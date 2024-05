“Gaffes Machine” Biden sta creando una nuova macchina. Le ricevute dei candidati sono importanti?

Il candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, si avvicina a Don Jr. Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza nel 2022, ma da allora in molti si sono chiesti chi sceglierà come suo compagno di corsa.

WASHINGTON – Mercoledì, durante una raccolta fondi organizzata e alla quale hanno partecipato in gran parte donatori e legislatori asiatico-americani, il presidente Joe Biden ha descritto tre paesi asiatici, tra cui il Giappone, alleato degli Stati Uniti, e il suo partner emergente India, come “xenofobi”.

Biden, che ha attribuito agli immigrati il ​​merito di aver alimentato l’economia statunitense, ha continuato ad attribuire alla “xenofobia” la ragione delle difficoltà nelle economie di Russia, Cina, Giappone e India.

Eccezione: l’India è una delle economie in più rapida crescita al mondo, con il suo PIL in crescita dell’8,4% negli ultimi tre mesi del 2023.

Biden chi Si definiva una “macchina degli errori”. Stava sottolineando la “libertà, l’America e la democrazia”.

“Sai, uno dei motivi per cui la nostra economia sta crescendo è grazie a te e a tanti altri. Perché? Perché accogliamo gli immigrati”. Perché la Cina vacilla economicamente in questa misura? Perché il Giappone ha un problema? Perché la Russia? Perché l’India? Perché sono xenofobi.”

“Non vogliono gli immigrati”, ha aggiunto. Gli immigrati sono ciò che ci rende forti”.

Biden non è il primo politico a commettere un errore.

Durante un vertice a Washington, D.C., l’anno scorso, l’ex presidente Donald Trump ha affermato che Biden avrebbe “gettato il mondo nella seconda guerra mondiale”, ha confuso Biden con Barack Obama e si è vantato con la folla di essere in testa a Obama nei sondaggi del 2024.

Trump ha descritto il primo ministro ungherese Viktor Orban come il leader della Turchia e ha confuso il suo ambasciatore presso le Nazioni Unite, Nikki Haley, una rivale del partito repubblicano, e l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi.

“Sai, a proposito, non hanno mai segnalato la folla il 6 gennaio”, ha detto Trump, deviando dalla rivolta del Campidoglio del 2021 durante una manifestazione prima delle primarie del New Hampshire di quest’anno. “Sai, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley… Nikki Haley era responsabile della sicurezza. Abbiamo offerto loro 10.000 persone, soldati, Guardia Nazionale, qualunque cosa volessero. Lo hanno respinto.”

Trump batte ancora Haley alle primarie.

La stampa e i social media si avventano sui passi falsi dei candidati, influenzando il corso della campagna elettorale? Le ricevute dei candidati sono importanti?

Nell’era Trump, gli elettori sono abituati a una retorica accesa – E sensibilità retorica – William F. B. O’Reilly, uno stratega repubblicano, disse che questo sarebbe stato considerato notevole una generazione fa.

“Ora gli elettori hanno maggiori probabilità di vedere il quadro più ampio e di rifiutare gli errori quotidiani”, ha affermato. “Inoltre, la stragrande maggioranza degli elettori sa già per chi voterà, e quasi nulla farà cambiare idea. Considera l’ipotesi di Trump di sparare a qualcuno sulla Fifth Avenue: si scopre che aveva ragione.”

“Potrei stare in mezzo alla Fifth Avenue e sparare a qualcuno, e non perderei nessun elettore, ok?”, ha detto Trump a una folla dell’Iowa nel gennaio 2016.

Le dichiarazioni selvagge o totalmente errate non si limitano a Biden e al suo nemico miliardario.

L’ex presidente George W. Bush una volta condannò l’invasione “immotivata e brutale” dell’Iraq quando si riferiva all’Ucraina. (Bush è colui che ha invaso l’Iraq nel 2003.) Infatti, esiste una pagina Wikipedia dedicata a “Bushite” – un deposito dei suoi passi falsi linguistici.

Fattore età

Melissa DeRosa, una stratega democratica, ha affermato che le gaffe sono importanti nella misura in cui rafforzano la debolezza dei candidati.

“Trump sbaglia tanto quanto Biden, ma a causa delle vulnerabilità che circondano l’età di Biden, lo ferisce ancora di più quando sbaglia perché – giustamente o ingiustamente – reimpone una negatività che risuona con il pubblico”.

secondo Sondaggio ABC News/Ipsos In un sondaggio di febbraio, l’86% degli americani ritiene che Biden, 81 anni, sia troppo vecchio per ricoprire un altro mandato come presidente, mentre il 62% crede che Trump, 77 anni, sia troppo vecchio. Il sondaggio è stato condotto dopo che il procuratore speciale Robert Hoare ha descritto Biden come un “vecchio con poca memoria” e ha suggerito che l’età sarebbe ancora un fattore nelle elezioni del 2024.

Gli elettori perdonano, dimenticano e ignorano

Shekhar Narasimhan, uno degli organizzatori dell’evento, ha affermato che mentre Biden potrebbe aver avuto un inizio difficile nel celebrare il mese del patrimonio asiatico-americano, dei nativi hawaiani e degli isolani del Pacifico, che si celebra a maggio, il commento è stato registrato a malapena per la maggior parte dei partecipanti all’evento questa settimana. Raccolta fondi privata.

“Per come l’ho sentito era contestuale. Stava facendo paragoni con Donald Trump, che vuole deportare molti milioni di persone, compresi gli AAPI, per dire: ‘Guarda cosa succede quando sei un odiatore'”, ha detto Narasimhan, un immigrato e fondatore indiano dell’AAPI Victory Fund, un comitato di azione politica per gli stranieri”.

Ha detto che Biden sta “facendo paragoni con altri paesi che hanno sistemi di immigrazione più chiusi”. “Non abbiamo sentito nessun giapponese americano o indiano americano dire: ‘Oh, che diavolo ha detto laggiù?’

Per quanto riguarda la situazione dell’India rispetto alle altre economie, ha detto che “non capisce il commento”.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato che il “punto più ampio” che Biden stava cercando di sottolineare è che gli Stati Uniti sono “una nazione di immigrati – questo è nel nostro DNA”.

Sebbene un errore di alto profilo possa aver danneggiato un candidato nei decenni passati, non ha lo stesso impatto duraturo, ha affermato O’Reilly.

“Il ciclo delle notizie si muove così velocemente ora che qualche altra notizia interessante arriva sempre in soccorso”, ha detto. “Se il presidente Biden definisce gli americani come xenofobi, il danno potrebbe continuare, ma in questo caso non dovrebbe accadere. Stanno accadendo molte cose più interessanti”.

I commenti di Biden sono arrivati ​​appena tre settimane dopo che la Casa Bianca ha ospitato il primo ministro giapponese Fumio Kishida, dove Biden ha elogiato “l’alleanza indissolubile” tra Stati Uniti e Giappone.

Ospitato dalla Casa Bianca Il primo ministro indiano Narenda Modi Per una visita di Stato la scorsa estate come parte del suo sforzo di promuovere relazioni più profonde con il Paese come contrappeso alla Cina.

“I nostri alleati e partner sanno molto bene quanto questo presidente li rispetta”, ha detto Jean-Pierre. “Ovviamente abbiamo un forte rapporto con India e Giappone”.

Liz Smith, una stratega democratica, afferma che le gaffe contano quando rafforzano le debolezze esistenti di un candidato.

“Quando Mitt Romney ha descritto il 47% del paese come degli stronzi, ha rafforzato la sua immagine di un paese completamente fuori dalla realtà”, ha aggiunto.

Contributo: Joey Garrison

SIbn Venugopal Ramaswamy è il corrispondente dalla Casa Bianca per USA TODAY. Puoi seguirla su X, precedentemente Twitter, @SwapnaVenugopal