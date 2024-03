La Corea del Nord afferma che il primo ministro giapponese ha proposto di tenere un vertice con Kim Jong Un

SEOUL, Corea del Sud (AP) – La Corea del Nord ha detto lunedì che il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha proposto di tenere un vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un, mentre la Corea del Nord esorta il Giappone a mostrare sincerità nel migliorare le relazioni bilaterali e nel realizzare il suo primo vertice. due paesi nel 2018. Circa 20 anni.

Il governo giapponese non ha risposto immediatamente all'annuncio della Corea del Nord. Nella dichiarazione riportata dai media statali, la sorella di Kim e alto funzionario, Kim Yo Jong, ha detto che Kishida ha utilizzato un canale non specificato per esprimere la sua posizione di voler incontrare Kim Jong Un di persona al più presto.

Kim Yo Jong ha affermato che non ci sarà alcuna svolta nelle relazioni tra Corea del Nord e Giappone finché il governo Kishida solleverà la questione dei cittadini giapponesi rapiti in Corea del Nord nei decenni passati e si opporrà a quello che ha descritto come “esercizio dei diritti sovrani da parte del Nord”. ,” in un apparente riferimento. Per le attività di test sulle armi nel Nord.

Ha aggiunto: “Se il Giappone continua a tentare di interferire nell'esercizio dei nostri diritti sovrani, e continua a essere preoccupato per la questione dei rapimenti, che non può più essere risolta o indagata, allora (l'offerta del primo ministro di tenere colloqui) sarà inevitabilmente essere descritto come una vergogna.” “È solo un tentativo di aumentare la sua popolarità”, ha detto.

Kim Yo Jong ha dichiarato: “Finché il Giappone sarà ostile nei confronti (della Corea del Nord) e violerà i nostri diritti sovrani, lo considereremo come un nemico nell’ambito dei nostri scopi, non come un amico”. Ha aggiunto: “Il Primo Ministro deve sapere che non potrà incontrare la leadership del nostro Paese solo perché lo vuole o perché è determinato a farlo”.

A febbraio, Kim Yo Jong ha rilasciato una dichiarazione simile sulle relazioni bilaterali, affermando che la Corea del Nord era disposta a migliorare le relazioni con il Giappone e invitando persino Kishida a visitare Pyongyang. Ma questo sarebbe possibile, secondo lei, solo se Tokyo abbandonasse la cattiva abitudine di ritirarsi irragionevolmente (la Corea del Nord) sul suo legittimo diritto all'autodifesa e non creasse un ostacolo come il caso di rapimento già risolto.

Kishida aveva precedentemente affermato di ritenere che il vertice con Kim Jong Un sia importante sotto vari aspetti, compresa la risoluzione della questione dei cittadini giapponesi rapiti. I media giapponesi hanno riferito che lunedì, quando gli è stato chiesto in parlamento, ha affermato di non essere a conoscenza dell'annuncio nordcoreano.

Alcuni esperti affermano che la Corea del Nord sta cercando di migliorare le relazioni con il Giappone come un modo per indebolire la partnership trilaterale sulla sicurezza tra Tokyo, Seul e Washington, mentre Kishida vuole anche migliorare le relazioni con la Corea del Nord per aumentare il suo debole indice di approvazione in patria.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno espandendo le esercitazioni militari e le esercitazioni trilaterali che coinvolgono il Giappone in risposta ai provocatori test sulle armi della Corea del Nord dal 2022. Le armi nordcoreane testate negli ultimi anni includevano missili con capacità nucleare progettati per colpire strutture chiave in Giappone. Così come quelli della Corea del Sud e degli Stati Uniti continentali

Non ci sono relazioni diplomatiche tra la Corea del Nord e il Giappone, e le loro relazioni sono state oscurate dal programma nucleare della Corea del Nord, dal rapimento di cittadini giapponesi da parte della Corea del Nord in passato e dalla colonizzazione della penisola coreana da parte del Giappone dal 1910 al 1945.

Dopo anni di smentite, la Corea del Nord ha ammesso, in un vertice senza precedenti nel 2002 tra Kim Jong Il, defunto padre di Kim Jong Un, e l'allora primo ministro giapponese Junichiro Koizumi, che i suoi agenti avevano rapito 13 giapponesi, principalmente per addestrare spie in Giappone e in Giappone. lingua. cultura. Ha permesso a cinque di loro di tornare in Giappone quell'anno, ma ha detto che gli altri sono morti. Il Giappone ritiene che almeno alcuni di loro potrebbero essere ancora vivi e che anche altre centinaia potrebbero essere state rapite.

Lunedì prima, Media statali nordcoreani È stato riferito che Kim Jong Un ha supervisionato un'esercitazione con carri armati e ha incoraggiato le sue forze corazzate a intensificare i preparativi di guerra di fronte alle crescenti tensioni con la Corea del Sud.

___

Il giornalista dell'Associated Press Yuri Kajiyama di Tokyo ha contribuito a questo rapporto.

___

Segui le notizie dalla regione Asia-Pacifico sul sito web di AP https://apnews.com/hub/asia-pacific