Perché Giants DFA Catcher, l'ex numero 2 Joey Bart è stato selezionato, secondo Bob Melvin – NBC Sports Bay Area e California

SAN DIEGO – Per tre giorni al Petco Park, Joey Bart è rimasto dopo le partite, incerto su cosa sarebbe successo dopo. Sembrava di buon umore, anche se a un certo punto il martello stava per rovinare la sua carriera con i Giants.

Bart si è trovato spesso in situazioni imbarazzanti, ma ha gestito la cosa bene, inclusa questa primavera quando è emerso incapace di ottenere un lavoro consistente di alto livello. Bart è stato così impressionante in primavera, sia dentro che fuori dal campo, che i Giants lo hanno portato durante il giorno di apertura, sperando di ritardare la decisione abbastanza a lungo da poter mantenere l'ex scelta n. 2 nell'organizzazione. .

Quelle speranze sono state finalmente completamente deluse domenica, quando a Bart è stato assegnato l'incarico di liberare un posto nel roster per il destro Dolton Jeffries, che aveva aspettato tutta la settimana per iniziare la sua quarta partita della stagione.

Sembra che ci siano poche possibilità che Bart ottenga delle rinunce data la continua necessità in tutta la lega di recuperare il ritardo. Diversi scout concorrenti hanno affermato negli ultimi giorni che le loro squadre stanno monitorando Bart, e Bob Melvin ha parlato con una certa precisione domenica mattina quando ha parlato della decisione.

“Alla fine, se è nei campionati più importanti e gioca in un posto migliore, gli auguriamo il meglio”, ha detto Melvin. “Ha lavorato così duramente per noi questa primavera. Ha avuto un ottimo atteggiamento per tutto il tempo e sa che può succedere. Si tratta di andare avanti e, a volte, quando devi superare la tua prima squadra, è dura, ma penso che suo “. Avrà un’opportunità migliore di quella che avrebbe avuto qui”.

Bart finì per giocare solo 162 partite con i Giants in quattro stagioni. La sua prima stagione da professionista è stata rovinata da due mani rotte nel bullpen indoor, e un anno dopo i Giants lo hanno portato di corsa nei campionati maggiori perché Buster Posey si era ritirato durante la pandemia e le altre due opzioni erano in difficoltà difensiva. A Bart erano successe così tante cose strane che giocò solo 22 partite in Double-A e meno di un'intera stagione in Triple-A con i Giants.

Le probabilità sembrano buone che ora avrà un'altra possibilità nei campionati più importanti, e domenica ha detto in un messaggio di testo che è entusiasta di ciò che verrà. I Giants non hanno perso la fiducia in Bart questa primavera, hanno semplicemente esaurito i modi per mantenerlo nell'organizzazione perché non ha opzioni nella lega minore.

“Questa primavera, il suo livello di talento sta iniziando a salire”, ha detto Melvin. “So che è stata una rapida ascesa per lui e stava inseguendo una leggenda qui e le cose non vanno bene subito e all'improvviso sei su e giù. Questo può essere duro e duro anche per la tua psicologia , ma penso che quest'anno l'abbia superato e arrivi allo Spring Training in una buona posizione.” .

“Non vedeva l'ora di trascorrere una bella primavera, sapendo che qualcosa del genere poteva accadere.”

Scarica e segui il podcast Giants Talk