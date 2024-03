Ho lavorato esclusivamente in Vision Pro per una settimana, ed ecco come è andata

Uno sguardo più da vicino al Vision Pro dalla parte anteriore. Samuel Exone

All'interno di Vision Pro sono presenti due display, uno per ciascun occhio. Ciascuno offre una risoluzione di poco inferiore a 4K. Samuel Exone

Questa è la famigerata batteria. Ha le dimensioni di un iPhone (ma un po' più spesso) e dispone di una porta USB-C per fonti di alimentazione esterne. Samuel Exone

Sono presenti due pulsanti per Vision Pro, entrambi in alto. Samuel Exone

Puoi vedere le fotocamere frontali che gestiscono i video transitori sopra le fotocamere rivolte in basso che leggono i gesti delle tue mani qui. Samuel Exone

Apple offre molte varianti diverse del Light Stamp per adattarsi alle diverse forme del viso. Samuel Exone

Puoi svolgere molto lavoro indossando Vision Pro di Apple e divertirti a farlo, ma non siamo ancora al punto in cui la maggior parte di noi desidera abbracciare pienamente il calcolo spaziale come un nuovo modo di lavorare.

Ho trascorso più di una settimana lavorando quasi esclusivamente in Vision Pro. Ho continuato le conversazioni su Slack, mi sono connesso tramite videochiamate Zoom, ho modificato documenti Google, scritto articoli e ho fatto tutto ciò che faccio nell'ambito delle mie responsabilità quotidiane come redattore presso Ars Technica.

Durante tutta questa esperienza, non ho mai smesso di pensare a quanto fosse bello, come se fossi un personaggio di un romanzo cyberpunk. Vision Pro apre alcuni nuovi modi di affrontare il lavoro quotidiano che possono attrarre persone con determinate sensibilità e fornisce l'accesso ad alcune comodità che qualcuno che non ha già investito molto nella configurazione del proprio ufficio in casa potrebbe non avere. .

Tuttavia, allo stesso tempo, non mi sono mai concentrato su un'applicazione o un caso d'uso specifico che mi facesse pensare che la mia solita abitudine di lavorare su un MacBook Pro con tre display esterni sarebbe stata sostituita. Se non disponi già di una configurazione come questa, ovvero se lavori solo su un laptop, Vision Pro può aggiungere molto valore.

Ho intenzione di esplorare più casi d'uso in futuro, come i giochi, ma questa è l'ultima parte importante di una serie di sotto-recensioni del Vision Pro che ho fatto su diverse applicazioni, come l'intrattenimento o come applicazione pratica . Vai al dispositivo mobile.

Il mio obiettivo era vedere se la miriade di casi d'uso di Vision Pro ammontano a $ 3.500 di valore per gli appassionati di computer di oggi. La produttività è prioritaria ed è al centro del modo in cui Apple commercializza il dispositivo, quindi questo è importante. Vediamo come regge.

nozioni di base

Al di fuori dell'intrattenimento, VisionOS e le sue app ruotano principalmente attorno a finestre piatte che fluttuano nello spazio 3D. Sono pochissime le app che sfruttano le funzionalità 3D di un dispositivo in modi nuovi e rilevanti per la produttività.

Esistono due tipi di app VisionOS: app spaziali e “app compatibili”. Le prime sono app progettate per sfruttare le capacità di calcolo spaziale di Vision Pro, mentre le app compatibili sono semplicemente app per iPad che funzionano bene come finestre piatte all'interno dell'ambiente VisionOS.

In ogni caso, di solito avrai la possibilità di posizionare finestre intorno a te. Ad esempio, ho iniziato sedendomi al tavolo della cucina con la mia app di scrittura davanti a me, Slack e la mia app di posta elettronica da un lato e una finestra del browser con un video di YouTube riprodotto dall'altro lato. Era un po' come usare diversi schermi di computer di grandi dimensioni, ciascuno con un'applicazione di ingrandimento. È fantastico e la possibilità di passare dal tuo ambiente reale a ambienti virtuali completamente immersivi può aiutarti a concentrarti, soprattutto se stai svolgendo un intenso lavoro creativo come la scrittura.

Se c'è una cosa che Apple è riuscita a fare meglio di tutti i suoi predecessori nello spazio della realtà mista, è l'interfaccia. Ovunque guardi lo sguardo, il widget si illuminerà per farti sapere che è quello con cui interagirai se tocchi. Il tocco viene eseguito semplicemente toccando due dita insieme quasi ovunque attorno al corpo; L'auricolare è dotato di telecamere tutt'intorno, quindi non devi tenere le mani in alto o davanti a te per farlo. Ci sono anche semplici gesti per scorrere, ingrandire o rimpicciolire.