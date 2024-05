Rob Thompson rivela l’ultimo piano di offerta per Christopher Sanchez e Spencer Turnbull – NBC Sports Philadelphia

Il manager dei Phillies Rob Thompson ha dato qualche svolta al suo cubo di Rubik mentale e poi ha rivelato prima della partita di sabato come intende affrontare il problema della migliore sostituzione di avere più lanciatori (sei) che slot nella rotazione (cinque).

Il mancino Cristopher Sanchez non inizierà lunedì contro i Giants come originariamente previsto. Inizierà invece martedì con altri quattro giorni di riposo. Anche questo potrebbe cambiare se fosse necessario uscire dal bullpen sabato sera.

Il lanciatore più colpito da tutte le macchinazioni create dalla matematica spietata è il destro Spencer Turnbull, anche se è 2-0, 1.67 in sei presenze in questa stagione. Sarà disponibile in campo domenica sera e, se non sarà necessario in un ruolo a lungo termine, potrebbe unirsi a Sanchez martedì.

“Può fare un sacco di cose diverse”, ha detto Thompson del 31enne destrorso. “Ovviamente può darti lunghezza. Ci dà un altro (sollievo) per battere i battitori destri, perché abbiamo faticato un po’ con quello. E ho la sicurezza di metterlo in leva (situazioni), quindi penso che in questo momento sia la strada giusta da percorrere.” I suoi seguaci.

“Vuole partire titolare, ma ha detto che alla fine farà di tutto per aiutare la squadra a vincere.

Il manager ha ammesso di essere riluttante a manomettere il successo, ma vede questa come l’opzione migliore. “C’è ansia. Ha lanciato bene”, ha detto. “Ma c’è sempre ansia quando fai qualcosa del genere. Ecco perché la situazione è difficile”.

Turnbull ha fatto solo un’apparizione nella sua carriera in big league, con i Tigers nel 2018.

L’effetto a catena di tutto ciò è che Zach Wheeler e Aaron Nola inizieranno il Day 5 nelle loro prossime partenze. Entrambi hanno avuto un riposo extra nelle loro recenti partenze e hanno avuto qualche difficoltà con la guida.

Adesso è tutto scritto a matita. Una rotazione di 6 giocatori non è esclusa in futuro. Inoltre, Turnbull non partirà al posto di Sanchez se iniziare la curva a destra contro una particolare formazione è ritenuto vantaggioso.

I Giants RHP Logan Webb (3-2, 2.98) affronteranno RHP Taijuan Walker (1-0, 8.53) in una partita ESPN domenica sera a partire dalle 19:10, una partita che sarà annunciata più tardi a San Francisco contro Wheeler (3- 3 , 1.91) Lunedì alle 16:05

Dopodiché restate sintonizzati.

Iscriviti ovunque trovi i tuoi podcast:

Podcast di Apple | Musica di Youtube | Spotify | cucire | Art19 | RSS | Guarda su YouTube