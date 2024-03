I Bills si aggiungono alla loro secondaria, ingaggiando l'ex sicurezza dei Chiefs Mike Edwards

BUFFALO, N.Y. – Dopo essere passati dai capisaldi difensivi in ​​questa offseason rilasciando la sicurezza Jordan Poyer e il cornerback Tre'Davious White, i Buffalo Bills hanno aggiunto il loro primo giocatore alla loro secondaria dall'esterno dell'organizzazione per il 2024 firmando la sicurezza Mike Edwards per un one- contratto annuale..

Edwards, che compirà 28 anni a maggio, si unisce a una stanza di sicurezza che comprende Taylor Rapp, Damar Hamlin e Kendall Williamson. Il due volte campione del Super Bowl (Super Bowls LV e LVIII) ha trascorso la scorsa stagione con i Kansas City Chiefs, giocando da titolare nelle ultime cinque partite della stagione regolare e in quattro partite post-stagionali.

“La cultura dei Bills. Lo staff tecnico… mi ha venduto molto bene”, ha detto Edwards spiegando perché ha firmato. “Attenente alla sicurezza, la mia posizione e i due ragazzi [Poyer and Micah Hyde] “Lo hanno fatto eccezionalmente bene negli ultimi sette anni… sento di poter entrare e assumere quel ruolo e cercare di migliorare ogni settimana.”

Prima dell'anno scorso con Kansas City, Edwards ha giocato quattro stagioni con i Tampa Bay Buccaneers, la squadra che lo ha scelto nel terzo round del Draft NFL 2019. Ha giocato da titolare il maggior numero di partite, 12, della sua carriera nel 2022. Edwards ne ha registrate otto intercettazioni, incluse tre scelte, più cinque recuperi fumble con un recupero fumble per un touchdown. I suoi quattro touchdown difensivi dal 2021 sono al secondo posto (Darius Slay, quattro).

La stanza di sicurezza è quella che continua a costruire sulla scia della firma di Poyer con i Miami Dolphins dopo il suo rilascio e Hyde rimanendo un agente libero dopo aver condiviso che avrebbe preso in considerazione il ritiro in bassa stagione. Edwards si è schierato ovunque e potrebbe ricoprire il ruolo di Hyde, ma questa mossa non significa che la squadra abbia finito di affrontare la posizione dato che anche i Bills hanno 11 scelte nel draft del mese prossimo.

“Hyde ha assunto quel ruolo, un ragazzo grintoso, un quarterback, quindi studiavo davvero molto il suo film, quindi sento di poterlo capire, una specie di tratto che aveva”, ha detto Edwards. “… Vago semplicemente per il backfield e cerco di leggere il centrocampista. Posso anche entrare e attaccare, giocare a uomo, avanzare in area. Quindi, posso fare tutto.”