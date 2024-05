Potremmo esserci sbagliati di nuovo riguardo al T.Rex, dice il nuovo studio: ScienceAlert

Droga debole o muscolo intelligente? fine della discussione T-Rex L’intelligenza continua, con nuove ricerche che si appoggiano alla teoria originale secondo cui questi temibili giganti non erano poi così intelligenti.

Nel 2023, uno studio controverso suggerisce l’esistenza di uno dei dinosauri più famosi del mondo, tirannosauro Rexpotrebbero essere intelligenti quanto le scimmie moderne, il che solleva molti dubbi da parte di altri ricercatori che ora hanno messo sul tavolo i loro risultati.

«La possibilità che ciò accada T-Rex “Forse era intelligente come un babbuino, il che è allo stesso tempo affascinante e terrificante, e aveva il potere di reinventare la nostra visione del passato.” Lui spiega Il paleontologo dell’Università di Southampton Darren Naish. “Ma il nostro studio mostra come tutti i dati che abbiamo contraddicono questa idea”.

Guidato dallo zoologo Kai Kaspar di Università Heinrich Heine in GermaniaIl nuovo studio ha scoperto che le misurazioni delle dimensioni del cervello nello studio del 2023 erano imprecise, gonfiando le stime di quanti neuroni un rettile preistorico potrebbe adattarsi alla sua testa, specialmente nel cervello. Prosencefalo.

Questa sopravvalutazione era dovuta principalmente alle ipotesi del documento originale T-Rex Il cervello riempiva la maggior parte dello spazio all’interno del cranio, il che non è vero nella maggior parte dei dinosauri, Naish Lo spiega in un post sul blog.

Inoltre, Caspar e i suoi colleghi sostengono che il numero di neuroni non corrisponde in modo affidabile all’intelligenza. Prendiamo ad esempio gli uccelli: per molto tempo si è creduto che le dimensioni ridotte della loro testa significassero che avessero meno neuroni e quindi non fossero molto intelligenti.

Ma da allora abbiamo appreso che gli uccelli come i corvi possono sovraperformare i primati in alcuni compiti cognitivi nonostante le piccole dimensioni delle loro teste, portando alla conclusione che fattori diversi dalle dimensioni del cervello, come i modelli di connettività, svolgono un ruolo più importante nel determinare l’intelligenza.

“Noi sosteniamo che non sia una buona pratica prevedere l’intelligenza nelle specie estinte quando il numero di neuroni ricostruiti da funghi endofiti è tutto ciò su cui possiamo basarci”. Lui dice Kasper.

Sono invece necessarie molteplici linee di prova, dall’anatomia alle prove sul comportamento e ulteriori confronti con gli animali moderni per effettuare stime più accurate sull’intelligenza preistorica.

“È necessaria una migliore comprensione della relazione tra il numero dei neuroni e altre variabili biologiche, in particolare le prestazioni cognitive, negli animali esistenti”, prima di poter fare previsioni più accurate, ha affermato il team. sostengono nel loro articolo.

Quindi dove va a finire? T-Rex?

Recenti prove comportamentali suggeriscono che i famigerati rettili preistorici potrebbero essere stati sorprendentemente sociali, Caccia in brancoMa questo non basta per indicare il livello di intelligenza dei primati.

“Erano come coccodrilli giganti e intelligenti, il che è altrettanto notevole.” Lui finisce Niss.

Questa ricerca è stata pubblicata in Documentazione anatomica.