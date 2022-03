Philips, di proprietà della Russia, risponde alla richiesta di boicottaggio con una donazione ucraina

Phillips, la terza casa d’aste più grande del mondo, ha dichiarato che donerà tutte le sue commissioni dalla vendita di opere d’arte di fascia alta di giovedì – 7,7 milioni di dollari – alla Croce Rossa ucraina.

L’annuncio della casa d’aste di proprietà russa segue le notizie su The Post e altrove secondo cui ci sono alcuni collezionisti Appello per boicottare la casa d’astedi proprietà di Mercury, la principale azienda del lusso a Mosca.

Philips donerà il 100% dei suoi acquirenti [sic] premio e venditore [sic] Commissione della Serata di vendita e arte contemporanea del XX secolo per la Società della Croce Rossa ucraina” Pubblicizza su Instagram Giovedì mattina.

L’asta serale, per il 20° secolo e l’arte contemporanea, doveva essere un momento clou per Phillips, che lo scorso anno ha generato un record di 1,2 miliardi di dollari di vendite globali di beni di lusso, il 32% in più rispetto al 2019. Vendite all’asta globali per il 2021. rosa 35% a $ 993,3 milioni l’anno scorso.

Ma l’asta di giovedì sera a Londra, che ha portato a 40 milioni di dollari di vendite, è stata “sicuramente tiepida”, ha detto un collezionista a The Post.

Artnet ha riferito che con una mossa insolita, “quattro o cinque” pezzi sono stati ritirati prima della vendita. Comprendeva uno dei pezzi stellari dell’asta.

Alcuni hanno elogiato la decisione di Phillips, di proprietà della Russia, di fare una donazione alla Croce Rossa ucraina, altri l’hanno criticata definendola ridicola. Agenzia Anadolu tramite Getty Images

“Potevano essere stati freddi dalla stampa o c’era una mancanza di interesse”, ha detto il collezionista.

“La risposta dal punto di vista dei venditori è stata un po’ deludente. È stata meno di quanto sperassero”, ha aggiunto il collezionista.

Quando è arrivato The Post, David Norman, presidente delle Americhe per Phillips, ha rifiutato di commentare.

Philips è di proprietà di Mercury, la principale azienda di lusso a Mosca. Immagini SOPA / LightRocket tramite Getty Images

Su Instagram, alcuni fan dell’arte hanno elogiato la dichiarazione pro-ucraina di Phillips all’inizio della settimana, mentre altri l’hanno definita sarcastica. “Stanno cercando di trasformarlo in qualcosa di interessante”, ha detto un collezionista.

Phillips, guidato dal CEO Stephen Brooks, ha annunciato la donazione dopo aver riferito che alcuni collezionisti chiedevano il boicottaggio della società di proprietà russa. LinkedIn

E mentre alcuni appassionati d’arte hanno affermato che la casa d’aste non dovrebbe essere “punita” per l’invasione di Putin, altri hanno affermato che tutti i russi dovrebbero essere ritenuti responsabili delle azioni del Paese. Hitler era l’unico colpevole nella Germania nazista? ha chiesto uno.

In ogni caso, il collezionista ha aggiunto: “È ingenuo pensare che tutto possa essere messo sotto i piedi di Putin, come se gli atleti potessero continuare a esibirsi e agire come se nulla fosse, come se gli oligarchi potessero continuare a galleggiare sui loro yacht. è ridicolo. La Russia è uno stato gangster, come la Germania nazista. Hitler voleva un Reich super-ariano e Putin vuole ricreare la Russia mitica”.

In tutto, 39 dei 41 pezzi esposti sono andati esauriti. Comprendeva le guerre di offerte di John Chamberlain, David Hockney, Francis Bacon e Claude Monet. Il prezzo più alto è stato di $ 6,5 milioni per il dittico di Hockney del 1984 Selfie sul balcone. Legno ghiacciato chalet, A partire dal 2019, ha anche stabilito un nuovo record d’asta per un artista: $ 588.000; È stato venduto per $ 200.000.

Philips non entrerà nei dettagli su come controlla acquirenti e venditori per assicurarsi che tutti abbiano rispettato le sanzioni. In una dichiarazione, un portavoce di The Post ha dichiarato: “Phillips conduce un’attenta due diligence prima di fare affari con qualsiasi cliente, indipendentemente dalla nazionalità. Philips non condurrà affari con individui o organizzazioni presi di mira da sanzioni”.

Andy Hall, gestore di hedge fund e collezionista d’arte in pensione detto su Instagram Da una donazione di Phillips: “Beh, è ​​un buon inizio. Phillips, un concorrente ben gestito, dinamico e vivace delle altre due grandi case d’aste, Ora deve seguire il Chelsea FC E tagliare tutti i legami con la cleptocrazia russa.