Il petrolio si stabilizza dopo le oscillazioni con la crisi ucraina, pesano i colloqui sul nucleare iraniano

Il petrolio è in calo dopo essere salito di oltre un dollaro

Il piano del vertice USA-Russia allevia i timori di interruzione del petrolio

Accordo nucleare iraniano “molto imminente”

MELBOURNE (Reuters) – I prezzi del petrolio sono scesi dopo un’iniziale fluttuazione lunedì, mentre gli investitori cercavano scenari contraddittori per un inasprimento delle forniture energetiche russe a causa della crisi ucraina e più greggio che entra nel mercato per un possibile accordo nucleare tra Iran e potenze mondiali. .

I future sul greggio Brent e US West Texas Intermediate (WTI) sono aumentati di oltre $ 1 al barile all’inizio degli scambi asiatici e in seguito hanno guadagnato quasi $ 1 alla notizia di un possibile vertice USA-Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin hanno concordato in linea di principio di tenere un vertice sull’Ucraina, ha affermato lunedì l’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron in una dichiarazione. Per saperne di più

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

I future sul greggio Brent erano a $ 93,39 al barile alle 0445 GMT, in calo di 15 cent, o 0,2%, dopo aver toccato $ 95 in precedenza, mentre i future sul greggio US West Texas Intermediate sono aumentati di 7 cent a $ 91,14 al barile, da un massimo precedente a $ 92,93. I mercati statunitensi rimarranno chiusi lunedì per le festività del President’s Day.

I mercati petroliferi sono stati nervosi nell’ultimo mese a causa dei timori che l’invasione russa del suo vicino potesse interrompere le forniture di greggio, ma i guadagni di prezzo sono stati limitati dalla prospettiva di un ritorno sul mercato di oltre 1 milione di barili al giorno di greggio iraniano.

Un alto funzionario dell’Unione europea ha affermato venerdì che un accordo per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 è “molto vicino”.

Gli analisti hanno affermato che il mercato rimane teso e qualsiasi aggiunta di petrolio aiuterà, ma i prezzi rimarranno volatili nel breve termine poiché è probabile che il greggio iraniano ritorni entro la fine dell’anno.

“C’è molta pressione in termini geopolitici ed è difficile conoscere la risposta (alle mosse del mercato) – con Ucraina e Iran”, ha affermato l’analista di materie prime della National Australia Bank Baden Moore.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che la Russia sarebbe tagliata fuori dai mercati finanziari internazionali e bloccherebbe l’accesso alle esportazioni chiave necessarie per modernizzare la sua economia se avesse invaso l’Ucraina. Per saperne di più

“Se si verifica un’invasione russa, come hanno avvertito negli ultimi giorni gli Stati Uniti e il Regno Unito, i futures sul greggio Brent potrebbero salire sopra i $ 100 al barile, anche se viene raggiunto un accordo con l’Iran”, ha affermato in una nota l’analista della Commonwealth Bank Vivek Dar.

Gli analisti della OCBC Bank di Singapore hanno affermato che il greggio Brent potrebbe testare $ 100 a breve termine, forse prima della fine del primo trimestre.

Nonostante la possibilità che il petrolio raggiunga i 100 dollari, domenica i ministri dei paesi produttori di petrolio arabi hanno affermato che l’OPEC+ dovrebbe attenersi al suo attuale accordo di aggiungere 400.000 barili di petrolio al giorno ogni mese per la produzione, rifiutando le richieste di pompare di più per allentare la pressione sui prezzi. Per saperne di più

Per evitare un aumento dei prezzi, gli analisti di RBC Capital hanno affermato che la Casa Bianca dovrebbe preparare significative riserve di petrolio strategiche (SPR) coordinate attraverso l’Agenzia internazionale per l’energia.

“Ci aspettiamo che il rilascio della Strategic Petroleum Reserve degli Stati Uniti sia più grande del rilascio di novembre e questa volta potrebbero essere consegnati più bei barili attraverso la vendita diretta”, ha affermato RBC Capital in una nota.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

(Segnalazione di Sonali Paul e Florence Tan) Montaggio di Sam Holmes, Shivani Singh e Muralikumar Anantharaman

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.