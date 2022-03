Arrotonda: recensioni sulla strategia del triangolo

vidi prima recensione di strategia del triangolo Da Famitsu, così come dalla nostra recensione del gioco, e ora ecco uno sguardo al riassunto generale del gioco qui in Occidente.

Ovviamente, se non hai ancora ricevuto la nostra valutazione, abbiamo assegnato al gioco nove stelle “eccellenti” su dieci e abbiamo detto che è stata una vittoria tattica completa. Questo fa parte della nostra conclusione:

“The Triangle Strategy è una vittoria assoluta per Artdink e Square Enix, una grande miscela di soddisfacenti battaglie strategiche, eccellente narrativa della campagna basata sulla scelta e costruzione di mondi di prima classe, che si uniscono per formare uno dei migliori giochi di ruolo tattici che abbia mai giocato in un tempo lunghissimo”.