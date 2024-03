Il curriculum che ti ha fatto ottenere un lavoro come dipendente Google del valore di $ 300.000

Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Sahil Gaba ha trovato lavoro presso Google nel 2021. Sahil Jabba

Sahil Jabba ha imparato da autodidatta a programmare per ottenere il suo primo lavoro presso una piccola azienda fintech e poi presso Amazon.

Quando aveva 29 anni, riuscì a ricevere offerte da Meta, Uber e Google a poche settimane di distanza l'una dall'altra.

Ecco il curriculum che lo ha portato su Google e cosa cambierebbe oggi.

Sahil Jabba Stava per conseguire un master in ingegneria meccanica quando si rese conto del fascino dell'informatica.

Notò che gli amici che erano passati all'informatica trovavano relativamente difficile trovare lavoro, quindi decise di provare anche quello.

“Un’estate ho trascorso tre o quattro mesi imparando a programmare”, ha detto a Business Insider Jabba, cresciuto in India.

“Ero molto ottimista”, ha detto, “sono entrato nel mercato del lavoro, ho provato a trovare qualche lavoro, ma non sono riuscito a trovare nessuna di quelle grandi aziende tecnologiche”.

Alla fine ha ottenuto un ruolo di ingegnere del software presso una piccola azienda fintech di Chicago, ma sentiva che non avrebbe potuto apprendere le ultime competenze software con loro.

“Avevo il desiderio di lavorare presso grandi aziende tecnologiche”, ha detto Gaba. Così trascorreva le serate imparando le ultime tecnologie e affinando le sue capacità di intervistare.

Cogliere la tua grande occasione

Ha dato i suoi frutti. Dopo due anni presso l'azienda di Chicago e centinaia di rifiuti in seguito, ha ottenuto il suo primo lavoro nel settore della grande tecnologia: un ruolo di ingegneria del software presso Amazon.

Entro 18 mesi dall'avvio su Amazon, ha ricevuto offerte da Meta, Uber e Google a poche settimane di distanza l'una dall'altra. Ha accettato un ruolo presso Google con uno stipendio iniziale di circa $ 300.000 all'anno. All'epoca aveva 29 anni.

Ecco il curriculum che utilizzo per trovare lavoro presso Meta, Uber e Google:

Il curriculum del 2021 che ha aiutato Sahil Gaba a ottenere offerte di lavoro presso Meta, Uber e Google. Sahil Jabba

Cosa cambierebbe di se stesso? biografia Oggi

Il curriculum di Gaba sopra include offerte di lavoro con tre giganti della tecnologia. Tuttavia, Jabba dice che ci sono alcune cose che adatterà oggi.

Leadership con esperienza, non competenze: Gaba ha detto di aver creato questo curriculum prima di ottenere il suo primo grande lavoro tecnologico in Amazon. “A quel tempo, poiché la mia esperienza lavorativa non era forte, ho messo al massimo le mie capacità”, ha detto. Ha detto che aveva più senso guidare con esperienza lavorativa. “Voglio comunque includere le mie competenze, ma solo per scopi di parole chiave.”

Concentrati sul nuovo: Gaba ha detto che ridurrà l'attenzione sui risultati del college. “Riconoscimenti e premi sono molto obsoleti”, ha detto. “Ho la sensazione che se non hai mangiato nulla ultimamente, potresti anche saltarlo.” Una logica simile si applica a sezioni come “Corsi”.

Semplicità del linguaggio: Quando si tratterà di promuovere i risultati, Gaba ha detto che ora darà la priorità a rendere il linguaggio facile da capire. “Prima di tutto, proverei ad aggiungere degli acronimi interessanti: in questo modo puoi alienare il tuo reclutatore o responsabile delle assunzioni molto rapidamente.”

Tuttavia, ci sono alcune cose che manterrà così come sono.

– Sottovalutare l'importanza dell'istruzione“Ho lavorato duro per ottenere tutti quei diplomi, ma so che nel contesto del lavoro che sto cercando, quei diplomi non sono così importanti”, ha detto Gaba. Ha posizionato il suo insegnamento sul lato destro della pagina, poiché la maggior parte delle persone tende a leggere da sinistra a destra e quindi vedrà per prima la sezione più rilevante.

hobby: Gaba ha detto che manterrà anche la sezione chiamata “Interessi” perché è un buon rompighiaccio nelle interviste: “Se trovi qualcosa che si sovrappone, avvia una discussione e ti fa iniziare bene”.

Jaba attualmente lavora presso l'ufficio di Google a Seattle come ingegnere del software.

BI ha verificato la sua storia lavorativa e salariale.

Hai una storia da condividere sul tuo percorso autobiografico personale? Invia questo corrispondente a shubhangigoel@insider.com.