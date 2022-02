James Harden afferma che non vaccinare Kyrie Irving ha avuto un ruolo “pochissimo” nel volere uno scambio per i 76ers

usatsi



James Harden Presentato come membro di Filadelfia 76ers Martedì mattina dopo che è stato scambiato da Reti di Brooklyn Prima della scadenza di giovedì scorso, i Nets hanno ottenuto un pacchetto costruito attorno a loro Ben Simmons D’altro canto. Nel bel mezzo di Harden parla di quanto sia entusiasta di lavorare con lui Gioele Embiide Formato da Doc Rivers Lo dichiariamo con forza I Sixers vinceranno il campionato in questa stagioneha chiesto della sua uscita da Brooklyn.

In particolare, a Harden è stato chiesto quanto fosse un ruolo Keri Irving Non essere vaccinato ha giocato nella sua decisione di ordinare uno scambio da Brooklyn.

Seleziona la casella di iscrizione per confermare che desideri iscriverti. Grazie per la tua registrazione!

Monitora la tua casella di posta.

Scusa!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



“Troppo poco, francamente” Ha detto Harden. “Kerry ed io siamo ottimi amici, e qualunque cosa abbia passato, o stia ancora attraversando, è una sua preferenza personale, ma ha sicuramente influenzato la squadra. La vittoria, io, Kerry e KD in campo abbiamo coperto molte di queste cose. Ma è stato un peccato che abbiamo giocato 16 partite, ma a Philadelphia questa è un’opportunità che non vedo l’ora”.

Quindi, sebbene Irving non fosse vaccinato e al momento fosse idoneo solo per le partite in trasferta per i Nets, non ha giocato un ruolo importante nella decisione di Harden, non ha del tutto escluso l’idea. Ha anche ammesso quanto sia stato difficile mettere fuori gioco Irving finora in questa stagione, cosa che probabilmente si farà sentire maggiormente nelle ultime settimane per Harden a Brooklyn. Una volta che Durant è caduto a causa di un infortunio alla MCL a metà gennaio, Harden è stato lasciato con la stessa responsabilità offensiva nelle mezze partite di Brooklyn poiché Irving non è in grado di giocare nelle partite casalinghe dei Nets a causa del mandato del vaccino della città.

Anche una volta indurito Ha scherzato sul fatto di somministrare lui stesso il vaccino a Irving Dopo che il duo ha preso il controllo Chicago Bulls Nella vittoria subito prima che Durant cadesse a causa del suo infortunio. Ma mentre Irving non è stato vaccinato non è stato così importante per Harden, ci sono chiare ramificazioni per la rete in questa stagione, specialmente ora con Durant fuori. Brooklyn ha appena concluso una serie di 11 sconfitte consecutive e ha fatto scivolare la classifica della Eastern Conference all’ottavo posto, il che significa che dovranno competere nel torneo per uno degli ultimi due posti post-stagione. Questa chiaramente non è una situazione ideale per i Nets che erano favoriti per vincere un campionato pre-stagionale. Con solo 25 partite rimaste e il programma di ritorno di Durant nell’aria, i Nets dovrebbero sperare che la presenza part-time di Irving – e il debutto di Simmons presto – sarà sufficiente per spingere questa squadra in cima. prima dell’inizio delle qualificazioni.

Per Harden e Philadelphia, i cambiamenti dovrebbero metterli nel roster come una squadra che può arrivare alle finali e potenzialmente vincerle se la partnership Embiid-Harden fiorisce come immaginano i Sixers.