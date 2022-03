Biden incontra il leader finlandese mentre la Russia irrita i vicini europei

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso le sue osservazioni alla Yellowjacket Federation durante la sua visita alla Upper University of Wisconsin, a Superior, Wisconsin, il 2 marzo 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

WASHINGTON (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato venerdì alla Casa Bianca il suo omologo finlandese Sauli Niinistö mentre l’invasione russa dell’Ucraina ha sollevato nuove preoccupazioni per gli altri vicini europei di Vladimir Putin.

I colloqui arrivano quando l’invasione dell’Ucraina da oltre una settimana da parte del presidente russo ha posto le basi per discussioni in Finlandia su un’alleanza più stretta con la NATO, con la quale già coopera ma non è membro. Biden e Niinisto si sono parlati due volte negli ultimi mesi.

I finlandesi sono sempre stati diffidenti nei confronti della Russia, dato il confine di 833 miglia (1.340 km) della nazione scandinava e una storia di due guerre tra il 1939 e il 1944 che costarono il territorio alla Finlandia.

Ma la Finlandia, membro dell’Unione Europea che fece parte del regno svedese fino al 1809 e poi sotto il controllo della Russia fino a quando non ottenne l’indipendenza nel 1917, cercò anche di mantenere relazioni amichevoli con Mosca.

La Russia non vuole che la Finlandia aderisca alla NATO, ma Niinistö ha affermato che il paese si riserva il diritto di richiedere l’adesione. Il governo ucraino ha mantenuto il suo diritto di farlo anche prima dell’invasione russa.

Biden e Niinistö “discuteranno le relazioni di difesa tra gli Stati Uniti e la Finlandia, che è una relazione molto forte che in realtà integra la stretta collaborazione della Finlandia con la NATO”, ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki in un’anteprima della visita.

L’opinione pubblica finlandese è sempre più interessata all’idea di entrare a far parte della NATO. Un sondaggio condotto dall’emittente pubblica Yle lunedì scorso ha mostrato che il 53% dei finlandesi è favorevole all’adesione, rispetto al 28% quando il quotidiano Helsingin Sanomat ha posto la domanda a fine gennaio. Per saperne di più

Il governo finlandese ha cercato di addolcire le campagne per unirsi al blocco di difesa guidato dagli Stati Uniti. In una dichiarazione, Niinisto ha affermato che le persone dovrebbero “mantenere la calma e valutare l’impatto dei cambiamenti che sono già avvenuti e di quelli che potrebbero ancora verificarsi”.

Giovedì la Finlandia si è unita ad altri paesi nel boicottare le riunioni del Consiglio Artico che la Russia prevede di ospitare a maggio. Per saperne di più

