Il piano cinese per stimolare la crescita: un nuovo slogan per costruire fabbriche

Li Xuesong, un altro direttore generale dell'economia presso l'Accademia cinese delle scienze sociali, ha affermato in una conferenza stampa che i governi locali potrebbero fornire più appartamenti ai lavoratori del settore pubblico. Ma non ha spiegato come i governi locali, molti dei quali sono gravati da pesanti debiti, pagheranno questi appartamenti.

Dopo il recente crollo delle vendite di terreni pubblici ai promotori immobiliari, molti governi locali sono stati costretti a tagliare i salari dei dipendenti comunali e hanno avuto bisogno dell’aiuto di Pechino per effettuare il pagamento degli interessi. Il Ministero delle Finanze cinese ha avviato un programma per aiutare alcune città a ripagare i propri debiti, a condizione che vengano ridotti i costosi e popolari programmi di costruzione di infrastrutture.

Aiutare i consumatori a permettersi di spendere di più è fondamentale, ha affermato Wang Dan, capo economista cinese presso l'ufficio di Shanghai della Hang Seng Bank, in una conferenza online ospitata dall'International Financial Forum della banca centrale cinese. “Il trasferimento diretto di contanti rimarrà il metodo più efficace”, ha affermato.

Attualmente, l’attenzione in Cina è rivolta al miglioramento dell’offerta e della qualità dei beni, non alla preoccupazione per la domanda.

“La dinamica di crescita degli investimenti in nuove forze trainanti è buona”, ha affermato Liu Suchi, vicepresidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.