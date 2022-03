La NFL diventa la prima grande lega sportiva statunitense ad abbandonare i protocolli Covid-19

La NFL e la NFL hanno concordato di sospendere tutti i protocolli Covid-19, con effetto immediato, e di riportare squadre e giocatori alle operazioni pre-pandemia per la prima volta da marzo 2020. La NFL, che non è in stagione, è la prima a Major le leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti per fermare le loro politiche relative al virus Corona.

I giocatori e i membri della squadra non dovranno più indossare maschere all’interno delle strutture, aderire alle misure di distanziamento sociale o limitare l’accesso all’interno dei locali della squadra in base alla vaccinazione o alla funzione lavorativa, secondo un promemoria inviato a tutte le 32 squadre giovedì, sebbene ogni squadra lo farà . . Devi rispettare le leggi locali che regolano gli stati delle maschere.

I team dovrebbero fornire un’area in cui i test PCR in loco possono essere eseguiti per chiunque segnali i sintomi del coronavirus, ma non ci sarà alcun ritmo di test obbligatorio. Coloro che risulteranno positivi dovranno isolarsi per cinque giorni, secondo le attuali raccomandazioni dei Centers for Disease Control and Prevention.

La nota citava “tendenze incoraggianti” in merito alla prevalenza e alla gravità dei casi di Covid-19, allo sviluppo di linee guida del CDC e ai cambiamenti nelle leggi statali come ragioni del cambiamento.