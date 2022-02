New Jersey Mall, il video di un adolescente di colore violentato e ammanettato dalla polizia diventa virale

Ma dopo 20 secondi di combattimento, la polizia ha risposto di aver gettato il giovane dalla pelle chiara sul letto e un ufficiale maschio è riuscito a far sistemare il giovane nero a terra. Quando l’ufficiale maschio ha afferrato la tessera dell’adolescente, l’ufficiale donna sulla scena sembrava tenere il ginocchio del ragazzo. Secondo il video, l’adolescente di colore non ha mostrato segni di resistenza.

Quando è uscito, l’adolescente dalla pelle chiara era seduto sul divano e la polizia non lo ha arrestato. I ragazzi che hanno assistito alla rissa si sono subito accorti della scena. Nel video, si sente una giovane donna dire: “È nera e razzista”.

Lo stupro usato dalla polizia durante la rissa nel centro commerciale ha suscitato scalpore. Il governatore del New Jersey Bill Murphy (D) afferma che l’incidente mostra una chiara differenza nel modo in cui la polizia ha gestito i due adolescenti.

“Sebbene l’indagine stia ancora raccogliendo fatti su questo incidente, sono molto dispiaciuto che questo video sembri discriminatorio dal punto di vista razziale”, ha detto il governatore. L’ha twittato. “Abbiamo l’obbligo di aumentare la fiducia tra le forze dell’ordine e le persone che servono”.

Il capo della polizia di Bridgewater Paul Payne non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento all’inizio di mercoledì. La Questura ha rilasciato un comunicato Facebook Lunedì, ha notato che era in corso un’indagine e ha chiesto all’ufficio del procuratore della contea di Somerset di assistere nelle indagini.

"Riconosciamo che questo video ha sconvolto i membri della nostra comunità e chiediamo un'indagine interna", ha scritto il dipartimento. "Gli uomini e le donne del dipartimento di polizia di Bridgewater Township sono grati ai nostri partner della comunità e non vedono l'ora di continuare a costruire le nostre relazioni positive".

Non è chiaro se gli ufficiali non identificati pubblicamente siano stati confrontati con la disciplina. Nessuna accusa è stata registrata contro il giovane.

C’è un dibattito a livello nazionale sull’uso della forza da parte delle autorità Intensificato Nell’ambito della riorganizzazione delle forze di polizia dopo l’assassinio di George Floyd nel 2020. Più di 400 banconote Sono stati introdotti a livello statale Affrontare l’uso della forza da parte delle autorità lo scorso anno, nonostante alcuni indicatori di riforme significative. Nel 2019 l’FBI ha lanciato un proprio programma di raccolta dati per monitorare l’uso delle forze di polizia, ma senza il coinvolgimento dei dipartimenti. L’esistenza stessa di quel piano è in pericolo.

La polizia ha detto che sabato gli agenti si trovavano in un complesso commerciale a Bridgewater, a circa 40 miglia a ovest di New York City. I funzionari non hanno detto se la mancia fosse correlata all’adolescente.

Ha postato una donna che si è identificata come la madre di un’adolescente di colore Instagram “Un liceale nel Bridgewater Mall interrompe il bullismo con altri bambini” su come suo figlio di 14 anni sia in terza media. Dopo aver riassunto cosa è successo nella rissa, ha posto una domanda alla polizia di Bridgewater nel suo post: “Voi poliziotti lavorate così? Mettere a terra ragazzi minorenni?”

Mercoledì non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lei disse NJ Advance Media Ha detto che suo figlio è stato ammanettato per 30 minuti ed era preoccupata di usare la forza delle autorità.

“Non punterò il dito contro la gara. So che mio figlio è stato gestito dalla polizia in un modo con cui non sono d’accordo”, ha detto. “Il mio focus non era sull’aspetto razziale. non lo dirò.

Il modo in cui la polizia ha gestito l’adolescente nero ha anche sorpreso il quindicenne con cui stava litigando. In un’intervista WPIXIl ragazzo, identificato solo come Joey, ha detto che la polizia ha immediatamente appreso che la gestione del giovane era “sbagliata”.

“So che ci saranno problemi quando lo faranno”, ha detto. “Non sono venuti per me.”

Joey si chiese perché le autorità non lo ammanettassero come aveva fatto con l’adolescente nero. Video dell’incidente Joey – che ha riferito di essere WPIX Latin – ha i polsi legati insieme.

“Non capisco perché”, ha detto a WPIX. “Mi sono anche offerto volontario per mettere le manette.”

Troy Fischer, senior general manager di Bridgewater Commons, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Egli ha detto Media locali I due adolescenti sono stati “banditi dal centro commerciale per tre anni per litigi e altre cose [prior] Incidenti.”

L’ufficio del pubblico ministero ha dichiarato in una dichiarazione che il suo dipartimento degli affari interni avrebbe “indagato sull’incidente in conformità con le linee guida e gli ordini del procuratore generale del New Jersey”.

La polizia di Bridgewater sta chiedendo a chiunque abbia un video aggiuntivo dell'incidente di venire. Mentre alcuni hanno elogiato le autorità per aver affermato che l'indagine era in corso, altri hanno interrogato il dipartimento e hanno invitato le autorità a regolamentare.

Sienna Friedinger, che ha registrato il video dell’incidente, ha fatto eco ai sentimenti dei critici: “Solo il bambino nero è stato curato”.