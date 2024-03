Microsoft ha dimenticato di aggiornare questa funzionalità di Windows per 30 anni

Un giovedì mattina, quasi 30 anni fa, presso la sede centrale della Microsoft a Redmond, uno sviluppatore di software inserì del codice per una finestra di dialogo su cui stava lavorando. La scatola doveva essere solo temporanea, quindi non si preoccupava che fosse troppo semplice. Solo che nessuno è mai riuscito a cambiarlo e rimane lo stesso fino ad oggi in Windows 11.

Dave Plummer, un ex sviluppatore Microsoft, ha raccontato l'interessante storia di come ha creato la finestra di dialogo del formato dell'unità tanti anni fa Condividi su X durante il fine settimana.

“Stavamo spostando enormi righe di codice dall'interfaccia utente di Windows 95 a NT e la formattazione era solo una delle aree in cui Windows NT era abbastanza diverso da Windows 95 da costringerci a creare un'interfaccia utente personalizzata”, afferma Plummer. . “Ho preso un pezzo di carta e ho annotato tutte le opzioni e le scelte che puoi fare riguardo alla formattazione del disco, come file system, denominazione, dimensione del cluster, compressione, crittografia, ecc.”

Plummer creò quindi un'interfaccia utente di base che aggiunse alla base della Guida di Windows NT come soluzione temporanea “fino all'arrivo dell'interfaccia utente Elegante”. Questo miglioramento dell'interfaccia utente non è mai stato apportato e, quasi 30 anni dopo, la soluzione temporanea di Plummer è ancora in uso in Windows 11 oggi.

Se ti stai chiedendo perché il formato del volume FAT in Windows è limitato a soli 32 GB, probabilmente è in parte dovuto anche a Plummer. "Ho anche dovuto decidere quanto 'lasco del cluster' sarebbe stato eccessivo, limitando in definitiva la dimensione del formato del volume FAT a 32 GB", ammette Plummer. "Anche quel limite è stata una scelta arbitraria quella mattina, che ci è rimasta impressa come un effetto collaterale duraturo". FAT in realtà supporta volumi fino a 2 TB, ma dovrai utilizzare uno strumento di terze parti in Windows per creare questo volume, anche se il sistema operativo Microsoft legge correttamente queste unità FAT più grandi.