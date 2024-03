In “Princess Peach: Showtime!”, le donne possono davvero avere tutto

Stella solida Stella solida Stella solida StellaContorno ( 3 stelle ) Appena un anno dopo l'uscita di Barbie, la prima principessa dei videogiochi è arrivata con un nuovo titolo che risponde definitivamente: “Sì, le donne possono avere tutto”. “Princess Peach: Showtime!”, in uscita il 22 marzo per Nintendo Switch, è il primo titolo solista in quasi 20 anni per Princess Peach, un personaggio iconico meglio conosciuto come la prima damigella in pericolo dei videogiochi. Pochi potrebbero aspettarsi che un reale immaginario rappresenti qualcosa di più del femminismo superficiale e dello smantellamento del patriarcato. Ma “Spettacolo!” È significativamente più avanzato rispetto alla sua uscita del 2005, “Super Princess Peach”, che era un gioco per Nintendo DS molto divertente con una prospettiva obsoleta sul tipo di potere che le donne potevano esercitare (tutti i suoi poteri ruotavano attorno alle “emozioni”).

Quindi, è entusiasta di vedere Peach finalmente “ottenere tutto” nel 2024, soprattutto dopo la straordinaria interpretazione di Anya Taylor-Joy nel film di successo dello scorso anno “The Super Mario Bros. Movie”. La premessa è semplice: questo teatro pieno di esseri magici che si esibiscono è invaso da una forza oscura, e Peach assumerà il controllo di ogni “palcoscenico” come interprete principale, diventando l'eroina di ogni storia, sia che lei sia il sindaco dell'antica città. West, un ladro con un codice d'onore o un pasticciere danzante. È molto simile a Mario e ai suoi vari dispositivi in ​​termini di poteri. Ma invece di vestirsi di rosso per lanciare palle di fuoco, Beach divenne un artista marziale di kung fu. READ Anteprima di marzo 2024 dei partner Xbox: tutto annunciato

I controlli in questo gioco sono semplici in modo allarmante: ci sono due pulsanti. Una salta, mentre l'altra esegue una mossa specifica per il ruolo che sta interpretando, che si tratti di brandire una spada nei livelli incentrati sull'azione “Sword Master” o di far cadere panna montata mentre balla su un trapezio che pende su una torta gigante. Nintendo produce giochi per tutte le età, ma “Showtime”! Rientra in un gruppo di giochi che suscitano maggiore interesse per i bambini o per i giocatori meno esperti.

I giocatori veterani non troveranno nulla di nuovo qui al di fuori dell'affascinante animazione di Peach. Molti di questi livelli sono più vicini ai minigiochi. I livelli dei pasticceri nella decorazione delle torte evocano più “Mario Party” che “Mario Bros.” Le limitazioni meccaniche limitano la creatività nel gioco. “orario dello spettacolo!” Simile ai giochi Kirby, con livelli più impegnativi alla fine.

È una buona cosa che alcuni di questi spettacoli possano essere sorprendenti. Quanto più bizzarro è il lavoro, tanto più interessante è il gioco, e tanto più le performance creative evitano l'azione diretta. Ti aspetteresti che un gioco di supereroi sia incentrato sul prendere a pugni i cattivi, ma Peach usa i suoi superpoteri per “agire” come un supereroe, incluso mettere in salvo le persone. La parte investigativa trasforma il gioco in un'avventura punta e clicca primitiva ma vivace. La parte del pattinaggio sul ghiaccio deve essere vista per crederci.

La console Switch mostra la sua età come le prestazioni del frame rate di “Showtime!” Spesso si verificano intoppi, anche durante la sequenza di caricamento. È fastidioso vedere le tende scorrere come una fotografia in stop-motion, e l'animazione fantasiosa di Peach richiede più potenza. “orario dello spettacolo!” È una donna ad alta e bassa tecnologia. READ Un fan di Elden Ring ha creato un'app iOS per aiutare i giocatori a tenere traccia delle missioni • Eurogamer.net