Il viaggio di Biden in Europa sarà pesante nel mostrare l’unità dell’Occidente, ma potrebbe essere leggero sulle misure per fermare la guerra di Putin in Ucraina

Da quando l’idea di un vertice dei leader della NATO è stata lanciata per la prima volta circa due settimane fa, i funzionari statunitensi ed europei hanno discusso gli annunci dei potenziali leader alla conclusione dell’incontro, secondo diverse persone che hanno familiarità con i piani.

Ciò potrebbe includere nuovi round di sanzioni contro l’oligarchia russa, misure aggiuntive per limitare le finanze del paese e nuove misure per limitare l’importazione di prodotti energetici russi. Sono inoltre in corso discussioni su ciò che potrebbe essere rivelato per fornire maggiore sostegno all’Ucraina, comprese nuove spedizioni di aiuti militari o aiuti finanziari per rafforzare le difese del paese.

Biden ha lasciato aperta la possibilità di aumentare il dispiegamento delle forze statunitensi presso i membri della NATO lungo il confine orientale dell’alleanza, rafforzando l’impegno degli Stati Uniti per la difesa europea in un momento critico.

Ma è improbabile che queste mosse possano frenare la guerra di Putin mentre Biden visita Bruxelles per un incontro lampo della NATO, insieme a una sessione speciale del Consiglio europeo e a un incontro del G7. I funzionari hanno affermato che Biden potrebbe anche aggiungere un’altra tappa nell’Europa orientale, possibilmente in Polonia. Lascerà Washington mercoledì per manovre diplomatiche di alto livello.

Mentre Biden è riuscito a radunare alleati europei e asiatici dietro una serie di severe sanzioni e livelli di assistenza militare senza precedenti, lui e le sue controparti della NATO hanno tracciato le linee dove il loro sostegno finirà. E mentre tutte le parti sembrano sostenere una soluzione diplomatica alla crisi, i funzionari statunitensi ed europei affermano che i criteri per tale soluzione rimangono vaghi.

Ciò lascia aperto il modo in cui la visita di Biden in Europa – uno dei momenti toccanti della sua presidenza – potrebbe cambiare il corso del peggior conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. E fa emergere un altro punto di discussione che i leader mondiali devono iniziare a fare: cosa succede se, o quando, l’Ucraina non può più resistere all’assalto della Russia?

“Devono guardare a cosa succede se l’Ucraina perde”, ha detto il generale in pensione Wesley Clark, l’ex comandante supremo della NATO. “Dopo aver valutato il problema di cosa accadrebbe se l’Ucraina cadesse, dovrebbero pensare a cosa si potrebbe fare di più per sostenere l’Ucraina nella lotta. Sì, c’è un rischio. C’è sempre un rischio nel trattare con Putin”.

Biden sfidato a essere “leader mondiale”

E il leader ucraino Biden ha pubblicamente sfidato la scorsa settimana ad assumersi la responsabilità di porre fine ai combattimenti. a Discorso al Congresso Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto una no-fly zone e l’aiuto nell’acquisto di jet da combattimento direttamente a Biden, che ha guardato dalla sua biblioteca privata al terzo piano della Casa Bianca.

“Essere il leader del mondo significa essere il leader della pace”, ha detto Zelensky in inglese.

L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko ha anche sfidato Biden a visitare l’Ucraina come “simbolo della nostra solidarietà” durante il suo viaggio in Europa questa settimana.

Parlando con Jim Acosta della CNN sabato pomeriggio, Poroshenko ha definito Biden “un mio ottimo amico e un ottimo amico dell’Ucraina”, aggiungendo che la visita di Biden sarebbe “un passo molto corretto per dimostrare che il mondo intero è con noi contro la Russia .”

Quelle richieste personali risuoneranno con un uomo che ha giurato mentre cercava di ristabilire la leadership americana, rinnovare le alleanze americane e difendere la democrazia dalla marea strisciante dell’autoritarismo.

Nessuna sfida sarà più rilevante come nei colloqui di emergenza di questa settimana, poiché i leader guardano a Biden per una direzione e uno scopo mentre la guerra in Ucraina continua.

“Sta sfidando Biden ad adempiere alle sue responsabilità di leader dell’Occidente e leader della comunità democratica delle nazioni. Ha presentato la vera sfida alla NATO”, ha affermato Ian Brzezinski, vice segretario aggiunto alla Difesa per l’Europa. La NATO nell’amministrazione di George W. Bush.

“Stava dicendo che se la NATO non è all’altezza di questa sfida, dovremmo prendere in considerazione altri accordi di sicurezza”, ha detto Brzezinski. “Che sfida potente per l’importanza della NATO in questo giorno ed età. Questo crea il contesto per il … vertice (riunione)”.

Sostieni le frontiere dell’Ucraina a schermo intero prima del viaggio

Tuttavia, con i due vertici annunciati la scorsa settimana, alcuni diplomatici europei hanno manifestato preoccupazione per ciò che hanno visto come una mancanza di passi chiave disponibili per i leader da intraprendere durante l’incontro ad alto livello, che sarà seguito da vicino sia dalla Russia che dall’Ucraina.

Gli elementi chiave che l’Ucraina desidera, come l’assistenza della NATO nella creazione di una no-fly zone o nella fornitura di jet da combattimento dell’era sovietica, stanno ora comparendo fuori dal tavolo mentre gli Stati Uniti ei loro partner cercano di evitare il confronto diretto con la Russia. Ciò significa che qualsiasi annuncio delle riunioni probabilmente si concentrerà maggiormente sull’aumento dell’assistenza già fornita, inclusi gli aiuti militari e finanziari, o sull’applicazione di nuove sanzioni contro la Russia.

Funzionari europei e statunitensi hanno affermato che le discussioni sulle dichiarazioni e una dichiarazione finale congiunta stanno continuando mentre i paesi cercano di elaborare una decisione o un piano pronto per il vertice.

“Il presidente non vede l’ora di vedere le sue controparti faccia a faccia. Penso che avranno una serie di nuove misure che potranno svelare e far emergere durante quelle conversazioni, ma non sarò davanti a loro per alcuni giorni”, ha detto la scorsa settimana su CN il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Viner.

Un annuncio importante durante il vertice potrebbe aiutare a sottolineare l’attuale unità tra gli alleati, che secondo i funzionari statunitensi ha colto di sorpresa Putin mentre le forze armate del suo paese lottano con vittime sul campo.

“Ha giudicato male l’Occidente”, ha detto Marie Yovanovitch. “Penso che abbia pensato… ci sarebbe stato un rimprovero, forse una punizione, ma poteva sopportarlo, poteva andare avanti e poteva andare avanti”. Ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina.

“Invece, ha ispirato il ritorno della NATO. E l’Occidente è unito nell’opposizione e sta cercando di fornire non solo una sorta di rinforzo alla NATO e ai paesi vicini ai confini dell’Ucraina, ma anche nel fornire supporto all’Ucraina”.

Affrontare la Cina sarà la nostra massima priorità dopo la chiamata di Biden Xi

I prossimi vertici forniranno a Biden l’opportunità di misurare la temperatura delle sue controparti su un’altra questione: Cosa fare se il presidente cinese Xi Jinping Decide di fornire supporto militare o economico alla Russia, come richiesto da Putin.

In una telefonata di 110 minuti con Xi la scorsa settimana, Biden ha offerto “ramificazioni e conseguenze” per andare avanti con quel sostegno, secondo la Casa Bianca. Ma punire la Cina, la seconda economia mondiale, sarà molto più complicato di quanto non sia stato con la Russia, e richiederà la stessa unità con l’Europa, che non è sempre stata d’accordo con Biden su come comportarsi con Pechino.

“Questo è un vertice incredibilmente importante. Si tiene in via eccezionale nel mezzo di una crisi. Ed è in parte per assicurarsi che noi e i nostri alleati [are] Sulla stessa pagina, questo è buono. “È anche importante inviare un segnale a Vladimir Putin”, ha affermato Kurt Volcker, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO e inviato speciale per l’Ucraina.

Volcker ha delineato diversi messaggi che l’Alleanza dovrebbe inviare durante il suo vertice, incluso il nuovo impegno per la garanzia di difesa collettiva dell’articolo 5 e il chiarimento dell’uso da parte della Russia delle armi nucleari che susciterebbero una risposta occidentale.

Ma ha detto che la NATO deve chiarire che l’Ucraina – non un membro del suo gruppo – è comunque una questione di importanza critica per i suoi membri.

“Penso che sia molto importante che la NATO invii anche un segnale sull’Ucraina, che la sopravvivenza dell’Ucraina come paese indipendente e sovrano in Europa è nell’interesse della NATO”, ha affermato Volcker. “Non vogliamo dire cosa non stiamo facendo. Non vogliamo essere più specifici su cosa faremo. Ma dobbiamo inviare un segnale a Putin che non ci sediamo pigramente mentre distrugge uno stato europeo sovrano”.