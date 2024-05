Questo nuovo controller PS5 è così buono che non potrò mai tornare al DualSense Edge

L’ho detto più di una volta da queste parti: non dovrei permettermi di avvicinarmi ai soldi da nessuna parte. La combinazione di spendere soldi in tecnologie focalizzate sui giochi e poi vivere con il più economico dei pasti a microonde economici non è uno stile di vita che consiglierei a chiunque viva come un vero adulto. È un modo indiretto per dire che sono un fan di PlayStation da sempre e ho acquistato volentieri non uno, ma due controller DualSense Edge. E ora potrei non riuscire mai più a toccare nessuno di quei gamepad da $ 199.

Entrata Nacon Revolution 5 Pro. Il controller con licenza ufficiale di Sony è un’ottima periferica di cui sono diventato gradualmente ossessionato nelle ultime settimane. Per quanto mi riguarda, supera l’Edge in alcune aree chiave, anche se è difficile negare che il genitore DualSense abbia il sopravvento in alcuni scenari. (E perdonami anche per avermi dato una pacca sulla spalla per non aver usato un gioco di parole facile alla fine dell’ultima frase.)

In termini di numero di componenti che ottieni con il Revolution 5 Pro rispetto al DualSense Edge, il gamepad Nacon è decisamente in testa. Come il controller premium di Sony, ottieni una bella custodia imbottita e tre set di levette regolabili a diverse altezze. Come con Edge, mi sono ritrovato a utilizzare le levette virtuali anziché gli equivalenti alternativi più lunghi e più corti, ma è comunque una buona opzione se voglio cambiare le cose.

Non importa quale kit scegli, sono tutti dotati di sensori ad effetto Hall, il che significa che la deriva dello stick non sarà mai un problema. E sì, attualmente sto scuotendo la testa quando penso ai Joy-Contro. La Grande N ha davvero bisogno di migliorare la propria console con il famosissimo Nintendo Switch 2.

E tornando a ciò che Nacon include nella confezione, ragazzi, c’è molto da fare. Oltre al joystick sostituibile, ottieni anche un D-pad aggiuntivo (preferisco la copertura circolare più naturale) e protezioni per gli stick che aiutano a ridurre la distanza di spostamento. L’aspetto più unico del Revolution 5 Pro? Bene, in realtà questo è qualcosa che non avevo realizzato finché Nacon non mi ha prestato un’unità di prova: i pesi di controllo.

Il peso del mondo

(Credito immagine: futuro)

Queste grafiche cilindriche in metallo possono essere inserite nelle maniglie posteriori testurizzate rimovibili sul retro del 5 Pro. Nacon ti offre la possibilità di collegare un set di pesi da 10 g, 14 g o 16 g e i miei piccoli guanti apprezzano il peso extra che fornisce a questo pad da gioco di fascia alta. Essendo una persona a cui piace quando i controller portano il widget, naturalmente volevo giocare con i grossi ragazzi da 16 grammi inseriti nella parte posteriore del Pro.

Un altro elemento chiave di design che adoro del controller Nacon che colpisce nel portafoglio sono i pulsanti frontali molto grossi. Come accennato in precedenza, possiedo due pad DualSense Edge (e anche due DualSense normali che non uso mai) e ogni controller Sony che ho posseduto da quando la PS5 è stata lanciata nel 2020 è stato contaminato ai miei occhi da pulsanti frontali che sporgono dal troppo facilmente. Il problema è dovuto allo sporco che si accumula sotto ciascun input e, anche se puoi risolverlo facilmente mettendo un po’ di alcol denaturato sul pulsante che ti blocca attraverso il cotton fioc, è altrettanto fastidioso. Il mio primo Edge presentava questo problema immediatamente con il pulsante X, ma finora non l’ho riscontrato dopo aver utilizzato estensivamente il Revolution 5 Pro per diverse settimane.

Un’altra area in cui ritengo che gli sforzi di Nacon abbiano un vantaggio (dannazione) rispetto al gamepad da $ 199 di Sony è il reparto dei trigger. Non fraintendermi, mi piacciono bene L2 e R2 sul bordo. Tuttavia, preferisco la sensazione leggermente più scattante dei grilletti posteriori del Revolution 5 Pro. Come l’offerta ufficiale di Sony, anche il pad Nacon ha arresti regolabili per ridurre il movimento – una caratteristica utile se stai giocando a uno sparatutto dal ritmo frenetico come Doom Eternal – anche se ne ha solo un paio rispetto ai tre che ottieni con DualSense Edge .

Che la rivoluzione abbia inizio

(Credito immagine: futuro)

La mia caratteristica preferita del Nacon Revolution 5 Pro? È un ottimo gamepad per PC. Sebbene sia commercializzato innanzitutto come periferica PS5, ho trovato che sia un controller più affidabile quando gioco ai migliori giochi Steam, principalmente perché posso fidarmi che si accoppi stabilmente tramite Bluetooth sulla mia macchina Windows 11 Mega. Sebbene il DualSense Edge possa offrire buone esperienze con il PC se approfondisci i menu di personalizzazione del controller Steam, ho visto la sua connessione interrompersi così tante volte che mi sento a mio agio a collegarlo tramite un cavo USB-C solo dopo un anno che ne possiedo due .

Il Revolution 5 Pro ha anche un’altra scheda per PC e laptop nella manica che l’Edge non può eguagliare. Questo sarà il nome previsto Applicazione Revolution 5 Pro Ti consente di rimappare facilmente ogni ingresso sul controller, inclusi i quattro pulsanti facili da usare che troverai sul retro di questo costoso pad. Per contesto, il DualSense Edge ne ha solo due, sotto forma di ingressi LB e RB. Il principale punto di forza di questo programma? Ti consente di creare facilmente profili console personalizzati senza dover sfogliare noiosi menu Steam per ogni gioco.

Ci sono alcuni grossi svantaggi del Revolution 5 Pro se prevedi di usarlo solo sulla tua PS5. Il più importante dei quali è la mancanza di trigger adattivi e feedback tattile. Personalmente, non mi dispiace perdere la prima funzionalità, poiché ritengo che anche i migliori giochi per PS5 – al di fuori della fantastica azione di oscillazione delle ragnatele di Marvel’s Spider-Man 2 – di solito si impegnino troppo nel creare attriti di cappa e spada. Inoltre, sul 5 Pro non c’è un altoparlante integrato, il che rappresenterà un problema per i giocatori che giocano a molti giochi multiplayer, anche se puoi aggirare il problema collegando l’auricolare a un jack da 3,5 mm.

Posso consigliare a livello universale il Nacon Revolution 5 Pro al suo prezzo attuale alle persone che giocano solo ai giochi PS5? Probabilmente no. Se giochi tramite una console Sony e uno dei migliori PC da gioco, questo è qualcosa che posso ottenere più facilmente.

Il complimento finale che posso fare al Revolution 5 Pro? Quando Nacon chiederà indietro questa unità di prova, pagherò sicuramente un centesimo. Ora, se vuoi scusarmi, ho una pizza da scaldare al microonde da 2 dollari.