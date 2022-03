La spazzatura spaziale si schianta sul lato opposto della luna e provoca un enorme cratere | la luna

In un’esibizione senza precedenti di spazzatura cosmica, venerdì un oggetto razzo obliquo si schianterà nella parte più lontana della luna, la prima volta che un veicolo spaziale ha colpito accidentalmente la superficie lunare.

booster a razzo esaurito, Si ritiene che faccia parte della missione cinese Chang’e 5-T1 che ha oscillato intorno alla luna nel 2014, dovrebbe colpire il cratere Hertzsprung alle 12:25 GMT, anche se l’ora e il luogo esatti non sono chiari.

Viaggiando a velocità di oltre 5.500 miglia orarie (2,5 chilometri al secondo), il corpo del razzo da 4 tonnellate ara la superficie con un angolo poco profondo, spargendo detriti e squarciando un cratere vulcanico che dovrebbe raggiungere i 20-30 metri (65 piedi) ) a 100 Presentato).

Evidenzia come la spazzatura spaziale ora si estenda oltre la Terra, dove gli Stati Uniti stanno già tracciando più di 27.000 pezzi di detriti orbitali, ha affermato il dottor Vishnu Reddy, assistente professore presso l’Università dell’Arizona il cui team ha aiutato a identificare l’oggetto.

“Le cose hanno colpito la luna in passato, ma si trattava fondamentalmente di collisioni intenzionali, oppure abbiamo cercato di atterrare e ci siamo schiantati in superficie”, ha detto Reddy. “Questo è un effetto missilistico non intenzionale.”

Gli astronomi non saranno in grado di osservare direttamente l’impatto, ma gli scienziati sperano che le immagini del luogo dell’incidente possano essere catturate subito dopo dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA o dalla navicella spaziale indiana Chandrayaan-2, entrambi in orbita attorno alla luna. Lander cinese Chang’e 4, che Atterrò sul lato opposto della luna Nel 2019, è molto lontano dal guardare la scena.

Il colpo naturale dei meteoriti ha lasciato la luna perforata con mezzo miliardo di crateri delle stesse dimensioni o più grandi di quelli che farebbe un booster. Ma la superficie lunare porta anche le cicatrici di stadi missilistici schiantati deliberatamente, missioni lunari che comprimono la polvere piuttosto che depositarsi su di essa.

Durante l’era Apollo, massicci oggetti razzo Saturn 5 furono diretti in superficie in modo che gli strumenti posti sulla superficie potessero monitorare le onde d’urto risultanti per analizzare l’interno della Luna.

Da allora, sempre più materiali esotici si sono aggiunti alla spazzatura lasciata dagli astronauti americani. Nel 1999, ha inviato una missione lunare speciale Le ceneri dell’astronomo Eugene Shoemaker Al “cratere dell’oscurità eterna” vicino al polo sud della luna. Tre anni fa, la sonda israeliana Beresheet si è schiantata in superficie, disperdendo migliaia di piccoli missili tardigradi. Nonostante Spero che sopravvivanomolti studiosi ritengono che lo fossero trasformato in poltiglia.

Il gruppo di Reddy ha catalogato quasi 200 oggetti alla deriva nello “spazio lunare” tra la Terra e la Luna. Il richiamo era Inizialmente si pensava che facesse parte di un razzo SpaceX Falcon 9 Lanciato nel 2015, ma Reddy e i suoi studenti menzionato I suoi spettri ottici – le lunghezze d’onda della luce che riflette – corrispondono più da vicino a quelli del razzo cinese Long March 3C che ha lanciato la missione Chang’e 5-T1 un anno fa.

Reddy ritiene che l’impatto non intenzionale sulla luna dovrebbe concentrare l’attenzione sul crescente problema dei detriti spaziali. “La gente si rende conto che è davvero brutto nell’orbita terrestre, ma ora stiamo lentamente mettendo detriti nello spazio lunare”, ha detto. “Abbiamo già sbagliato intorno alla Terra, non facciamolo intorno alla luna.”

Tuttavia, c’è di più in gioco della spazzatura cosmica. Secondo Reddy, ci sono implicazioni per la sicurezza nazionale data la difficoltà di localizzare e tracciare oggetti lontani dalla Terra. “Cosa possono mettere i nostri avversari nello spazio lunare lunare di cui non siamo consapevoli?” Egli ha detto. “Puoi tracciare qualcosa di 4 pollici attraverso l’orbita terrestre, ma segui qualcosa di piccolo nello spazio lunare? Dimenticalo.”

Chris Newman, professore di diritto e politica spaziale presso la Northumbria University, ha descritto l’impatto imminente come una “scienza di avvertimento” dati i piani per riportare gli esseri umani sulla luna. “Ovviamente quando iniziamo a portare le persone sulla luna in modo permanente, è qualcosa a cui dobbiamo pensare”, ha detto.

Chiunque sia preoccupato per un corpo di un razzo che colpisce la luna dovrebbe essere più preoccupato per la contaminazione biologica, anche se questo è un piccolo rischio, ha sottolineato David Rothry, professore di scienze della Terra alla Open University. “Forse pochissimi dei microbi che porti accidentalmente sopravviveranno, o sopravviverai allo shock”, ha detto. “Un altro cratere sulla luna di cui non devi preoccuparti.”