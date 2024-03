Auricolari ANC Pro $ 139, 30% di sconto

Se acquisti un prodotto o servizio recensito in modo indipendente tramite un collegamento sul nostro sito Web, Variety potrebbe ricevere una commissione di affiliazione.

Gli auricolari wireless del gigante della tecnologia sono un'alternativa competitiva agli AirPods e sono in vendita con uno sconto del 30%

Apple potrebbe aprire la strada agli auricolari wireless con i suoi AirPods più venduti, ma Google non è molto indietro in questi giorni con i suoi famosi Pixel Buds. Presentati per la prima volta nel 2017, Google è ora presente da quattro generazioni nei suoi auricolari wireless, che offrono un'alternativa competitiva agli AirPods a un prezzo inferiore.

Caso in questione: puoi ottenere gli auricolari wireless Google Pixel Buds Bro per soli $ 139 adesso su Amazon. Si tratta di uno sconto del 30% e del prezzo più basso che abbiamo visto tutto l'anno per questi auricolari di marca.

Amazzonia

I Pixel Buds Pro sono disponibili in diversi colori, tra cui nero antracite, blu brillante, grigio “nebbia” e una finitura bianco sporco in stile AirPods. A nostro avviso sono anche più comodi degli AirPods. Questo grazie al design over-ear dei Google Buds, che abbraccia le fessure delle orecchie per formare una tenuta ermetica, anziché penzolare da esse. Sono incluse tre diverse dimensioni di gommini per aiutarti a trovare la soluzione migliore per te.

Dal punto di vista audio, i Pixel Buds offrono un suono sorprendentemente dettagliato grazie ai driver dinamici integrati da 12 mm. L'accoppiamento è molto semplice tramite Bluetooth e gli auricolari sono ottimi per ascoltare musica e rispondere alle chiamate. La tecnologia Adaptive Sound di Google regolerà automaticamente il volume quando ti sposti tra ambienti silenziosi e rumorosi, così la tua musica rimane coerente e non si interrompe. Questi sono anche auricolari con cancellazione del rumore, con tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) integrata.

Ottieni fino a 11 ore di ascolto con una singola carica e fino a 31 ore con la custodia di ricarica inclusa: una durata della batteria migliore rispetto agli AirPods. I Google Buds sono resistenti all'acqua e al sudore, il che li rende perfetti per allenarsi e correre.

Mentre un nuovo paio di AirPod ti porterà attualmente nella gamma di $ 200 online, puoi ottenere Google Pixel Buds in vendita per soli $ 139 qui. Adoriamo usarli al lavoro e nei nostri test, e sono ottimi anche per i viaggi, poiché offrono abbastanza potenza per farti affrontare un lungo tragitto giornaliero o un lungo volo.

Ma non crederci sulla parola: i Google Pixel Buds Pro sono uno degli auricolari Google meglio recensiti online, con più di… Il 70% degli acquirenti dà una valutazione completa a cinque stelle. Vedi tutti i dettagli qui.