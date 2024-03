Fonti: Jos Verstappen salterà il Gran Premio dell'Arabia Saudita a causa del tumulto di Horner

Il padre di Max Verstappen, Jos, non parteciperà al Gran Premio dell'Arabia Saudita dopo aver commentato che l'allenatore della Red Bull Christian Horner è in pericolo, hanno detto fonti a ESPN.

Horner è stato prosciolto dall'accusa di cattiva condotta la scorsa settimana dalla Red Bull, la società madre della squadra corse, a seguito di un'indagine sulle accuse di comportamento inappropriato da parte di un dipendente della Red Bull Racing.

Un'e-mail inviata da un account anonimo contenente messaggi presumibilmente correlati al caso è trapelata ai media il giorno dopo l'archiviazione della denuncia, ma Horner è rimasto al suo lavoro.

Il capo del team McLaren Zak Brown e il direttore del team Mercedes Toto Wolff hanno invitato le autorità della Formula 1 a presentare un reclamo Maggiore trasparenza rispetto alla Red Bull Per quanto riguarda la recente indagine su Horner.

Dopo che suo figlio ha vinto il Gran Premio del Bahrein, Jos Verstappen ha detto… mail giornaliera: “C'è tensione qui intanto [Horner] Resta in carica. La squadra rischia di disintegrarsi. Non può continuare così com’è. Esploderà. “Lui interpreta la vittima, mentre è lui a causare i problemi.”

Jos Verstappen e Horner sono stati visti litigare animatamente la notte prima del Gran Premio del Bahrein, anche se l'olandese è poi tornato per scusarsi.

Jos Verstappen, a sinistra, non parteciperà al Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah. Mark Thompson/Getty Images

Secondo quanto riferito, l'anziano Verstappen ha detto alle persone a lui vicine che suo figlio lascerà la Red Bull se Horner rimarrà. anche lui Secondo quanto riferito, ha cenato con il capo della Mercedes Toto Wolff Mentre si preparava per la gara.

La Mercedes deve ancora trovare un sostituto per Lewis Hamilton quando il sette volte campione partirà per la Ferrari nel 2025. Non è noto se il campione del mondo condivida l'opinione di suo padre su Horner o se lascerà la squadra se resta.

Con le tensioni sulla Red Bull che raggiungono il punto di ebollizione e con la narrazione che inizia invece a spostarsi verso di lui, Gus Verstappen si è ritirato dal partecipare alla gara di questa settimana a Jeddah, hanno confermato fonti a ESPN.

Nel corso della carriera di suo figlio, è stato un appuntamento fisso nel paddock della Formula 1. Anche se non sarà presente, è probabile che il tema del padre di Verstappen domini la preparazione alla seconda gara di Formula 1 della stagione.

I suoi commenti su Horner hanno suscitato scalpore. Un articolo del The Telegraph suggerisce che l'attuale campione del mondo è stato lasciato nella posizione di dover scegliere tra suo padre e il capo della sua vittoriosa squadra di Formula 1.

Fonti a conoscenza della situazione hanno anche indicato che questo sentimento sta crescendo all'interno della squadra da qualche tempo.

Il duro approccio amoroso di Gus Verstappen nei confronti di suo figlio prevedeva di lasciare Max sul ciglio della strada mentre tornava a casa dopo un risultato deludente nel kart.

Nonostante la sua forte posizione nei confronti di Horner, Jos Verstappen non è estraneo a corteggiare lui stesso le controversie. Dopo una rissa avvenuta nel 1998 in una pista di go-kart, un tribunale belga lo ha condannato a cinque anni di reclusione non detentiva, dopo averlo riconosciuto colpevole di aver fratturato il cranio della vittima.

Nel 2008, Jos Verstappen è stato multato e condannato a tre mesi di reclusione con sospensione della pena per aver minacciato Sophie Komben, la madre di Max, e per aver violato un ordine restrittivo.

Nel novembre 2011, ha negato l'accusa di aggressione da parte di una fidanzata di 24 anni senza nome. Nel gennaio 2012 è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver presumibilmente guidato un'auto verso la sua ex ragazza nei Paesi Bassi. È stato rilasciato dopo due settimane di prigione quando l'accusa è stata ritirata per mancanza di prove.

Per Max Verstappen, la controversia che circonda Horner e la crescente copertura attorno a suo padre hanno fatto ben poco per smorzare la sua attenzione al quarto titolo mondiale.

L'olandese ha vinto la gara di apertura in Bahrain, stabilendo la pole position e il giro più veloce mentre era al comando di ogni giro della gara: una combinazione di risultati noti nelle corse come Grand Chelem.