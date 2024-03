Guidata dai suoi giovani, l’America sprofonda nel rapporto sulla felicità mondiale

“La letteratura è chiara su questa pratica: ha avuto un effetto sulla socializzazione, sul comportamento pro-sociale, se vuoi, e sulla capacità delle persone di sentirsi connesse e di avere una comunità”, ha detto il dottor Norris dell'epidemia. “Molte cose che normalmente accadono alle persone, soprattutto ai giovani delle scuole superiori, non accadono”, ha aggiunto. “Succede ancora.”

Giada Chang, A Uno scrittore di 27 anniNegli ultimi anni si è annoverato tra i sempre più infelici.

“Spesso è perché da adulto improvvisamente conosci tutte le notizie del mondo, ti concentri troppo su ciò che puoi controllare e ti rendi conto che c'è ben poco che puoi controllare.” studio, ha detto in un'intervista. “Che tu stia andando a protestare o pagando l'affitto e le bollette in tempo, è davvero difficile lasciare andare il modo in cui vivi la tua vita quando ti rendi conto di quanto poco impatto le tue azioni abbiano effettivamente su scala più ampia. posizione.”

Nel 2022, uno studio dell’Università di Harvard lo ha dimostrato benessere Tra i giovani degli Stati Uniti, è diminuito negli ultimi 20 anni. Giovani – tra i 18 ed i 25 anni – hanno riportato i livelli più bassi di felicità Rispetto ad altri gruppi di età, così come una salute mentale e fisica più scarsa, senso di scopo, carattere, virtù, strette relazioni sociali e stabilità finanziaria. Sono emersi risultati simili In Gran Bretagna e Canada.

“Un fattore a cui tutti pensiamo sono i social media”, ha affermato il Dott. ha affermato Robert Waldinger, direttore dell'Harvard Study of Adult Development. “A seconda di come utilizziamo i social media, questi riducono il benessere, soprattutto tra le giovani donne e le ragazze, alcune ricerche mostrano che la depressione e l'ansia aumentano tra le ragazze adolescenti.”