi, Turnbull ha iniziato contro i New York Yankees perché ora potrebbe far parte della rotazione dei Phillies.

“Ecco perché hai tutta la profondità”, ha detto Thompson.

I Phillies non si aspettavano di trarre beneficio da lui così presto. Domenica ne sapranno di più sullo stato di Walker. Sabato è stato visitato da un medico in Florida dopo aver lamentato rigidità alle spalle prima di una sessione di allenamento di routine.

“Il dolore non è diminuito”, ha detto Thompson. “Ha semplicemente detto che non aveva un bell'aspetto.”

Anche se gli esami fossero stati favorevoli, Walker era già indietro. Le finali primaverili non inizieranno lunedì come previsto. Quasi sicuramente inizierà la stagione nella lista degli infortunati.

La molla del Walker è scattata tre volte. Ha saltato il campo qualche giorno fa per una questione personale. Ha poi riferito un dolore al ginocchio destro che ha ritardato i suoi progressi. Quando lo si vede i risultati non sono buoni, ma quello che preoccupa di più è il declino delle sue capacità. La sua palla veloce si trovava a circa 90 mph.

Quando gli è stato chiesto dopo il suo inizio all'inizio della settimana come si sentiva il ginocchio, Walker non ha mostrato preoccupazione.

Ha detto: “Fantastico”. “Voglio dire, sento che il mio corpo si sta muovendo davvero bene adesso. Molto atletico. Si muove velocemente e cose del genere. Ci siamo davvero fatti il ​​culo. Lavorando davvero duro.”

Quindi è un'opportunità che Turnbull non si aspettava in questo momento. Detroit lo ha rinunciato dopo aver registrato un'ERA di 6,79 in 57 inning (incluso il suo lavoro nei minori) nel 2023. Ha licenziato il suo agente, ha assunto Scott Boras e ha presentato due reclami contro il club per averlo retrocesso ai minori quando ha affermato di essere infortunato . I Tigers successivamente cancellarono le assunzioni facoltative per dare a Turnbull un intero anno di servizio.

Dichiarazione MLBPA Re: Spencer Turnbull pic.twitter.com/hdUyqjqNrh -Evan Drellich (@EvanDrellich) 20 novembre 2023

I Tigers hanno quindi rifiutato di offrirgli un contratto per il 2024.

Detroit era l'unica organizzazione che Turnbull conosceva. Ha firmato un contratto da 2 milioni di dollari con i Phillies, che lo hanno proiettato come profondità di rotazione. (Turnbull, a causa del suo mandato, dovette accettare un incarico nella lega minore.) Ora era più integrato con la squadra avversaria.

“È stato fantastico”, ha detto Turnbull. “Non posso dire abbastanza cose positive al riguardo. Così diverso. Sentimenti così diversi in così tanti modi diversi. L'ho amato finora e spero che continui a migliorare. Mi sono goduto ogni secondo.”

Turnbull ha lanciato 51 tiri in tre inning senza reti sabato contro gli Yankees. Si è appoggiato a un ampio cursore che ha iniziato a lanciare questa primavera; Turnbull ha lanciato la palla 18 volte ai battitori degli Yankees. Ha colpito Aaron Judge mentre guardava una scopa.

Turnbull lancia variazioni dello slider. Può manipolarlo. Giancarlo Stanton è partito a 87 mph, cosa che ha confuso l'allenatore dei lanciatori dei Phillies Caleb Cotham.

“che cos 'era questo?” chiese Turnbull.

“Quella era una spazzatrice”, ha detto Turnbull. “L'ho semplicemente preso per il culo.”

Turnbull è un pensatore. Ha trascorso gran parte della primavera facendo domande ai suoi compagni di squadra, agli allenatori, ai preparatori atletici, agli allenatori di forza e a chiunque si avvicinasse a lui. Il suo divorzio con i Tigers è stato complicato ed è stato sorprendente vederlo firmare un contratto garantito nella Major League, soprattutto con una squadra che aveva intenzione di vincere.

Non sa di lui. I Phillies hanno provato diverse cose questa primavera per migliorarlo. La migliore delle ipotesi sarebbe stata più tempo. Forse Turnbull può passare alla Tripla A e implementare alcune idee diverse da una nuova organizzazione. I Phillies stavano proiettando Dylan Covey come il ragazzo alto, ma Covey si è infortunato alla spalla all'inizio di questo mese. Gli mancherà il tempo.

Quindi i Phillies dovranno accelerare i tempi con Turnbull. Non ha lanciato più di 57 inning in una stagione – tra major e minori – dal 2019. Non ha lanciato affatto nel 2022 mentre si riprendeva dall'intervento di Tommy John. Ha detto che un infortunio al collo e le unghie dei piedi screpolate hanno fatto deragliare la sua stagione 2023. È giusto chiedersi quanti inning Turnbull potrà colpire nel 2024, ma ha detto di sentirsi in buona salute questa primavera.

“L’anno scorso è stato un anno strano”, ha detto Turnbull. “Non lo userei come alcun tipo di punto di riferimento per le cose materiali.”

È più a suo agio nel ruolo di titolare.

“È interessante”, ha detto Garrett Stubbs, che lo ha catturato sabato per la prima volta.

“Lancia pugni”, ha detto Thompson. “Gli mancano i barili. Deve essere complicato. Ha quel grande cursore. … Mi piace. Ha esperienza ed è già stato a questo livello.”

Lo stato del roster non è risolto a questo punto. I Phillies lasceranno la Florida lunedì. Non avrebbero portato Orion Kerkering con loro; Inizierà la stagione nella lista degli infortunati perché non è pronto dopo aver saltato quasi tre settimane a causa di una malattia. Se Turnbull entrasse nella rotazione, rimarrebbero tre posti di lavoro da sistemare.

Luis Ortiz probabilmente ne otterrà uno. Lancia strike e può lanciare più inning. Il percorso di minor resistenza è affidare gli altri due lavori a Yunior Marte e Connor Brogdon. Nessuno dei due è stato eccezionale questa primavera, soprattutto Brogdon, che sabato ha faticato ancora.

Ai Phillies piace quello che Jose Ruiz, un esterno destro non presente nel roster, ha fatto questa primavera. Può farsi strada nella squadra. I Phillies potrebbero anche presentare una richiesta di rinuncia o ingaggiare qualcuno che non è nel roster di un altro club con tagli alla Major League.

Non è stata presa alcuna decisione esterna, ha detto Thompson. Ma questo fine settimana c'erano segnali che i Phillies potessero portare sia Johan Rojas che Christian Pasch nel roster del giorno di apertura, lasciando Jake Cave nel limbo.

Anche prima che Walker soffrisse di un problema alla spalla, c'era una crescente preoccupazione per il veterano che è al suo secondo anno con un contratto quadriennale da 72 milioni di dollari. Forse la spalla spiega le cose mediocri mostrate questa primavera.

“Ogni volta che qualcuno riceve qualcosa del genere a primavera inoltrata, ti preoccupi un po'”, ha detto Thompson.

I Phillies ne sapranno di più domenica. Ma sabato, sapevano che Turnbull era più importante per loro di quanto lo fosse stato il giorno prima, quando si era seduto nel bullpen solo per scoprire come si sentiva.

(Foto di Spencer Turnbull: Reinhold Mattai/USA Today)