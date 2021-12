I titoli tecnologici completano il trend rialzista nel più ampio rally azionario

Le azioni statunitensi hanno chiuso in rialzo lunedì poiché alcuni investitori di Wall Street hanno capitalizzato su una settimana tradizionalmente a basso volume ma in forte espansione, inviando l’S&P 500 a un altro record.

L’S&P 500 è salito di 65,40 punti, o dell’1,4%, a 4791,19, chiudendo il suo 69° record nel 2021. Il Nasdaq Composite, incentrato sulla tecnologia, ha guadagnato 217,89 punti, o l’1,4%, a 15871,26, in aumento di 15871,26. O 1%, 36302.38.

Gli ultimi cinque giorni di negoziazione dell’anno e i primi due giorni di negoziazione del nuovo anno includono il “Rally di Babbo Natale” nella storia commerciale, come descritto nell'”Almanacco del commerciante di azioni”. Questo non è un grande rally, aggiungendo circa l’1,3% in media, ma è stabile, mostrando circa l’80% del tempo.

Jason Pride, chief investment officer di Private Wealth, ha affermato che le festività aumentano con la crescente percezione che i rischi della variante omega del governo-19 potrebbero non essere così gravi come inizialmente temuto. Società di gestione immobiliare Glenmede. “Penso che il mercato stia prestando attenzione a quale fosse il rischio precedente”, ha detto.

I mercati sono crollati nelle ultime settimane a causa delle preoccupazioni Propagazione rapida della variante Omigron I paesi che adottano varie misure per prevenirne la diffusione danneggeranno l’economia. Alcuni investitori ora si aspettano che Omicron sia presente Ridotto dal rilascio di vaccini e colpi di richiamo In alcuni paesi.

“Tutto sembra serio, ma gestibile. Tutto ciò che cambia può avere un impatto enorme”, ha affermato Luca Paulini, chief strategist di Pictet Asset Management.

I movimenti del mercato possono aumentare durante le festività natalizie a causa della mancanza di flusso di cassa o della facilità con cui acquirenti e venditori possono incontrarsi. Mentre molti trader sono disabilitati, i prezzi che le persone vogliono comprare e vendere possono essere più alti o più bassi perché ci sono meno parti avversarie.

“Siamo nella fascia di affari questo Natale, ma il flusso di cassa basso rende più grande qualsiasi potenziale shock”, ha detto il sig. Paolini ha aggiunto.

Tuttavia, alcune aziende sono ancora colpite dall’epidemia. Cancellazione del volo Fine settimana di Natale distorto Per molti viaggiatori, i vettori Covit-19 hanno lasciato meno personale per gestire il fitto programma durante le vacanze.

Partecipazioni di United Airlines

0,7% fino a $ 44,58 e oltre

Gruppo American Airlines

È sceso dello 0,5% a $ 18,17.

Il titolo è aumentato dell’8,4% a $ 82,35 dopo che il Wall Street Journal ha riferito che l’aspirante investitore Starford è stato valutato. Ruolo sostanziale nel registrar di domini E prevede di spingerlo ad aumentare la sua efficienza.

Nel frattempo, gli investitori hanno tenuto d’occhio

MelaS

Il titolo è in attesa di $ 3 trilioni di capitalizzazione di mercato. Il titolo è salito del 2,3% a $ 180,33, in calo da $ 182,856, che dovrebbe essere valutato per raggiungere $ 3 trilioni di capitalizzazione di mercato.

Mela

Sarebbe la prima azienda nella storia ad avere un rating così ricco.

Questi profitti hanno dato impulso al settore tecnologico. Altri vincitori tecnici sono inclusi

Microsoft,

$ 342,45, in aumento del 2,3%

Nvidia,

$ 309,45, in aumento del 4,4%

Cisco,

1,8% a $ 63,42.

Produttore di veicoli elettrici

Tesla,

Il titolo è stato scambiato in rialzo del 2,5% a 1.093,94 dollari.

In valuta, la lira turca ha ceduto il 7,3% rispetto al dollaro. La lira, una delle valute dei mercati emergenti peggiori dell’anno, ha recuperato alcune perdite dopo il presidente del paese la scorsa settimana. Annunciato il piano di risanamento Per incoraggiare i turchi a rimettere i soldi nella lira. Gli investitori stranieri stanno aspettando di vedere se il piano segnerà un’importante inversione di tendenza nella sua debolezza o se le diffuse preoccupazioni per l’elevata inflazione ne causeranno un nuovo deprezzamento.

In titoli, il rendimento del Treasury di riferimento a 10 anni è sceso all’1,480% dall’1,492% di giovedì. Rendimenti e prezzi si muovono nella direzione opposta.

I prezzi delle materie prime sono stati generalmente più alti nel 2022 di quanto previsto da un’economia forte. I futures sul petrolio greggio USA sono aumentati del 2,4% a $ 75,57. Legno aggiunto 4,1% e Il futuro della soia Aumentato del 2,3%. I prezzi del gas naturale sono aumentati Dopo le previsioni di freddo dell’8,8% negli Stati Uniti, ciò attiverà la necessità di riscaldare il carburante.

All’estero, Pan-Continental Stocks Europe 600 è aumentato dello 0,6%. Mercati chiusi nel Regno Unito.

In Asia, la joint venture cinese di Shanghai è scesa di quasi lo 0,1%. Il Kospi della Corea del Sud e il Nikkei 225 del Giappone sono scesi dello 0,4% ciascuno. Mercati chiusi a Hong Kong e in Australia.

