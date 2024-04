Recensione dell'album: il doppio album di Taylor Swift “The Tortured Poets Department” si conclude con una ninna nanna

CNN

“Resta al tuo posto” di Taylor SwiftDipartimento dei poeti torturati“La riunione è stata ufficialmente convocata, SorpresaÈ un mega doppio album con 31 canzoni.

Il vincitore del Grammy ha pubblicato venerdì il suo attesissimo undicesimo album in studio, apparendo su Apple Music poco prima dell'orario di uscita previsto per mezzanotte. Alle 2 del mattino EDT, Swift ha pubblicato un ulteriore album di 15 canzoni intitolato “TTPD: The Anthology”.

L'album iniziale di 16 tracce “Department of Tortured Poets” nel complesso suona rilassato e gentile in superficie, ma se presti attenzione ai testi – come fanno gli Swifties più approfonditi – scoprirai un flusso caotico e complesso. Un senso di rapidità che agisce attraverso ondate di crepacuore, desiderio, rabbia e autoriflessione.

La dodicesima traccia dell'album “Loml” – di cui Internet parla di “Love of My Life” – è un esempio per molti, in cui Swift canta: “Vorrei non ricordare come avevamo tutto”. Dopo aver cantato le parole “l'amore della mia vita” alla fine della canzone, conclude con “sei la perdita della mia vita”.

Swift per celebrare l'occasione in cui è uscito l'album ha scritto L'album è “una raccolta di nuovi lavori che riflettono eventi, idee e sentimenti di un momento fugace e fatale – che è stato sensazionale e altrettanto triste in egual misura sulla sua pagina Instagram verificata venerdì”.

“Questo periodo della vita dell'insegnante è ormai finito, il capitolo è chiuso e il tavolo è aperto. Non c'è niente da vendicare, nessuna cicatrice da sistemare una volta che le ferite si sono rimarginate. E riflettendoci, un buon numero di loro si è rivelato essere autoinflitto”, ha scritto. Questo scrittore crede fermamente che una volta raccontata la nostra triste storia, tutto ciò che rimane è poesia torturata.

Alcuni dei punti salienti dell'album sono le canzoni che Swift ha scelto per mostrare i collaboratori. L'ottava traccia dell'album è “Florida!!!” Florence + The Machine è un bellissimo abbinamento che unisce due voci uniche, con lo stile di canto lamentoso tipico di Florence Welch che completa l'estensione vocale di Swift.

Il singolo principale dell'album, “Fortnite”, con Post Malone, è una prima traccia dinamica e forse la traccia più orecchiabile dell'album. “Ti amo e questo mi sta rovinando la vita”, canta riflettente Swift, con la voce morbida di Post Malone che fa eco alla sua.

Secondo Swift, il video musicale di “Fortnight” uscirà venerdì alle 20:00 EDT. ha scritto Giovedì, sulla sua pagina Instagram, Post ha detto di essere un “grande fan” di Malone, aggiungendo: “Poiché è uno scrittore, la sua sperimentazione musicale e quelle melodie che crea ti rimarranno in testa per sempre”.

I frequenti cantautori e collaboratori di produzione di Swift, Jake Antonoff e Aaron Desner, sono stati accreditati come co-autori di diverse canzoni in tutto l'album, e Swift è stato accreditato come unico autore di due canzoni: “My Boy Only Breaks His Favorite Toys” e “Who's Afraid of”. Il piccolo vecchio me?”

L'album “Anthology”, pubblicato venerdì scorso, include le bonus track esclusive in vinile precedentemente annunciate “The Black Dog”, “The Albatross”, “The Boulder” e “The Manuscript”, oltre a diverse nuove canzoni.

“The Tortured Poets Department” arriva nel bel mezzo della serie di record di Swift “Tour delle epoche” E Vittoria del Grammy All’inizio di quest’anno, le vendite e lo streaming sono sulla buona strada per superare le aspettative.

“Questo è probabilmente l'album più atteso che abbia mai visto nella mia carriera”, ha affermato il capo della programmazione e presidente Tom Bollman. iHeartRadio, ha detto alla CNN in una recente intervista. “Non è solo un evento musicale, è un evento di cultura pop di cui penso che tutti in America parleranno e celebreranno insieme.”

Secondo Spotify, l'album è diventato disponibile giovedì L'album più pre-salvato Nella storia della piattaforma di streaming musicale.

“Ho la sensazione che ci darà tutto su questo album, e non vedo l'ora”, ha detto Swifty fiducioso alla CNN all'evento di attivazione pop-up della biblioteca di Spotify al Grove di Los Angeles giovedì. Devo dire che mi sento come se fosse tornata indietro di un paio d'anni, quindi sono pronto affinché questo album le dica tutta la verità.

A febbraio, Swift dichiarato L'album ha ricevuto il premio 2022 come miglior album vocale pop per “Midnights” ai Grammy.

“È stata un'ancora di salvezza per me”, dice Swift dei “poeti torturati” durante un concerto a Melbourne a febbraio, secondo il video. scene Pubblicato sui social media.

“Le cose che stavo attraversando, le cose di cui stavo scrivendo”, ha detto, “mi hanno ricordato perché scrivere canzoni mi fa davvero vivere la vita”.

Elizabeth Wackmeister della CNN ha contribuito a questa storia.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.