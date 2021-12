I futures su azioni salgono dopo il record di Wall Street

I futures sulle azioni statunitensi sono aumentati martedì, un giorno dopo i livelli record per l’S&P 500 a causa del flusso di cassa più basso negli ultimi giorni dell’anno.

Futures per l’S&P 500 aggiunti dopo lo 0,3% L’indice di mercato più ampio è aumentato dell’1,4% Di lunedi. I futures Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,5%, indicando i guadagni dei titoli tecnologici dopo l’ora di apertura. I futures Dow Jones Industrial Average sono aumentati dello 0,2%.

Le azioni sono state colpite nelle ultime settimane dalla diffusione della variante Omicron poiché i governi di tutto il mondo hanno imposto restrizioni nel tentativo di prevenire le epidemie. Ma alcuni studi recenti hanno suggerito che questa variante può aumentare il rischio di malattie lievi e ospedalizzazione.

Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Periodo di isolamento raccomandato ridotto Cerca di ridurre al minimo il fastidio per alcuni che risultano positivi. Ancora, Molti economisti hanno tagliato Le loro previsioni di crescita economica nel primo trimestre del prossimo anno.

“L’ottimismo che Omicron non interromperà la ripresa economica sta emergendo dai mercati”, ha affermato Antonio Caverro, responsabile degli investimenti di General Insurance Asset Management. “Non vi è alcuna riduzione visibile del rischio”. Ha detto che uno dei motivi è stato il basso flusso di cassa di un minor numero di persone che lavorano durante le vacanze.

Gli investitori azionari hanno goduto di un evento chiamato “Rally di Babbo Natale”. Indici come l’S&P 500 tendono a salire negli ultimi cinque giorni dell’anno e nei primi due giorni del nuovo anno. Secondo l’almanacco dell’operatore di borsa, un simile rally avviene ogni cinque anni alla fine del quarto.

“È perché le persone stanno iniziando a stabilizzarsi. Le persone stanno leggendo le stime del 2022 e pianificando per il prossimo anno”, ha affermato Jeffrey Myers, un consulente per il blocco di fondi e family office in titoli di mercato.

Nel commercio pre-mercato, diversi titoli tecnologici chiave sono aumentati, con Nvidia in rialzo dell’1,4% e Tesla in rialzo dell’1,7%. I produttori di vaccini sono diminuiti, Novavox è sceso del 3,3% e Moderna è sceso dell’1%.

A livello globale, il greggio Brent è salito dell’1,1% a 79,07 dollari al barile.

Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni di riferimento è sceso lunedì all’1,477% dall’1,480% per il terzo giorno consecutivo. Crescono i titoli a breve termine, con un dividendo a due anni dello 0,756%, il livello più alto da marzo 2020.

Nuove informazioni sul mercato immobiliare saranno rilasciate a ET alle 21:00. L’indice nazionale dei prezzi delle case S&P CoreLogic Case-Shiller, che misura i prezzi medi delle case nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti, prevede aumenti dei prezzi per l’anno che si concluderà ad ottobre.

La stagione delle entrate è in gran parte diminuita. Alcuni altri rapporti includono il produttore di uova Call-Mine Foods, che dovrebbe rilasciare i suoi risultati martedì dopo la chiusura dei mercati.

Bitcoin è sceso del 3,5% rispetto al livello ET alle 17:00 di lunedì, scambiato a circa $ 49.150. La criptovaluta ha raggiunto un valore di circa $ 50.000 negli ultimi cinque giorni. Le azioni dell’exchange di criptovalute Coinbase sono scese del 3% nel trading pre-mercato.

All’estero, Pan-Continental Stoxx Europe 600 ha aggiunto lo 0,5%.

Pubblicità – Scorri per continuare

La lira turca scende dello 0,8% a 11,8. Il valore della valuta si è rafforzato dopo l’annuncio del governo Un nuovo piano economico la scorsa settimana.

“[President Recep Tayyip Erdogan] Potrebbe aver comprato la Turchia per un po’, ma non è ancora una grande storia “, ha detto. ha detto Myers. Gli investitori speculativi potrebbero chiudere posizioni corte prima del lungo weekend festivo e ora pesare la lira e riportarle indietro, ha affermato.

In Asia, la maggior parte dei criteri chiave è stata sollevata. Lo Shanghai Composite è cresciuto dello 0,4% e l’Hong Kong Sheng di Hong Kong è cresciuto dello 0,2%. Il Nikkei 225 giapponese ha guadagnato l’1,4%, attribuito ai guadagni dei titoli tecnologici.

Azioni

China Evergrande Group

9,5% in più. Disse lo sviluppatore immobiliare fortemente indebitato La costruzione è ricominciata Più del 90% di esso è stato interrotto in progetti residenziali. Ha anche detto che offrirà rapidamente appartamenti agli acquirenti di case.

Scrivere a Anna Hirtenstein a anna.hirtenstein@wsj.com