Helldivers 2 ha ricevuto 100.000 recensioni negative da quando è stato annunciato che i giocatori dovranno collegare Steam a un account PSN

All’inizio di questa settimana, ai giocatori di Helldivers 2 su PC è stato detto che presto avrebbero dovuto collegare il proprio account Steam a un account PlayStation Network (PSN). Due giorni dopo il gioco ha ricevuto 100.000 nuove recensioni negative su Steam.

Inoltre, gli sviluppatori di Arrowhead hanno rilasciato diverse dichiarazioni per affermare che stanno dalla parte dei giocatori.

“Oh, direttamente nel risultato della revisione,” cinguettio CEO e direttore creativo dello studio di giochi Arrowhead Johan Bilstedt. “Beh, immagino che sia giustificato. Mi dispiace a tutti per come è andata a finire. Spero che potremo rimediare e riconquistare la fiducia fornendo un’esperienza di gioco eccezionale e continua. Voglio solo creare grandi giochi!”

Quando Pilestedt ha fatto questo commento ieri, Helldivers 2 aveva ancora una valutazione delle recensioni degli utenti “per lo più positiva” su Steam, con una valutazione “mista” basata sulle recensioni delle ultime due settimane. Al momento della stesura di questo post, la valutazione complessiva è ora mista – indicando solo il 59% di recensioni positive – e le recensioni recenti sono per lo più negative.

“Sono in corso discussioni interne sulla modifica del collegamento obbligatorio e, anche se non posso rivelare i dettagli, la risposta dei nostri team di sviluppo è stata molto negativa a livello globale e stiamo cercando opzioni migliori”, ha scritto il community manager di Arrowhead Spitz su Helldivers Discord (come È stato condiviso dall’utente Reddit Navar4477).

Spitz ha anche affermato che la decisione e l’annuncio sono stati presi da Sony, non dalla stessa Arrowhead.

I giocatori si oppongono all’obbligo di collegare i propri account PSN per una serie di motivi, dall’inconveniente di base alla raccolta di dati più generale e ai problemi di privacy. Questo cambiamento è particolarmente preoccupante per i giocatori nelle regioni in cui non è possibile registrarsi per un account PSN. Un precedente commento di Arrowhead suggeriva che questi giocatori dovessero iscriversi a un PSN per una regione diversa da quella in cui risiedono, ma farlo violerebbe effettivamente i termini di servizio di Sony.

“Se non verrà fornita una soluzione migliore per i giocatori che si trovano in regioni che non hanno copertura PSN, sono sicuro che non renderemo obbligatorio questo requisito per quei giocatori”, ha scritto Spitz. “Non costringeremo le persone a infrangere i termini di servizio di Sony o a non giocare.”

Sony ha portato sempre più giochi su PC negli ultimi anni, di solito anni dopo il rilascio iniziale dell’esclusiva per console. Helldivers 2 è un po’ diverso, poiché pubblicano il gioco ed è sviluppato da uno studio esterno di cui non sono proprietari, ed è stato rilasciato contemporaneamente sulle piattaforme PC e PlayStation. Questa versione multipiattaforma è parte del motivo per cui ha avuto così tanto successo; quello Ha detto Il settimo gioco pubblicato da Sony con il maggior incasso di tutti i tempi, con oltre la metà delle sue vendite su PC. È anche semplicemente un gioco fantastico.

Tutto ciò rende un vero peccato che l’esperienza dei giocatori sia distorta da requisiti di account non necessari.