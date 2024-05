Non è più la prima, è la norma

Bianca Belair E Giada Cargill Siamo orgogliosi di ciò che le donne sono state in grado di realizzare recentemente in WWE.

Appena incoronato WWE Hanno partecipato le campionesse del Tag Team femminile Bianca Belair e Jade Cargill Contraccolpo dopo la conferenza stampa. Alla domanda su cosa significhi essere un modello e rappresentare uno spettacolo a livello internazionale, Cargill ha risposto che significa tutto.

“Significa tutto”, ha detto Jade Cargill. “Ho una bambina di sette anni a casa e voglio che sappia che può fare qualsiasi cosa, indipendentemente dagli ostacoli che deve affrontare. Qui scriviamo cose ogni giorno e creiamo momenti storici come stiamo facendo ora.

“Nella cultura francese, siamo qui per mostrare e rappresentare che non importa il colore della tua pelle, non importa il tuo aspetto, non importa da dove vieni. Puoi fare qualsiasi cosa se solo ti impegni.”

Belair ha condiviso una citazione potente e ha sottolineato che le donne non sono più le numero uno in WWE; Questa è la norma.

“Per trarne vantaggio, la rappresentanza è sempre stata: non è una richiesta, è un requisito”, ha detto Bianca Belair. “Per usare una citazione che ho sempre seguito, ma penso che stasera abbiamo dimostrato che la rappresentanza è incredibilmente importante per le donne.

“Abbiamo dimostrato stasera con il nostro match per il titolo di tag team e con Bayley, Tiffany e Naomi, il modo in cui le donne si sono presentate e hanno dimostrato stasera, che la gente vuole vederci, che possiamo avere partite fantastiche, e il pubblico qui era così fantastico. Ma penso che una volta stessimo parlando di come la WWE fa cose straordinarie con le donne, e questa è stata la prima conversazione.

Il futuro della divisione femminile della WWE è molto luminoso

“Ma ora stiamo passando da un punto in cui non è più la prima cosa; questa è la norma. È normale. Questo è quello che dovrebbe essere. Questa è la norma. Quindi essere parte della storia, ma ora essere parte della conversazione in cui la narrazione cambia e ora hai due donne.” Due campionesse di tag team femminili, e siamo riusciti a farlo di nuovo insieme, e continuiamo a spingere questa narrazione secondo cui siamo grandi e la gente vuole vederlo e rappresentiamo questa divisione femminile e la nostra divisione femminile è così fantastica e così talentuosa.

“Abbiamo un sacco di donne straordinarie in NXT che arriveranno e faranno cose straordinarie. È davvero bello essere in prima linea in questo. E molte donne straordinarie stanno arrivando dietro di noi, e c’è molto altro da fare.” venite. Speriamo di poter fare più spettacoli qui perché il pubblico è fantastico.”

Cosa ne pensate dei commenti di Belair e Cargill? Quanto successo ha avuto il loro regno come campioni del WWE Women’s Tag Team? Fateci sapere i vostri pensieri esprimendoli nella sezione commenti qui sotto.

