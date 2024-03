Meta, Microsoft, X e Match si uniscono alla battaglia di Epic Games contro Apple

Scritto da Jonathan Stemple

Le società tecnologiche, che sviluppano alcune delle app più popolari dell’App Store, hanno affermato che Apple è in “chiara violazione” dell’ingiunzione di settembre 2021 rendendo difficile indirizzare i consumatori verso modalità più economiche per pagare i contenuti digitali.

Apple ha rifiutato di commentare specificamente l'accusa, contenuta in un documento presentato al tribunale federale di Oakland, in California.

Ha preso atto della sua dichiarazione del 16 gennaio in cui afferma di aver rispettato pienamente l'ingiunzione, che secondo lui proteggerebbe i consumatori e “l'integrità dell'ecosistema Apple” garantendo allo stesso tempo che gli sviluppatori non ottengano un passaggio gratuito.

Epic ha citato in giudizio Apple nel 2020, affermando che violava la legge antitrust richiedendo ai consumatori di ottenere app tramite l'App Store e addebitando agli sviluppatori commissioni fino al 30% sugli acquisti.

L’ingiunzione impone ad Apple di consentire agli sviluppatori di fornire collegamenti e pulsanti per indirizzare i consumatori verso opzioni di pagamento alternative.

La settimana scorsa, Epic ha chiamato Apple, affermando che le nuove regole e una nuova commissione del 27% sugli sviluppatori rendono i collegamenti effettivamente inutili.

In una dichiarazione di mercoledì, le società tecnologiche hanno affermato che la condotta di Apple “per tutti gli scopi pratici” rafforza le regole anti-sterzo che la corte ha ritenuto illegali, sostenendo le commissioni “eccessive” di Apple e danneggiando consumatori e sviluppatori.

“Le restrizioni di Apple su dove e come gli sviluppatori possono comunicare con i propri utenti sulle loro opzioni per l'acquisto di contenuti in-app creano barriere significative alla concorrenza e gonfiano artificialmente i prezzi”, si legge nella dichiarazione.

A gennaio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non accogliere il ricorso di Apple contro l'ingiunzione. Ha inoltre deciso di non ascoltare l'appello di Epic contro le conclusioni del tribunale di grado inferiore secondo cui le politiche di Apple non violavano la legge antitrust federale.

Apple ha tempo fino al 3 aprile per rispondere ufficialmente alla richiesta di Epic. La società ha sede a Cupertino, in California, mentre Epic ha sede a Cary, nella Carolina del Nord.

Il caso è Epic Games Inc contro Apple Inc, Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto settentrionale della California, n. 20-05640.

