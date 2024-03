Guerra in Ucraina: diverse persone sono rimaste ferite a causa dei missili russi puntati su Kiev

Si sono sentite esplosioni in tutta la capitale ucraina e una colonna di fumo si è alzata da est.

Qualche istante prima delle esplosioni, l'aeronautica ucraina aveva avvertito in un messaggio su Telegram che un missile stava volando verso la città.

Dopo una serie di esplosioni, i detriti del missile sono caduti nel quartiere Pechersky, non lontano dal centro di Kiev, e in diverse altre zone.

Si tratta del terzo attacco lanciato dalla Russia a Kiev in cinque giorni.

Lo dicono gli ultimi rapporti Dieci persone Tra loro c'era un'adolescente rimasta ferita. Due persone sono state portate in ospedale.

Oksana, residente a Kiev, ha detto che era al lavoro quando ha sentito per la prima volta le sirene dei raid aerei, seguite dal rumore delle esplosioni.

L’ambasciatrice americana a Kiev, Bridget Brink, ha dichiarato sui social media che la Russia ha utilizzato missili ipersonici per attaccare la capitale ucraina.

“Ciò significa sicurezza per le nostre città e salvataggio di vite umane – ha affermato Zelenskyj in un post sui social media – Tutti noi nel mondo, che rispettiamo e proteggiamo la vita, dobbiamo fermare questo terrorismo”.

Tuttavia, la BBC non è stata in grado di verificare la richiesta ucraina di danni alle navi, progettate per sbarcare truppe e attrezzature direttamente a terra senza la necessità di un attracco o un molo.