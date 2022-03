Le azioni asiatiche scendono ai minimi da 16 mesi dopo l’incendio del complesso nucleare in Ucraina

SINGAPORE (Reuters) – Le azioni asiatiche e l’euro sono scese venerdì dopo la notizia di un incendio vicino a un impianto nucleare ucraino a seguito di uno scontro con le forze russe, aumentando le preoccupazioni degli investitori per l’escalation del conflitto e l’aumento dei prezzi del petrolio.

La propensione al rischio ha colpito i mercati di tutta la regione, con le borse europee che si preparano a un’apertura debole come i futures Euro Stoxx 50, mentre i futures tedeschi DAX scivolano del 2,6% e i futures FTSE perdono l’1,4%.

Le autorità hanno affermato venerdì che un incendio scoppiato in un edificio di addestramento vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, la più grande del suo genere in Europa, durante pesanti combattimenti tra le forze russe e ucraine, è stato spento da allora. Per saperne di più

Sebbene ciò abbia contribuito ad alleviare parte del panico iniziale che ha colpito i mercati all’inizio della giornata, gli investitori rimangono molto preoccupati per il conflitto.

“I mercati sono preoccupati per le ricadute nucleari. Il rischio è che ci sia un errore di calcolo o una reazione eccessiva e la guerra si trascina”, ha affermato Vasu Menon, direttore esecutivo della strategia di investimento presso OCBC Bank.

Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia Pacifica, escluso il Giappone (MIAPJ0000PUS.) È sceso dell’1,6% a 585,5, il più basso da novembre 2020, portando le perdite da inizio anno al 7%.

“I mercati non vogliono l’impatto dell’infezione e più paesi europei colpiti dalla crisi”, ha affermato Menon. “Se gli investitori stanno cercando di acquistare, devono avere una forte propensione al rischio a lungo termine”.

I mercati azionari di tutta l’Asia erano in un mare di rosso, con il Giappone (.N225) Perdita del 2,5%, Corea del Sud dell’1,1%, Cina (.SSEC) 0,8% e Hong Kong 2,5%, mentre l’Australia è merce pesante (.AXJO) È diminuito dello 0,6%.

I futures S&P 500 sono scesi dello 0,3% e i futures Nasdaq hanno perso lo 0,41%, compensando le forti perdite degli scambi iniziali. Durante la notte, Wall Street ha chiuso al ribasso poiché gli investitori sono rimasti in guardia sulla crisi ucraina, mentre anche i prezzi più elevati delle materie prime hanno pesato sul sentiment del mercato.

Gli investitori hanno cercato un rifugio sicuro nei Treasury statunitensi, portando i rendimenti benchmark a 10 anni in calo di 14 punti base all’1,7%. Successivamente, sono tornati di nuovo all’1,79%.

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì dopo aver chiuso invariato il giorno prima, con il mercato anche concentrato sul fatto che i produttori OPEC+, tra cui Arabia Saudita e Russia, aumenteranno la produzione da gennaio.

I future sul greggio Brent per maggio sono saliti a $ 114,23 al barile e l’ultima volta sono aumentati dello 0,5 percento a $ 111. Giovedì il contratto è sceso del 2,2%.

Non c’è stato alcun rallentamento nemmeno in altre materie prime, con i futures sul grano di Chicago che sono balzati di quasi il 7%, portando i guadagni settimanali a oltre il 40% a causa di preoccupazioni dal lato dell’offerta.

Sul fronte dei dati economici, il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì dovrebbe mostrare un altro mese di forte crescita dell’occupazione, con l’ondata di contagio mutevole di Omicron COVID-19 in calo in modo significativo.

Giovedì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito i suoi commenti secondo cui avrebbe sostenuto un aumento iniziale di un quarto di punto del tasso di interesse di riferimento della banca.

Gli economisti hanno affermato che sono necessari tassi di interesse più elevati per raffreddare l’inflazione elevata.

“È necessaria un’azione specifica e tempestiva da parte delle banche centrali per soddisfare le aspettative inflazionistiche poiché le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’aumento dei prezzi dell’energia stanno rafforzando l’inflazione attuale. La guerra ha intensificato queste forze”, ha affermato in una nota il capo economista di Westpac Bill Evans.

“Le banche centrali hanno la responsabilità di garantire che le aspettative di inflazione elevata non diventino parte integrante del sistema, rischiando una spirale salari/prezzi. Nonostante le incertezze che circondano la guerra, questo compito non dovrebbe essere compromesso”, ha affermato.

Anche i prezzi dell’oro sono aumentati venerdì, puntando al miglior guadagno settimanale da maggio 2021. L’oro spot è salito dello 0,1% a $ 1.936,9.

Nei mercati valutari, l’euro ha perso più terreno ed era pronto per la peggiore settimana contro il dollaro in nove mesi. È sceso dello 0,3% a $ 1,10320 e ha scambiato al di sopra dei minimi della giornata. Questa settimana ha perso circa l’1,8%, la peggiore settimana per l’euro da giugno 2021.

(Anshuman Daga Reporting) Montaggio di Edwina Gibbs e Sam Holmes

