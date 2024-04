Le azioni di TSMC sono scese di quasi il 7% a Taipei a causa delle preoccupazioni sulle prospettive globali dei chip

TAIPEI (Reuters) – Le azioni TSMC, quotata a Taipei, sono scese del 6,7% venerdì dopo che il rapporto sugli utili del primo trimestre della società ha tagliato le previsioni di crescita del settore dei chip e non ha rivisto i piani di spesa in conto capitale, contrariamente alle aspettative.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), il più grande produttore di chip a contratto al mondo, prevede che le vendite del secondo trimestre aumenteranno fino al 30% poiché cavalca l'onda della domanda di chip utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale (AI). Anche gli utili del primo trimestre hanno superato le stime.

Ma ha lasciato invariati i piani di spesa in conto capitale di quest’anno tra 28 e 32 miliardi di dollari e ha confermato che prevede che i ricavi per il 2024 aumenteranno nell’intervallo da basso a medio del 20% in dollari USA.

Ha abbassato le sue previsioni per l'industria globale dei semiconduttori, esclusa la memoria, a un tasso di crescita di circa il 10% rispetto a una precedente previsione di oltre il 10%.

Anche TSMC, uno dei principali fornitori di Apple e Nvidia, ha abbassato le sue previsioni di crescita per il settore globale della fonderia a una percentuale medio-alta rispetto a una precedente previsione di circa il 20%.

Il mercato sta reagendo alle previsioni riviste per l'industria dei semiconduttori, ha affermato Allen Huang, vicepresidente di Mega International Investment a Taipei, aggiungendo che quest'anno TSMC dovrebbe aumentare la spesa in conto capitale sugli imballaggi avanzati.

“Se le spese in conto capitale vengono mantenute solo al livello precedente, significa che il profitto non è quello previsto”, ha affermato.

Un altro gestore di fondi a Taiwan, che ha richiesto l'anonimato, ha affermato che, dato il recente aumento delle azioni di TSMC, gli investitori avevano grandi aspettative sugli utili del primo trimestre.

“Le sue spese in conto capitale non sono state molto consistenti e la percentuale dei ricavi derivanti dalle tecnologie di processo avanzate rispetto ai ricavi complessivi è ancora molto bassa”, ha affermato il manager.

La scarsa performance del prezzo delle azioni di TSMC ha pesato sul mercato più ampio di Taipei, che ha chiuso in ribasso del 3,8%, perdendo 774 punti, il massimo perso in un solo giorno. Il morale è stato danneggiato anche dall’escalation delle tensioni tra Israele e Iran.

TSMC deve affrontare anche altre sfide.

Parlando venerdì dopo essere stato onorato per i suoi servizi a Taiwan, Maurice Chang, il venerato e pensionato fondatore di TSMC, ha affermato che l'attuale leadership dell'azienda ha bisogno di “grande saggezza” per superare le sfide della globalizzazione “morente”, dato che l'azienda trae così tanto vantaggio da libertà. commercio.

“TSMC deve affrontare anche sfide relative alle risorse: terra, acqua, energia e talento, che necessitano di un sostegno continuo da parte del governo e di tutti gli altri”, ha affermato dall’ufficio presidenziale a Taipei, riferendosi ai vincoli di cui l’industria tecnologica di Taiwan è da tempo preoccupata.

(Segnalazione di Ben Blanchard e Yimo Li; Segnalazione aggiuntiva di Faith Hong, Roger Tong e Jenny Kao; Montaggio di Shri Navaratnam e Edwina Gibbs)