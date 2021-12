Immagine playoff NFL: Loss of Saints to Dolphins 17th Week Eagles Win

Il aquile di Filadelfia Sei un passo più vicino alla conquista del posto playoff con Santi di New Orleans Sconfitto Delfini di Miami Lunedì sera calcio.

Secondo Five Trentotto, le probabilità stagionali di uccelli con la perdita di santi sono aumentate dal 60% al 68%. (Con la vittoria di New Orleans sarebbero scesi al 52%.)

Entro la 17a settimana, se si verificano le seguenti condizioni di successo, le probabilità di Philly saliranno ufficialmente al 100%:

Anche se è improbabile che questo dibattito si svolga, è possibile.

Aquile a La squadra demolita di Washington potrebbe vincere. Ma questa non sarà una passeggiata per Phil.

Sembra improbabile che i Vichinghi spazzino la loro serie stagionale con i Packers, in particolare Aaron Rodgers che è inarrestabile.

I santi sembravano essere molto disperati con il libro di Ian lunedì sera. Forse ricorderanno Daisy Hill e/o Trevor Simeon. Neanche quei ragazzi hanno ragione, ma potrebbero essere abbastanza bravi da battere una pessima squadra dei Panthers. Ma forse no! Carolina ha eliminato New Orleans all’inizio dell’anno, e ne è valsa la pena.

Trey Lance avrà difficoltà a misurare 49 giocatori quando inizierà la sua seconda partita. Non sembrava così caldo quando ha registrato un punteggio di passaggio di 58,4 durante il suo primo viaggio a ottobre. È stato un grande successo sui texani Caricatori di Los Angeles Ma hanno davvero due vittorie consecutive?

Inutile dire che guardando il tabellone di domenica. Gli Eagles possono iniziare con una vittoria al loro ET Kickoff alle 13:00. Le partite Saints-Panthers e 49ers-Texans si svolgono nella finestra di fine partita, quindi vediamo se gli uccelli ottengono uno dei due effetti desiderabili. La partita Vikings-Packers di domenica sera sarà sicuramente qualcosa a cui fare attenzione. Rodgers può aiutare Philly a confermare gli allegri cliché quando suoneremo nel nuovo anno. (E ‘stato molto avvincente, ma, andateci.) Tutto sommato, il seme n. 1 sta aiutando i Packers a superare i Cowboys.

Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana.

Capi sezione

1 – Imballatori di Green Bay (12-3) – Ha vinto NFC Nord

2 – Dallas Cowboys (11-4) – Ha vinto NFC East

3 – Los Angeles Rams (11-4) – Occasione vinta nei playoff

4 – Bucanieri di Tampa Bay (11-4) – Ha vinto NFC South

Squadre jolly

5 – Cardinali dell’Arizona (10-5) – Inserito nei playoff

6 – San Francisco 49ers (8-7)

7 – Philadelphia Eagles (8-7)

…

Alla caccia

8 – Santi di New Orleans (7-8)

9 – Vichinghi del Minnesota (7-8)

10 – Atlanta Falcons (7-8)

11 – squadra di football di Washington (6-9)

Eliminato

12 – Carolina Panthers (5-10)

13 – Chicago Bears (5-10)

14 – Seattle Seahawks (5-10)

15 – I giganti di New York (4-11)

16 – Leoni di Detroit (2-12-1)

L’aspetto negativo della vittoria dei Dolphins è che danneggia la posizione di selezione al primo turno che devono dare ai Miami Eagles. Draft NFL 2022. I pesci sono attualmente in procinto di trasformare il seme n. 7 post-stagione. La buona notizia per Phil è che ci sono due partite difficili (almeno sulla carta) chiamate Road Matchup in Tennessee a Miami e Home Tilt contro il New England.

Film playoff AFC

Capi sezione

1 – I leader di Kansas City (11-4) – Ha vinto AFC West

2 – Titani del Tennessee (10-5)

3 – Cincinnati Bengala (9-5)

4 – Buffalo Bills (9-6)

Squadre jolly

5 – Gli ori di Indianapolis (9-6)

6 – Patrioti del New England (9-6)

7 – Miami Dolphins (8-7)

…

Alla caccia

8 – Baltimora Ravens (8-7)

9 – Caricatori di Los Angeles (8-7)

10 – Piloti di Las Vegas (8-7)

11 – Pittsburgh Steelers (7-7-1)

12 – Cleveland Browns (7-8)

13 – Denver Broncos (7-8)

Eliminato

14 – Jet di New York (4-11)

15 – Houston texani (4-11)

16 – Giaguari a Jacksonville (2-13)