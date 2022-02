Futures Dow: il rally del mercato cancella la perdita sulle notizie della Fed; forti guadagni nvidia; DoorDash che vola

I futures Dow sono scesi verso la fine di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, poiché gli utili di Nvidia hanno superato gli utili overnight. Il rally del mercato azionario è fortemente diminuito durante la giornata, ma si è affrettato a chiudere con pochi cambiamenti dopo il rilascio dei verbali della riunione della Federal Reserve appena pubblicati che non includevano nuove sorprese da falco.







X









La Russia ha affermato che continua a ritirare le sue forze vicino al confine ucraino, ma i funzionari della NATO affermano di non aver visto alcuna prova di ciò. Invece, la Russia ha aggiunto circa 7.000 soldati al suo già massiccio accumulo, ha detto un funzionario statunitense alla fine di martedì.

nvidia (NVDA), Albemarle (CAMICE), Materiali applicati (AMAT), Sistemi Cisco (CSCO) E DoorDash (trattino) tra i vari rapporti sugli utili mercoledì sera.

Il titolo Nvidia è leggermente sceso nel trading esteso dopo aver riportato utili e indicazioni forti. I guadagni di Nvidia sono particolarmente importanti per il mercato azionario in rialzo e soprattutto per i titoli in crescita. Il titolo Nvidia è una delle grandi società che ha avuto molto successo negli ultimi anni ed è vicino a un solido punto di acquisto. La forte reazione agli utili di Nvidia, insieme ai titoli AMAT, potrebbe essere un catalizzatore per i titoli di chip e i titoli tecnologici in generale. E mentre il rapporto prezzo-utili delle azioni di NVDA è 68, non è una cifra a tre cifre.

Il titolo AMAT è leggermente aumentato grazie ai risultati positivi. Il titolo Cisco ha ottenuto ottimi risultati, un aumento degli utili del 3% e un piano di riacquisto di 15 miliardi di dollari, indicando un movimento al di sopra della linea dei 200 giorni ma ancora al di sotto della linea dei 50 giorni. I risultati di Cisco arrivano sulla scia dei forti guadagni del concorrente in più rapida crescita Reti Arista (Rete) di lunedi.

Il titolo ALB è sceso nonostante abbia superato il numero di spettatori EPS del quarto trimestre.

Le azioni Dash sono aumentate di quasi il 30% in una giornata di negoziazione prolungata i suoi profitti. Se ciò continua durante il normale trading, la società di consegna basata sull’applicazione tornerà alla sua serie di 50 giorni degradata. Questo è ancora più del 50% al di sotto del picco di DoorDash di novembre a 257,25.

Vedi sotto per ulteriori informazioni su Nvidia, Albemarle, guadagni AMAT e movimento delle azioni.

Nessuna sfera di cristallo Stock PLTR

Tecniche di Palantir (PLTR) relazioni all’inizio di giovedì. Le azioni PLTR sono fuori dai massimi.

Gli investitori di Palantir sperano nell’esito dell’esplosione, che porta a un forte aumento delle azioni di PLTR impertinente (UPST) e il trattino di borsa. Ma ultimamente molti titoli di crescita in crisi sono stati trascinati al ribasso a causa degli utili.

Verbale della Federal Reserve

I verbali della riunione della Federal Reserve del 25-26 gennaio hanno mostrato che i responsabili politici sono pronti a iniziare ad aumentare i tassi di interesse ea frenare presto un massiccio bilancio, per affrontare l’inflazione. Ma questo era ampiamente noto prima.

Forse c’è stato un certo sollievo dal fatto che non ci siano state nuove sorprese da falco, poiché molti politici hanno favorito la sovralimentazione fino al mese scorso. Ricorda, la riunione della Fed di gennaio è avvenuta prima del rapporto CPI di gennaio, che ha inviato il rendimento a 10 anni al di sopra del 2% e ha aumentato le aspettative per un aumento dei tassi della Fed.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni ha chiuso piatto al 2,05%. Ma il rendimento dei Treasury a due anni, più strettamente correlato alle mosse politiche della Fed, è sceso di 5 punti base all’1,52%. Il dollaro USA è sceso e l’oro è salito. Tutte queste mosse indicano almeno la sensazione che i verbali della Fed non fossero più aggressivi del previsto.

Le azioni Nvidia sono attive Classifica IBD e il difetto 50.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones hanno perso lo 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,15% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%. Le azioni Nvidia hanno un peso significativo nell’S&P 500 e in particolare nei futures Nasdaq. Il titolo CSCO è un componente del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario Condividere.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha registrato un forte rialzo durante la giornata, ma si è ritirato dai minimi nel rilascio dei verbali della riunione della Fed e ha chiuso in modo misto.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,1%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,1%. Small cap Russell 2000 è aumentato dello 0,2%.

I futures sul greggio sono aumentati dell’1,7% a 93,66 dollari al barile, vicino ai livelli più alti dal 2014. Ma i prezzi del greggio sono scesi nel commercio elettronico, più che cancellare i guadagni delle sessioni regolari mentre i mercati azionari statunitensi erano ancora aperti, ha affermato un negoziatore nucleare iraniano. “Siamo più vicini che mai” a un accordo con l’amministrazione Biden.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) e il creatore dell’IBD Breakout Opportunities ETF (in forma) entrambi sono aumentati dello 0,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) in calo dello 0,8%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha chiuso al di sotto del punto di pareggio. Le azioni Nvidia e AMAT sono partecipazioni degne di nota.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Advanced 0,5% e Global X US Infrastructure Development ETF)culla) guadagna lo 0,75%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) era appena al di sopra del punto di pareggio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLEanticipo dello 0,8% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è aumentato dello 0,1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,15%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) in calo del 3,2% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 1,3%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Guadagno Nvidia

Guadagno Nvidia È balzato del 69%, superando le previsioni finanziarie del quarto trimestre sulle forti vendite dei segmenti di data center. Il gigante dei chip ha anche dato una direzione rialzista.

Le azioni Nvidia hanno perso quasi il 3% durante la notte. Le azioni sono aumentate di 16 centesimi a 265,11 mercoledì dopo essere aumentate del 9,2% martedì.

Un movimento al di sopra della linea dei 50 giorni in rapido calo rimuoverebbe anche il massimo della scorsa settimana e romperebbe la linea di tendenza, fornendo un solido ingresso nel titolo NVDA.

Profitti dei materiali applicati

Profitti dei materiali applicati Le vendite hanno superato di poco le visualizzazioni nel primo trimestre dell’anno fiscale.

Le azioni AMAT sono aumentate del 2% nel trading esteso, avvicinandosi alla linea dei 50 giorni. Le azioni sono aumentate dello 0,8% a 140,96 mercoledì, al di sopra della linea dei 200 giorni.

Lo stock di Applied Materials può fare un nuovo consolidamento dopo il breakout fallito, ma ha bisogno di più tempo e lavoro. Recuperare la serie di 50 giorni sarebbe una buona mossa.

Guadagno Albemarle

Guadagno Albemarle È leggermente in calo rispetto all’anno precedente, ma ha superato le stime. Le entrate sono leggermente aumentate, superando alcune visualizzazioni mentre altre hanno mancato. Il produttore di litio ha fornito indicazioni contrastanti per il 2022.

Le azioni ALB sono scese dell’8% durante la notte. Le frecce indicano che è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni e si sta avvicinando alla linea dei 200 giorni. Le azioni sono aumentate dell’1,9% a 246 mercoledì. Martedì le azioni Albemarle sono aumentate del 6%, tornando al di sopra della linea dei 50 giorni. Il massimo del 12 gennaio potrebbe offrire a 248 un ingresso anticipato, ma al momento non sembra giusto. tradizionale punto di acquisto è 291,58 secondo Analisi MarketSmith.

La chiamata sugli utili di Albemarle non verrà effettuata fino alle 9:00 ET di giovedì, quindi anche le azioni ALB potrebbero muoversi all’apertura.

Un altro prodotto al litio, Levent (LTHM), riferisce giovedì sera. Il titolo LTHM è salito del 2,9% a 25,08 mercoledì, vicino anche a un ingresso anticipato. Ma le azioni sono scese leggermente durante la notte in sintonia con le azioni ALB.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha rinunciato a una buona fetta della forte ripresa di martedì. L’S&P 500 è sceso di nuovo al di sotto della sua media mobile a 200 giorni.

I principali indici rimangono all’interno di un intervallo dai massimi di inizio febbraio ai minimi di lunedì, ma sono al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni. Se i principali indicatori dovessero superare i loro massimi recenti, ciò potrebbe segnalare una rinnovata forza. Ma se il mercato sale – già sotto pressione – e scende al di sotto dei minimi di lunedì, sarebbe un segnale molto ribassista.

Il Russell 2000 è andato leggermente meglio degli altri indici nelle ultime sessioni, riflettendo un po’ meglio l’ampiezza del mercato in quel momento. Ma l’indice small cap è ancora al di sotto delle principali medie mobili e non lontano dai minimi di 52 settimane.

Nel mercato in generale, i nuovi minimi continuano a superare i nuovi massimi.

Ci sono una serie di venti contrari che devono affrontare il rally del mercato azionario. La situazione tra Russia e Ucraina potrebbe cambiare in molti modi nelle prossime settimane, rendendo molto difficile per il mercato più ampio fissare i prezzi in futuro. Gli investitori hanno a che fare anche con la Federal Reserve, che sta affrontando la peggiore inflazione degli ultimi 39 anni. I verbali della riunione della Federal Reserve potrebbero non contenere alcun segno, ma i responsabili politici inizieranno ad aumentare i tassi a metà marzo.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo ora

Con la gamma rialzista del mercato azionario in aumento e in movimento nei titoli in continua evoluzione, non c’è una vera direzione da seguire al momento. Se un’azione esplode o mostra un segnale di acquisto anticipato, quanta fiducia puoi avere che non svanirà rapidamente? Non vi è alcun vantaggio per essere investiti pesantemente in questo momento.

Se il mercato rimbalza da qui e continua su una traiettoria estesa per settimane o mesi, avrai molte opportunità per trarne vantaggio.

Concentrati sulla creazione di watchlist e sulla revisione delle operazioni passate. Rimani impegnato con il mercato, ma non devi nemmeno fissare gli schermi incessantemente. Assicurati di essere mentalmente fresco per la prossima grande svolta.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Perché semplificare questo strumento IBD bruciatoil capitolo scorta superiore

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e l’analisi delle azioni IBD Premium

Tesla contro BYD: Quale fiorente gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?