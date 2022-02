iOS 15.4 beta 3 è ora disponibile per gli sviluppatori prima della presunta versione di marzo [U: Public beta]

Aggiornato il 16 febbraio 2022iOS 15.4 beta 3 è ora disponibile per i beta tester pubblici.

Una settimana dopo il lancio della seconda beta per sviluppatori, Apple sta ora distribuendo iOS 15.4 beta 3 agli sviluppatori. L’azienda ha anche una nuova build beta di iPadOS 15.4 e watchOS 8.5. Di seguito sono riportati tutti i dettagli su queste ultime versioni di Apple.

iOS 15.4 beta 3 è ora disponibile

La nuova versione di iOS 15.4 beta 3 è disponibile oggi per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via etere nell’app Impostazioni. Come al solito, se l’aggiornamento non viene visualizzato immediatamente per il download, continua a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti per essere distribuito a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di versione di iOS 15.4 beta 3 è 19E5225g.

iOS 15.4 include un’ampia gamma di nuove funzionalità per gli utenti di iPhone e iPad. Per gli utenti iPhone, il supporto Face ID è disponibile mentre indossano le maschere per la prima volta. iPadOS 15.4 include anche la tanto attesa funzione di controllo universale. Ci sono anche più di 30 nuovi emoji tra cui scegliere, modifiche al portachiavi iCloud e altro ancora.

iOS 15.4 è Dovrebbe essere rilasciato A metà marzo. Bloomberg Ho menzionato di recente Apple sta attualmente prendendo di mira iOS 15.4 nella prima metà di marzo. Ciò è in linea con i rapporti in cui Apple prevede di organizzare un evento virtuale 8 marzo

Se noti cambiamenti nelle nuove versioni beta di Apple oggi, faccelo sapere nei commenti qui sotto o all’indirizzo Twitter @9to5Mac. Resta sintonizzato per la nostra copertura pratica completa con le nuove versioni qui a 9to5Mac.

