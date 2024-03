Stati Uniti – Messico 2-0 (24 marzo 2024) Analisi della partita

IL America La nazionale di calcio maschile ha continuato a dominare la CONCACAF Nations League e i suoi rivali regionali. Messico – con una vittoria per 2-0 e il terzo titolo consecutivo domenica sera all'AT&T Stadium di Arlington, Texas.

Tyler Adams Hai tuonato nel primo tempo, e Giovanni Reina Un duro tiro al volo ha aggiunto un secondo gol dopo l'intervallo, dando il famoso “U.S.Un siero lo fa“Il risultato e la portata del recupero dopo una vittoria deludente Giamaica Giovedì le semifinali della Nations League.

– Streaming su ESPN+: LaLiga, Bundesliga e altro (Stati Uniti)

“Non segno sempre gol del genere, ma sono felice di segnarne uno oggi”, ha detto Adams, che è stato sostituito a metà tempo per precauzione.

Adams, tornato dall'infortunio per giocare con il Bournemouth, ha aggiunto: “Mi alzo sempre per le partite importanti”.

Il risultato ha visto la squadra di Greg Berhalder conservare il titolo della Nations League, avendo vinto le prime due edizioni del torneo nel 2021 e nel 2023, e estendere la propria serie di imbattibilità contro il Messico a un record di sette partite.

Adams, alla sua prima partita da titolare per gli Stati Uniti dopo 475 giorni, ha ribaltato la situazione alla fine del primo tempo. Guillermo Ochoa e dare agli americani uno stretto vantaggio all'intervallo.

“Le persone hanno molti punti interrogativi su questo, su quello”, ha detto Adams. “Ma quando abbiamo la possibilità di lavorare insieme e vedere cosa facciamo settimana dopo settimana, continuiamo a crescere.”

Mentre il Messico lottava per rientrare in partita, Reyna ha colto uno scarso passaggio in area di rigore e ha sparato un tiro al volo oltre il suo Ochoa più vicino per raddoppiare il vantaggio americano.

L'arbitro Drew Fischer ha interrotto il gioco poco prima della fine del tempo dopo che il portiere americano ha ripetutamente sentito cori anti-gay dal pubblico. Matt Turner Ha preso i suoi calci di rinvio.

La semifinale della Nations League dell'anno scorso tra Stati Uniti e Messico a Las Vegas si è conclusa con quattro minuti di anticipo a causa dei cori dei tifosi messicani, che per anni hanno deriso i portieri delle squadre avversarie.

I giocatori dell'UMSNT festeggiano dopo aver sconfitto il Messico nella finale della CONCACAF Nations League.

Adams, che è stato tormentato da un infortunio al tendine del ginocchio destro che ha richiesto due interventi chirurgici, non ha giocato per gli Stati Uniti alla Coppa del Mondo 2022 prima di entrare al 63esimo minuto giovedì e poi uscire al 100esimo minuto a causa della restrizione dei minuti.

Tra l'11 marzo 2023 e questo 13 marzo, è stato limitato a una presenza nel club di 21 minuti quando è tornato dall'infortunio per il Bournemouth con 20 minuti di recupero contro il Luton Town nella Premier League inglese.

Adams è diventato l'unico americano negli ultimi 40 anni a segnare i primi due gol contro Josh Wolff. L secco; Adams ha segnato anche in un'amichevole contro il Messico nel settembre 2018.

Con un minuto rimasto sul cronometro, Johnny Cardoso è stato sostituito da Adams all'inizio del secondo tempo di domenica.

“Tipico Tyler, stiamo litigando nello spogliatoio e lui vuole giocare. I ragazzi mi chiedono perché non può giocare di più?” Berhalter ha detto. “Lo volevo in partita perché l'ho fatto. È una questione di sicurezza. Vogliamo assicurarci che torni in salute perché gioca molte più partite”.

Berhalder ha concordato un limite di minuti con Bournemouth. Adams ha detto che sarà limitato a 60 minuti quando tornerà in campo con il suo club questo fine settimana.

“Uscire all'ultimo minuto è stato ovviamente deludente, soprattutto dopo aver segnato un gol e aver aiutato la squadra”, ha detto Adams. “Quindi sì, capisco che dobbiamo essere intelligenti riguardo al piano a lungo termine.”

Reina, che in questa stagione ha giocato solo una partita da titolare in campionato con Borussia Dortmund e Nottingham Forest, ha segnato il suo ottavo gol in nazionale. Il cross di Christian Pulisic viene bloccato dal difensore Johan Vasquez. La palla viene deviata dall'attaccante americano Haji Wright e torna a Vasquez. Reyna ha rimbalzato la palla e ha battuto Ochoa sul primo palo da 16 yard.

“Fa bene alla velocità”, ha detto Raina. “Ora stiamo insieme con il nostro gruppo principale e penso che sappiamo cosa serve per vincere grandi partite e tornei e speriamo di poterlo portare in Copa America e giocare bene lì”.

Fisher ha concesso un calcio di rigore per la sfida di Anthony Robinson su Santiago Gimenez poco dopo il gol di Reina. Ma dopo una video recensione di Tatiana Guzmán del Nicaragua, l'arbitro ha fermato il fallo e ha assegnato all'attaccante un cartellino giallo per simulazione.

Berhalder ha apportato cinque modifiche rispetto alla formazione titolare di giovedì nella vittoria per 3-1 ai supplementari contro la Giamaica, aggiungendo il terzino destro Sergino Test, il difensore centrale Tim Ream, i centrocampisti Adams e Reina e l'attaccante Right. Sono stati sostituiti da Joe Scally, Miles Robinson, Yunus Musa, Malik Tillman e Fowler Balogan.

L'allenatore del Messico Jaime Lozano ha inserito il terzino destro Jorge Sanchez e l'attaccante Hirving Lozano per Julian Araujo e Julian Quinones.

Sia gli Stati Uniti che il Messico si stanno preparando per la Copa America di quest'estate, che si giocherà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Oltre a ciò, stanno guardando alla Coppa del Mondo 2026 co-ospitata. Stati Uniti, Messico e Canada.

“Prima che ce ne rendiamo conto, il 2026 sarà qui”, ha detto Berhalter.

Il gol al 41' di Dexter Lembigisa ha regalato alla Giamaica una vittoria per 1-0 su Panama nella partita per il terzo posto.

In questa storia sono state utilizzate informazioni dell'Associated Press.