Il presidente vietnamita si dimette nel bel mezzo della campagna anti-corruzione

Rula Khalaf, direttrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

Questo articolo è una versione in loco della nostra newsletter FirstFT. Registrati con noi Asia, Europa/Africa O Americhe Edizione inviata direttamente alla tua casella di posta ogni mattina nei giorni feriali

Buongiorno. Il presidente vietnamita Vu Van Thuong si è dimesso dopo appena un anno in carica, peggiorando le turbolenze politiche che minacciano di minare la fiducia degli investitori.

Thong è il secondo presidente vietnamita a dimettersi in 14 mesi nel contesto di una repressione anti-corruzione in cui centinaia di funzionari governativi sono stati arrestati e politici di alto livello si sono dimessi. Il Partito comunista al potere ha affermato che si è dimesso a causa di non meglio specificate “violazioni” e “mancanze”.

L’incertezza arriva in un momento in cui il Vietnam sta attirando investimenti esteri da record. Il Paese ha beneficiato della spinta dei produttori a diversificare al di fuori della Cina a causa delle crescenti tensioni tra Washington e Pechino.

La presidenza è la seconda posizione più potente in Vietnam dopo il segretario generale del Partito Comunista. La posizione è ricoperta da Nguyen Phu Trong, che ha guidato per anni un’epurazione della corruzione che, secondo i critici, ha preso di mira anche i suoi rivali. Anantha Lakshmi del Financial Times spiega perché gli investitori dovrebbero essere nervosi per la repressione.

Ecco le altre cose che sto monitorando oggi:

Dati economici: Il Giappone pubblica i dati sulla bilancia commerciale di febbraio, la Nuova Zelanda riporta il PIL del quarto trimestre e i dati PMI sui servizi primari, manifatturieri e dei servizi S&P Global/HCOB per marzo in Canada, UE, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

Politica monetaria: Sia Taiwan che la Turchia hanno fatto annunci sui tassi di interesse.

IPO su Reddit: La società di social media ha valutato le sue azioni a 34 dollari prima del suo debutto pubblico previsto a New York.

Altri cinque piani in alto

1. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha esortato l'Australia a non consentire a “nessun terzo” di interrompere la stabilità delle relazioni bilaterali. I commenti di Wang, un riferimento implicito agli sforzi degli Stati Uniti e dell'Australia per rafforzare la loro alleanza militare di fronte ad una Cina più assertiva, sono arrivati ​​durante la prima visita ad alto livello di un funzionario cinese in sette anni.

2. I funzionari della Federal Reserve statunitense hanno dichiarato ieri che prevedono ancora di tagliare i tassi di interesse di 75 punti base quest'anno. Anche se quest’anno hanno alzato le loro previsioni sulla crescita economica e sull’inflazione. L'indice S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno raggiunto i massimi storici dopo il comunicato della banca centrale.

3. Il più grande produttore indiano di acciaio JSW e la casa automobilistica cinese SAIC Motor hanno lanciato ieri una joint venture da 1,5 miliardi di dollari. Costruire e vendere auto elettriche a marchio MG nel paese più popoloso del mondo. Le auto a batteria hanno tardato a decollare in India, ma l’annuncio del progetto arriva in un momento in cui il mercato dei veicoli elettrici del paese sta iniziando a decollare.

4. Il gruppo cinese di e-commerce PDD Holdings ha riferito che i ricavi trimestrali sono più che raddoppiati, Salutare il 2023 come un anno “fondamentale” durante il quale il sito di acquisti a basso prezzo Temu ha accelerato significativamente la sua crescita. I profitti del PDD quotato al Nasdaq sono aumentati del 146% nei tre mesi fino a dicembre, spinti dalle commissioni pagate dai trader che utilizzano le sue piattaforme.

5. Leo Varadkar annuncia improvvisamente la sua intenzione di dimettersi dalla carica di Primo Ministro irlandese, Dicendo che non è più la persona giusta per guidare il suo partito alle elezioni generali previste entro un anno. Varadkar ha citato decisioni personali e politiche ma non ha fornito dettagli in un annuncio breve e talvolta emozionante.

Rivista FT

© Toyoya Lee

Cosa ci facevano due donne cinesi in una villa affittata a Londra con una quantità astronomica di criptovaluta? Nel 2018, la polizia metropolitana ha sequestrato Bitcoin per un valore di oltre 1,4 miliardi di sterline dall'Hampstead Palace nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Il processo che ne è seguito ha dimostrato come le criptovalute possano essere utilizzate per appropriarsi indebitamente di somme insondabili e quanto sia difficile per le forze dell’ordine tenere il passo.

Anche noi leggiamo. . .

scambio: Sta emergendo un modello chiaro nella strategia di politica commerciale dell'India, scrive John Reid. Le aziende o i paesi che vogliono accedere più liberamente al mercato devono fare delle concessioni.

Dualità orwelliana: Quando gli storici esamineranno la risposta di Wall Street al cambiamento climatico negli anni 2020, vedranno molte cose che sembrano estremamente imprudenti, scrive Belita Clark.

Larghezza dei piedi: La Banca del Giappone ha compiuto un passo importante verso l’eliminazione dei tassi di interesse negativi, ma il viaggio verso la normalizzazione della politica monetaria rimane arduo.

Il grafico di oggi

Il Bitcoin è crollato del 16% rispetto al suo massimo storico raggiunto la scorsa settimana, con gli afflussi degli investitori in nuovi fondi, che sono aumentati quest’anno, andando nella direzione opposta.

Prenditi una pausa dalle notizie

Non mancano grandi libri sulla corsa alla Casa Bianca, sullo stato della presidenza americana e sulla politica americana in generale. Ma ecco una selezione dei migliori consigli degli specialisti del FT sulla storia e le conseguenze globali delle elezioni americane.

Segui gli ultimi colpi di scena della campagna presidenziale americana nella newsletter US Election Countdown del Financial Times. Registrati qui.

©FT Montaggio. Immagini Getty

Ulteriori contributi da George W. Russell Gordon Smith