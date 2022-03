Le forze russe sequestrano la più grande centrale nucleare ucraina e spengono l’incendio

Aspri combattimenti nell’area intorno alla più grande centrale nucleare

Nessun segno di radiazioni elevate – US Energy Czech

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno attaccato l’oligarchia con ulteriori sanzioni

LVIV, Ucraina, 4 marzo (Reuters) – Funzionari ucraini hanno dichiarato venerdì che le forze russe hanno sequestrato la più grande centrale nucleare d’Europa dopo che un edificio nel campus ha preso fuoco durante una feroce battaglia con le forze di sicurezza ucraine.

I timori di una catastrofe nucleare presso l’impianto di Zaporizhzhia si sono diffusi in tutte le capitali mondiali, anche prima che i funzionari affermassero che l’incendio era stato estinto in un edificio identificato come centro di addestramento.

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha affermato che l’impianto, che fornisce oltre un quinto della produzione totale di elettricità dell’Ucraina, non ha mostrato segni di aumento dei livelli di radiazioni.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Un funzionario del governo che gestisce le quattro centrali nucleari ucraine ha affermato che non ci sono stati ulteriori combattimenti, l’incendio è stato estinto e Zaporizhia stava funzionando normalmente.

“I dipendenti (centrale nucleare) forniscono il normale funzionamento della stazione nei loro luoghi di lavoro”.

In precedenza, un video dell’impianto, che è stato controllato da Reuters, mostrava un edificio in fiamme e una raffica di bombe in arrivo è esplosa vicino a un parcheggio prima che una grande palla di candela illuminasse il cielo, mandando fumo in tutto il campus.

“Europei, per favore alzatevi. Dite ai vostri politici: le truppe russe stanno sparando su una centrale nucleare in Ucraina”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky in una videoconferenza.

Zhelensky ha detto che i carri armati russi hanno sparato contro i reattori, ma non c’erano prove che fossero stati attaccati.

Il sindaco della vicina città di Enerkot, a circa 550 km (342 miglia) a sud-est di Kiev, ha affermato che pesanti combattimenti e un “continuo attacco di proiettili nemici” hanno causato vittime nell’area senza fornire dettagli.

Migliaia di persone sono state uccise o ferite e più di 1 milione di rifugiati è fuggito dall’Ucraina dal 24 febbraio, quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato una grande offensiva contro uno stato europeo dopo la seconda guerra mondiale.

Le prime notizie di un incendio in una centrale elettrica e di combattimenti hanno scosso i mercati finanziari asiatici, con le azioni in calo e i prezzi del petrolio in ulteriore aumento.

“I mercati sono preoccupati per una recessione nucleare. Il rischio è un errore di calcolo o una reazione eccessiva e la guerra continuerà”, ha affermato Vasu Menon, amministratore delegato della strategia di investimento di OCBC Bank.

La Russia ha già sequestrato il defunto impianto di Chernobyl a nord di Kiev, che emette scorie radioattive da gran parte dell’Europa quando si è sciolto nel 1986. La pianta di zaporizia è una varietà diversa e più sicura, hanno detto i ricercatori.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno parlato con Zhelensky per chiedere un aggiornamento sulle condizioni dell’impianto.

“Il presidente Biden, insieme al presidente Zhelensky, ha esortato la Russia a sospendere le sue operazioni militari nell’area e a consentire l’accesso alla base ai vigili del fuoco e ai soccorritori”, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

Johnson ha affermato che le forze russe dovrebbero interrompere immediatamente la loro offensiva e ha concordato con Zelensky sull’importanza di un cessate il fuoco.

“Il primo ministro ha affermato che le azioni sconsiderate del presidente Putin potrebbero ora rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza in tutta Europa”, ha affermato Downing Street.

Il filmato della telecamera di sorveglianza mostra un atterraggio vulcanico presso la centrale nucleare di Zaporizhia durante il bombardamento dell’Oblast di Japorizia il 4 marzo 2022 a Enerhodor, in Ucraina. Centrale nucleare di Zaporizhzhya tramite YouTube / tramite REUTERS READ McAuliffe lotta per coinvolgere i Democratici politicamente esausti vicini alla campagna della Virginia Per saperne di più

Un importante portavoce del governo giapponese ha descritto l’attacco russo all’impianto come “barbaro e inaccettabile” e un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha invitato il suo governo a “esercitare moderazione da tutte le parti, evitare l’escalation e garantire la sicurezza degli impianti nucleari pertinenti”.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica si è detto “profondamente preoccupato” per lo stato dell’impianto e che i funzionari ucraini avevano assicurato all’AIEA che le apparecchiature “essenziali” non erano state compromesse.

Monta la rabbia combattendo, gli ostacoli

Giovedì, i negoziatori in Russia e Ucraina hanno riconosciuto la necessità di corridoi umanitari per aiutare i civili a fuggire e fornire medicine e cibo alle aree dilaniate dalla guerra.

Mikhail Podoliyak, consigliere del presidente ucraino, ha affermato che è possibile sospendere i combattimenti in aree selezionate.

I negoziatori si incontreranno di nuovo la prossima settimana, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale bielorussa Belda Podoliyak.

L’unica città ucraina dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio, solo il porto meridionale di Gersen è caduto in mano alle forze russe, ma le forze russe continuano a circondare altre città.

La città portuale sudorientale di Mariupol è stata circondata dalle forze russe e soggetta a pesanti attacchi, ha detto la Gran Bretagna in un aggiornamento dell’intelligence venerdì.

“Mariupol è sotto il controllo ucraino, ma potrebbe essere stato circondato dalle forze russe”, ha affermato il ministero della Difesa. “Le infrastrutture civili della città sono oggetto di intensi attacchi russi”.

La città nord-orientale di Kharkiv è stata attaccata dall’inizio dell’invasione, ma le guardie sono rimaste nella città pesantemente bombardata. Putin ha definito le azioni della Russia in Ucraina una “operazione speciale” non intesa ad occupare territorio, ma a rovesciare il governo democraticamente eletto, distruggere le capacità militari dei suoi vicini e impossessarsi di quelli che considera pericolosi nazionalisti.

La Russia ha negato di prendere di mira i civili. Giovedì l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che 249 civili sono stati uccisi e 553 feriti nella prima settimana del conflitto.

Sebbene a Kiev non sia stata lanciata alcuna offensiva importante, la capitale è stata attaccata dai proiettili e le forze russe hanno scatenato spari catastrofici per reprimere l’opposizione nei sobborghi di Borodianka.

A Washington, DC, un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha affermato che le truppe russe erano ancora a 25 chilometri (16 miglia) dal centro di Kiev.

Con l’aumento della pressione sul Cremlino, giovedì gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno annunciato sanzioni a più oligarchia russa, a seguito dell’azione dell’UE.

Diverse aziende, tra cui Alphabet Inc. (GOOGL.O) Google, l’azienda di scarpe Nike e l’azienda svedese di arredamento per la casa IKEA hanno chiuso o ridotto le operazioni in Russia poiché le restrizioni commerciali e le restrizioni all’offerta si sono aggiunte alla pressione politica. Per saperne di più

Gary Kasparov, un attivista russo per i diritti umani ed ex campione del mondo di scacchi, ha chiesto all’Occidente di espellere la Russia dall’agenzia di polizia internazionale Interpol e di imporre una no-fly zone sull’Ucraina.

“La Russia deve essere rimandata all’età della pietra per garantire che l’industria del petrolio e del gas e qualsiasi altra industria chiave essenziale per la sopravvivenza del regime possa funzionare senza il supporto della tecnologia occidentale”, ha affermato Kasparov.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Report di Pavel Polityuk, Natalia Zinets, Aleksandar Vasovic in Ucraina, David Ljunggren a Ottawa e altri uffici Reuters; Scritto da Costas Pitas e Lincoln Feast; Montaggio di Stephen Coates e Simon Cameron-Moore

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.