La Fed innesca il rally del mercato mentre i funzionari continuano a pianificare di tagliare i tassi di interesse

Rula Khalaf, direttrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

I funzionari della Federal Reserve hanno indicato che si aspettano ancora di tagliare i tassi di interesse di tre quarti di punto percentuale quest'anno, portando i mercati azionari statunitensi a livelli record.

La reazione del mercato mercoledì è arrivata dopo che il Federal Open Market Committee ha votato all'unanimità per mantenere i tassi di interesse invariati al massimo di 23 anni, compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

La banca centrale ha inoltre alzato drasticamente le sue previsioni per la crescita economica statunitense quest’anno, affermando che l’inflazione sarà leggermente superiore al previsto.

L’ultima dichiarazione lascia la Fed sulla buona strada per iniziare a tagliare i tassi di interesse già in estate, guadagnando tempo per il compito di reprimere l’inflazione che è aumentata mentre l’economia americana emerge dalla pandemia di Covid-19.

Ciò significa anche che gli oneri finanziari e i tassi di interesse ipotecari, che sono aumentati negli ultimi mesi, potrebbero iniziare a diminuire prima delle elezioni presidenziali di novembre.

“L’economia sta andando bene”, ha detto il presidente della Fed Jay Powell nella conferenza stampa dopo l’annuncio del FOMC. I funzionari prevedono che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti crescerà del 2,1% quest’anno, rispetto alla precedente previsione dell’1,4%.

Ma con un’inflazione core prevista al 2,6% quest’anno, leggermente superiore al previsto, Powell ha segnalato che il percorso verso un atterraggio morbido potrebbe essere complicato.

Ha detto che l'inflazione è ancora su una “strada talvolta accidentata verso il 2%,” riferendosi all'obiettivo ufficiale della Fed. “Ecco perché affrontiamo la questione con attenzione.”

Le preoccupazioni sull’inflazione si riflettevano nella cosiddetta cospirazione della Fed. Sebbene sia dimostrato che i funzionari ritengono che i tassi di interesse finiranno nel 2024 al 4,5%-4,75% – l’equivalente di tagli di tre quarti di punto – molti meno si aspettano che la banca centrale rischi tagli più profondi.

La dichiarazione politica della Fed è cambiata poco rispetto al voto di gennaio, anche se è stato eliminato il riferimento al rallentamento del mercato del lavoro. “L’aumento dei posti di lavoro è rimasto forte e il tasso di disoccupazione è rimasto basso”, ha affermato il FOMC.

Le mosse del mercato sono arrivate dopo che la Fed ha mantenuto sul tavolo tagli di tre quarti di punto per il 2024, ignorando gli avvertimenti di alcuni economisti secondo cui i recenti segnali di aumento dell’inflazione potrebbero portare a uno spostamento verso soli due tagli. L'indice Standard & Poor's 500 ha chiuso in rialzo dello 0,9%, toccando un nuovo massimo storico, continuando il rally che ha spinto l'indice al rialzo del 27% da ottobre. Il Nasdaq Composite è salito dell'1,3%.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, che si muove con le aspettative sui tassi di interesse, è sceso di 0,09 punti percentuali al minimo di una settimana del 4,60%.

“Il grafico di oggi mostra che, anche se la Fed si aspetta una crescita più rapida a breve termine e un’inflazione leggermente più elevata, non vi è alcun cambiamento nei tagli dei tassi di interesse”, ha affermato Gargi Chaudhary, responsabile della strategia di investimento di iShares nelle Americhe presso BlackRock. “Pensano ancora che sia necessario allentare gradualmente i tassi di interesse. Penso che sia davvero un ottimo risultato per i mercati, sia per i mercati azionari che per quelli obbligazionari. È davvero un ottimo risultato per gli investitori.”

Mentre Powell parlava, gli investitori nel mercato dei futures hanno aumentato le loro scommesse su un taglio dei tassi di giugno, portando le probabilità a circa l'85%, contro il 65% di martedì.

“L’approccio conservatore della Fed è giustificato dai dati in arrivo e dal fatto che i partecipanti al mercato finanziario sono allineati con il percorso atteso dei tassi di interesse da parte della Fed”, ha affermato Eswar Prasad, professore di economia alla Cornell University.

“Senza alcuna ragione convincente per tagliare i tassi di interesse e con l'inflazione ancora al di sopra del target che lascia poco spazio per un taglio, la negatività della Fed sui tassi di interesse sembra pienamente giustificata”, ha aggiunto Prasad.

Insieme alle sue previsioni più ottimistiche per la crescita economica, la Fed ha dichiarato di aspettarsi che l’inflazione complessiva e core CPI raggiungano rispettivamente il 2,4% e il 2,6% quest’anno, mentre la disoccupazione salirà al 4% dal 3,9%. A dicembre, il Federal Open Market Committee prevedeva che l’inflazione complessiva e core dei prezzi al consumo raggiungesse il 2,4% per il 2024 e che la disoccupazione salisse al 4,1%.

Powell ha osservato che è troppo presto per sapere se i recenti segnali di un’inflazione più solida del previsto, soprattutto nel settore dei servizi, continueranno.

“Lasceremo che i dati arrivino. Non sappiamo se si tratta di un ostacolo sulla strada o di qualcosa di più”, ha detto il capo della Fed, aggiungendo che non crede che le ultime letture “abbiano davvero cambiato la storia generale” di la pressione sui prezzi è scesa al 2%.

Consigliato

La Fed ha anche affermato che, per ora, manterrà il ritmo con cui ridurrà le sue partecipazioni in obbligazioni e titoli garantiti da ipoteca, un processo noto come restrizione quantitativa.

Ma Powell ha detto che la sensazione del comitato “è che sarebbe opportuno rallentare il ritmo dei ballottaggi abbastanza presto”, anche se ha aggiunto che “ciò non significa che il nostro bilancio finirà per ridursi meno di quanto sarebbe altrimenti. ” “. “.

Matthew Raskin, responsabile della ricerca sui tassi di interesse statunitensi presso Deutsche Bank, ha affermato di ritenere che l'incontro abbia assunto un tono generalmente “conciliante”, poiché le aspettative di crescita e inflazione più elevate contrastano con le aspettative dei funzionari di un taglio dei tassi pianificato.

“La cosa sorprendente della dichiarazione è quanto poco sia cambiato. Potrebbe esserci il minimo cambiamento nella dichiarazione che abbiamo visto per un po'.”

Reporting aggiuntivo di Peter Wells a New York