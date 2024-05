I migliori offerenti sono in attesa di notizie da parte del comitato speciale che valuterà le opzioni

Scritto da Don Chmielewski

(Reuters) – Uno speciale comitato del consiglio di Paramount Global incaricato di valutare le offerte per la società si è riunito sabato mattina, anche se gli offerenti rivali per lo studio erano in attesa di notizie sui prossimi passi.

La Paramount ha concluso le trattative esclusive con Skydance Media senza raggiungere un accordo venerdì, consentendo al comitato speciale di valutare altre offerte per la casa di “Mission: Impossible” e “SpongeBob SquarePants”.

Il comitato speciale della Paramount non ha ancora contattato Sony Pictures Entertainment, che, in collaborazione con la società di private equity Apollo Global Management, ha inviato mercoledì una lettera esprimendo interesse per l’acquisizione della Paramount, secondo due fonti a conoscenza della questione.

Nel frattempo, la società Skydance di David Ellison, impegnata da mesi in trattative con la Paramount e il suo azionista di controllo, Shari Redstone, sta valutando le sue opzioni, ha riferito in precedenza Reuters.

Non è stato possibile raggiungere un portavoce del comitato speciale per un commento.

La Paramount, come altri studi cinematografici, ha lottato per riprendersi da mesi di scioperi da parte di scrittori e attori di Hollywood lo scorso anno, e da un mercato pubblicitario debole e dal calo degli abbonamenti via cavo negli Stati Uniti, che hanno eroso i profitti del suo business televisivo.

Anche il suo servizio di streaming, Paramount+, è in ritardo rispetto a concorrenti come Netflix e Disney+ in termini di numero di abbonati, anche se Redstone sperava che la fusione tra CBS e Viacom nel 2019 avrebbe aiutato la società combinata, successivamente ribattezzata Paramount Global, a competere meglio.

Da allora le azioni della Paramount sono scese di oltre il 65%, perdendo più di 14 miliardi di dollari in valore di mercato.

(Segnalazione di Don Chmielowski a Los Angeles; Montaggio di Danielle Wallis)